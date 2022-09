Alfredo Cornejo: "La Argentina funciona definitivamente sin rumbo"

El referente del radicalismo, Alfredo Cornejo, destacó que "el desafío del Ejecutivo me apasiona mucho más que los cargos legislativos". A su vez, pidió "un gran acuerdo entre el oficialismo y la oposición". También remarcó la estrategia electoral que debería adoptar la oposición. "La Argentina funciona definitivamente sin rumbo", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Federico Pinedo nos dijo que a Juntos por el Cambio le hacen falta más halcones y que el país necesita eso. ¿Está de acuerdo con esa idea?

La Argentina necesita acuerdos y eso podría asociarse más a las palomas. Son reformas estructurales de la economía y difícilmente puedan ser exitosas y sostenidas si no hay un gran acuerdo entre el oficialismo y la oposición. También creo que la avanzada populista en Argentina hizo mucho daño en estos años. Caló profundo en su cultura cívica y necesita una contranarrativa categórica y no ambigua sobre los principios republicanos y cómo puede avanzar a la libertad y la democracia.

Eso requiere de una narrativa contundente, no políticamente correcta, sin decir nada. Necesitamos idea claras y concretas sobre las reformas. Eso fue lo que pasó en el 2015, que de tanto vender esperanza, que se arreglaban fácilmente los problemas, ganó Mauricio Macri con un escaso porcentaje, pero no había un mandato de cambio concreto para su gobierno. Los temas no habían sido debidamente narrados, por eso la gente se sorprendía con ciertas medidas y no tenían acompañamiento masivo.

Todo el mundo se lo disputa. Lo quieren como candidato a gobernador en Mendoza, vicepresidente de Patricia Bullrich y hasta como jefe de Gabinete de un gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Por qué cree que lo buscan tanto halcones como palomas?

Mi visón de la Argentina y de Mendoza es que hay desafíos macroeconómicos enormes, que si no se resuelven vamos a seguir con caídas y subidas permanentes y con empobrecimiento. Nuestro PBI era 12 mil dólares hace 15 años y ahora es la mitad. Hay una pérdida de riqueza enorme y la población aumenta. Esa foto es lapidaria en la macroeconomía.

Las principales herramientas las tiene el Gobierno nacional, no las provincias. Mendoza es una de las que más sufre el desorden macroeconómico. Las provincias mineras, si tienen un precio alto del mineral, vuelan. Lo mismo pasa en Neuquén con el petróleo. En Santa fe y Córdoba se ve con los granos. Mendoza requiere un tipo de cambio competitivo.

Me desalienta lo poco que se puede hacer en la gobernación en materia macroeconómica. El desafío del Ejecutivo me apasiona mucho más que los cargos legislativos. La Argentina requiere dirigentes con vocación de cambio y de pagar costos. Veo poca gente que esté dispuesta a eso y tenga las condiciones. En Juntos por el Cambio debemos concentrarnos en un plan económico concreto, que se diga antes de la elección, y que lo único que elijamos sean candidatos. Todavía no tenemos resultados concretos de ese plan.

Alfredo Cornejo, senador nacional mendocino

¿Podría ser candidato a gobernador de Mendoza, con un vice de su confianza, para luego dejarle su lugar y pasar a ser jefe de Gabinete?

Si Juntos por el Cambio no toma el desafío de movilizar los cambios en Argentina vamos a tener una mala experiencia como la del 2015 al 2019, donde se tuvo la oportunidad, pero el resultado final no fue el que necesitábamos. De hecho, retrocedimos y volvió el populismo con más fuerza que nunca. Esto nos generó un clima que no es bueno.

Hay que estar muy finos en la propuesta y en la elección de las personas que lo encabecen. En lo personal, puedo ser candidato o no, pero no creo que sea relevante. La Argentina funciona definitivamente sin rumbo.

