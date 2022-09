El entusiasmo que tuvo el gobernador Juan Schiaretti por las elecciones comunales en Marcos Juárez se terminó de diluir este domingo por la tarde, cuando la tendencia de los resultados terminó de confirmar que Juntos por el Cambio logró retener esa localidad por una ventaja inesperada que superó los 15 puntos.

El resultado hizo trizas los acercamientos de Hacemos por Córdoba con Unión Vecinal para quitarle al PRO el control de un municipio de alto valor simbólico para Cambiemos desde el 7 de septiembre de 2014, cuando Pedro Delarossa conquistó su primer mandato como intendente.

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la aspirante del macrismo, Sara Majorel, se quedó con el 55,15% de los votos y superó las previsiones de las encuestas que la ponían en segundo lugar con una desventaja de cinco a ocho puntos. Las estimaciones más benévolas le adjudicaban una competencia “cabeza a cabeza” con Verónica Crescente (38,49%), la candidata que le estaba haciendo sombra desde que decidió romper con la administración de Delarossa y presentó la renuncia como secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Marcos Juárez.

Ocupó el cargo hasta hace pocos meses y desde que rompió relaciones políticas se transformó paulatinamente en un obstáculo para Delarrosa, que no puede buscar otro mandato y en lugar de promover a Crescente como su sucesora, impulsó a Majorel.

JXC celebró victoria electoral en Marcos Juárez, el "Km 0 del cambio" antes de 2023

La ganadora de los comicios fue titular del Concejo Deliberante del municipío hasta que se calzó el traje de candidata a intendente. Se puso al frente de una campaña electoral que en las últimas semanas sumó el respaldo de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, como el expresidente Mauricio Macri, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el gobernador jujeño y titular de la UCR, Gerardo Morales.

No hubo respaldos de la Coalición Cívica porque en el armado final de la lista Delarossa no incluyó a ningún “Lilito”. Tanto esa decisión como el portazo que pegó Crescente por no haber sido ungida como candidata fueron dos de las principales críticas que los socios opositores le hicieron al intendente saliente, aunque el resultado de anoche lo dejó como uno de los grandes ganadores de una contienda que había despertado la preocupación de Juntos por el Cambio.

Se abren las internas en los dos frentes

El schiarettismo aprovechó hasta donde pudo la oportunidad que Crescente les dejó servida. Desde que la exfuncionaria tejió la combinación entre Hacemos por Córdoba y el vecinalismo, el gobierno provincial orientó sus cañones en transformar ese comicio en una posible inflexión de alto impacto.

Por esa razón Schiaretti fue casi todas las semanas a esa localidad y habilitó el despliegue de sus principales figuras, como el intendente de Córdoba Capítal, Martín Llaryora, que surge hasta ahora como el candidato que peleará en 2023 para mantener el predominio del schiarettismo en la provincia mediterránea

Con la foto de este domingo quedan dos pantallazos que se agigantarán en los próximos días. Llaryora confirmó que Marcos Juárez seguirá siendo un territorio difícil de conquistar para Hacemos por Córdoba y desde ayer se transformó en el primer hueso duro de roer que deberá afrontar si encabeza la pelea por la sucesión de Schiaretti.

La otra imagen en pleno desarrollo gira en torno al lugar que ocupará Delarossa desde este domingo, porque pasó de ser uno de los más criticados dentro de la coalición opostora cordobesa a transformarse en otro de los aspirantes a ocupar un lugar prominente en las listas de Juntos por el Cambio para el año próximo, pero dentro de una coalición que no logra ordenar sus liderazgos internos y cuenta con varios aspirantes para el 2023.

Entre ellos están el senador nacional Luis Juez, del Frente Cívico y el diputado nacional y exministro Gustavo Santos, dentro de una interna que también suma a otros competidores desde el radicalismo, como los legisladores Rodrigo De Loredo y Mario Negri.

AO PAR