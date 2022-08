¿Junio y julio 2023?

En el entorno del gobernador Juan Schiaretti se empezó a hablar de un invierno 2023 recargado. Si no ven una ruptura, como algunos manifiestan en el peronismo de Córdoba en torno a la relación entre el senador Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo de Loredo, la estrategia que no convence al intendente Martín Llaryora es despegar ambas elecciones, la provincial de la municipal. Aunque, hacerlas parecer como si fueran solo una. ¿Cómo? Simple, votar en la última parte de junio para gobernador y en el arranque de julio para la intendencia. Esto, entienden en la mesa chica de asesores del gobernador Juan Schiaretti permitiría prácticamente pegar las dos campañas, utilizar los actos y recorridas de Llaryora para exhibir la gestión en Capital y hacerlo junto al candidato a intendente; y fundamentalmente desactivar el 1-2 de Juez con De Loredo. Es decir, los obliga a armar fórmula, en una negociación que por ahora parece compleja, o relegar al radical a pelear por la intendencia en una fecha distinta a la que Juez pondría toda la carne en el asador para ganar la Provincia. ¿Se dará esa doble fecha? Por ahora, comienza a tallar…

Marcos Juárez y una preocupación ‘superclásica’

El comentario surgió en la semana y la disparó un dirigente que está mirando a la distancia lo que ocurre en Marcos Juárez. A casi un mes de los comicios, la disputa entre la ahora schiarettista Verónica Crescente y la candidata de Pedro Dellarossa, Sara Majorel, entra en la recta final y, con ello, arrancó el festival de encuestas de todos los sectores. El Gobierno provincial instaló a uno de los principales asesores del gobernador Juan Schiaretti con búnker y todo en el sudeste provincial al aguardo de un buen resultado que le permita al mandatario provincial lanzarse a la aventura presidencial con un buen triunfo en el ‘kilómetro 0’ de Cambiemos. Sin embargo, y retomando el inicio de este fragmento de rosca semanal, aquel futbolero dirigente disparó algo que, en Córdoba, como así tampoco al parecer en Marcos Juárez, tuvieron en cuenta. “Parece que no se tuvo en cuenta un pequeño detalle cerca del ‘Gringo’ y es que ese mismo domingo, ¡juegan Boca y River! O sea, la tapa de los diarios nacionales del lunes y el arranque de los noticieros va a estar enfocado en el superclásico, no en cómo se definen las elecciones en Marcos Juárez”, arrojó un dirigente que no está enrolado en el peronismo, que tampoco forma parte de Juntos y que mira con equidistancia, aunque con expectativa, lo que ocurra en septiembre en la cuenca sojera. Ah, en el PRO tampoco lo sabían y se terminaron enterando recién en la tarde del viernes. Cuentan que algunos que hablan seguido a Buenos Aires, no lo podían creer…



Un agosto de visitas…

El tema de discusión en durante el fin de semana fue la escala del senador nacional Martín Lousteau y la foto con el gobernador Juan Schiaretti. Sin embargo, la visita de Lousteau no será la única. En el PRO ya hablan de un arribo del expresidente Mauricio Macri a Córdoba cerca del 24 de este mes, lo que desactiva la llegada de Horacio Rodríguez Larreta que estaba prevista para el día siguiente. “No conviene que vengan todos los del PRO en una misma semana. Mauricio después viaja al exterior y por eso se decidió que Horacio no venga. También va a venir Patricia (Bullrich)”, dijeron los amarillos cordobeses. A esto se agrega una visita de los referentes de Elisa Carrió para fin de mes en Alta Gracia, aunque dicen que no vendría ‘Lilita’ que sí quiere ir a Marcos Juárez en septiembre. Y lo de los próximos días con Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán, por el lado de los Liberales Republicanos que en Córdoba conduce Martín Carranza Torres. El marido de ‘Pampita’ estará esta semana en Córdoba y están ultimando los detalles de esa agenda.



Llayora de gira y con encuestas bajo el brazo

El intendente Martín Llaryora aceleró en la última parte de la semana con giras por el interior, al igual que había ocurrido hace casi diez días con las recorridas por el sur provincial. En esta ocasión, llegó el turno de Cruz del Eje y Punilla. En la primera escala, el encuentro fue con el intendente de aquella localidad, Claudio ‘Chivo’ Farías, un hombre muy cercano al titular del Palacio 6 de Julio; y luego ‘bajó’ por la ruta 38 hasta la localidad de Cosquín para hacer su primer desembarco en Punilla y fotografiarse con el intendente socialista Gabriel Musso. En Cruz del Eje habló de cuestiones educativas y la oferta de la capital cordobesa para los jóvenes del noroeste, y en Cosquín empezaron a articular ediciones del pre-Cosquín en la ciudad que gobierna Llaryora para armar las recorridas festivaleras del verano del cordobés. Sobre el contacto con Musso, varios repararon en que la primera escala de Llaryora en Punilla no haya sido con dirigentes del PJ partido que atraviesa una crisis en el territorio. En primer lugar, por la disputa entre el exsenador Carlos Caserio y el intendente de Huerta Grande, el schiarettista Matías Montoto; pero también por el crecimiento de la figura de la viguista Deborah Petrakovsky. Hoy aliada del referente de las 62 Organizaciones, Ricardo Moreno, quien pretende meter un candidato en Valle Hermoso para disputarle la intendencia al hermano de Caserio en el 2023. “Martín decidió salir de la grieta del peronismo y nosotros le abrimos los brazos”, dijo un entusiasmado socialista que se fotografió con él en la noche del jueves. Dicen que andaba entusiasmado Llaryora por los números de la encuesta de la consultora Corinto que en la ciudad de Córdoba le dan un 41% de intención de voto, contra un 25% para Luis Juez, un 11% para Rodrigo de Loredo y un 5% para Agustín Laje si fuese el candidato de Javier Milei.