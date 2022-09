Las perlitas que dejó el paso de Rodríguez Larreta por Córdoba

El paso por Córdoba de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, dejó varios apuntes que fueron motivo de mucha comidilla durante el fin de semana. En el arranque, para muchos en el sudeste dejó un sinsabor con la escala en Marcos Juárez, pero luego fue levantando temperatura con el correr del jueves y los pasos por San Francisco y Arroyito, hasta el encuentro con el PRO en la cena de esa noche. Ahí, dos ausentes y que, definitivamente como dijeron desde un sector del espacio amarillo, no fueron invitadas: la diputada Laura Rodríguez Machado y la senadora Carmen Álvarez Rivero, ambas en las filas de Patricia Bullrich. Dicen que la charla y la noche fue larga, para muchos; por eso se desactivó el running que se había propuesto para la primera hora del viernes. Cuentan que muchos jóvenes del PRO estuvieron hasta altas horas de la noche en un boliche de la zona del Cerro y entregados a las bandejas del DJ Martín Huergo. “Era obvio que al otro día iba a ser complicado salir a correr”, bromeó un integrante del PRO. Sin embargo, las perlitas continuaron. Algunos sostienen que hubo una fricción entre el sector que respalda a la diputada Soher El Sukaría y los rivales internos de la parlamentaria dentro del partido por la ubicación en la conferencia de prensa. “No debía estar ahí, no estaba su nombre. Pidió porque no había mujeres, pero si decían que había que llevar mujeres, nosotros las llevábamos”, se enojó en la tarde del viernes un hombre fuerte del PRO. “Encima, no solo que no se quedó en la segunda fila, sino que se pasó a la primera y se puso al lado de Horacio”, respaldó su enojo. Luego vinieron las recorridas por la peatonal con Gustavo Santos, Sukaría, Javier Pretto y Oscar Agost Carreño, la charla con los Negri en horas de la tarde y el regreso a Buenos Aires. Una agenda muy cargada que promete ser más intensa antes de fin de año.

Massa prepara desembarco y manda a Guerrera con doble agenda

Mientras hace un balance de su gira por Estados Unidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, continúa tejiendo su armado territorial más allá del conurbano bonaerense. Y entre esas escalas aparece Córdoba, pero no para él, sino para uno de sus alfiles en el Gabinete nacional como es el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. El funcionario de muy bajo perfil estará los últimos días de este mes con una agenda repartida entre Córdoba y Río Cuarto; en la capital, con una gestión inherente a la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), y en el sur, con la inauguración de una sede de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, detrás de la cual los preparativos en el Imperio están bajo la órbita de Fernando Caubet, hombre del Frente Renovador en Córdoba. Aquellos que conocen pormenores del armado territorial de Massa admiten que las cosas con el gobierno de Juan Schiaretti no están fáciles en lo político, aunque reconocen que hay avances en la gestión. Y lo curioso es que en la semana acá salió un nombre que muchos habían perdido en el radar… el exlegislador provincial, Rubén Borello. Sí, el exjuecista, que también conformó un bloque unipersonal antes del 2015 en la Unicameral con el sello del Frente Renovador retomó contactos con el massismo, aunque del lado del ministro de Economía dicen que “solo por cuestiones de gestión”. “Él tiene un cargo en Energía (sic) en Córdoba y podemos avanzar con algunas gestiones”, dijeron sobre el hombre que está en el ministerio de Servicios Públicos provincial que dirige en Fabián López.

Enojo en el peronismo con el legislador PJ de Bullrich

Uno que estuvo en el ojo de la tormenta en la semana fue el legislador provincial Eduardo Serrano, el mismo que el año pasado protagonizó una polémica en la Unicameral por impulsar un proyecto para homenajear a la Pantera Rosa. Resulta, que el hombre del peronismo hace un tiempo empezó a coquetear con un sector del PRO, más precisamente con el que lidera la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich. Y a esto lo evidenció con fuerza el pasado fin de semana cuando la exministra de Seguridad de la Nación arribó a Córdoba en plena gira con miras al 2023; al punto que así fue presentada en Jesús María el sábado pasado: “candidata a presidente 2023”. Incluso, antes de hacer pública su postura en la semana en medios nacionales donde dijo que será candidata a cualquier costa. Volviendo a Serrano, el hombre fue polémico porque publicó en sus estados de WhatsApp la bienvenida que le hizo a Bullrich y lo hizo con varias publicaciones. Algo que alteró el ánimo de varios, tanto dentro del viguismo como así también desde otras facciones del PJ. Incluso, algunos con exageración llegaron a reclamar la banca de Serrano en la Legislatura. Es más, el mismo jueves y luego de que la situación del ex hombre fuerte de la seccional 6ª se expusiera en el programa de Telefé, Despertate, hubo réplicas en el Concejo Deliberante con algunos que empezaron a reflejar su molestia en la cuenta de Twitter. Ya sobre el final de la semana, otros peronistas dijeron que la intención de Serrano es ser intendente de la localidad de Lozada, donde vive desde hace un tiempo, y es por eso el vínculo con otros amarillos del departamento Santa María.

La grieta cordobesa se metió en las elecciones en Italia

El próximo 25 de este mes se desarrollarán las elecciones en Italia, pero aquellos que tienen la ciudadanía y viven en nuestro país ya tienen la posibilidad de comenzar a sufragar para renovar el Parlamento tano. Las elecciones llevan entre otros como candidato con grandes chances al Senado a Mario Borghese, un apellido histórico para la colectividad, actual diputado en Italia y un hombre de buenos vínculos con la política cordobesa, sobre todo con el intendente Martín Llaryora. Tal vez por eso, varios estallaron en la noche del viernes en Córdoba cuando vieron una foto de Rodrigo de Loredo y el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, con el rival de Borghese, José Palmiotti. “Están trabajando en contra de Mario, ya van a ver el lunes (por mañana) en Río Tercero… se va armar algo similar a lo que ocurrió con (Gustavo) Santos”, dijo un peronista indignado y comparando la situación cuando el hombre del PRO se fotografió con uno de los rivales de Ferrer en Río Tercero. Cuentan que al nuevo amigo de De Loredo y Ferrer lo respalda en la comunidad ítalo argentina Daniel ‘el Tano’ Angelici, de relación zigzagueante con Enrique ‘Coti’ Nosiglia, una de las terminales de De Loredo en Buenos Aires. “Palmiotti tiene prohibido ser candidato porque la italiana no permite candidatos que hayan participado de política en la Argentina”, dijo otra persona. Ojo, dicen que la reunión con el candidato Palmiotti no fue la única en el Congreso esta semana. Los dos radicales cordobeses también se juntaron con el senador Martín Lousteau, el diputado Emiliano Yacobitti y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Foto que empezó a dar vueltas hace unos días, que algunos en el entorno del senador Luis Juez desconocían y que varios de los protagonistas de la foto estaban negociando con un matutino del camino a Pajas Blancas.

Tensión entre magistrados y el TSJ

Cuentan aquellos que conocen pormenores de lo que sucede en los pasillos de Tribunales que el ambiente está más caldeado que de costumbre. Los casos que preocupan al poder político, la mira permanente de buena parte de la sociedad en la Justicia y la tensión entre pares fueron parte de los comentarios de varios que recorren el Salón de los Pasos Perdidos con mucha preocupación. Esta semana, por ejemplo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios expresó “su preocupación” en un comunicado por una acordada del TSJ en el que se utilizó el verbo “prohibir” para impedir que los magistrados se dirijan de manera directa a las oficinas administrativas del Poder Judicial. Lo curioso es que algunos con llegada al máximo órgano trataron de saber qué pedían los jueces y dijeron que se trataba de “cosas en general: arquitectura, suministro que se requieren directamente a los directores. En los últimos tiempos varios hicieron uso y abuso de eso”, razonó una persona con peso en Tribunales. Saliendo del fuero provincial y haciendo foco en el fuero federal uno que anduvo preocupado en la semana fue Fabián Asís, magistrado que integra el TOF 2 y a quien le habrían hackeado el WhatsApp. “Se quedó sin esa mensajería que usaba para reunir los avales de magistrados ante su posible candidatura como consejero por los jueces federales del interior para el Consejo de la Magistratura de la Nación. El lunes estará en Buenos Aires y terminará de definir si la presenta o no”, contaron desde los despachos de Concepción Arenal.

Semana de homenajes al exgobernador José Manuel de la Sota

Esta semana se conmemorarán cuatro años del fallecimiento del exgobernador José Manuel de la Sota en un accidente de tránsito la noche del 15 de septiembre del 2018. Por tal motivo, la militancia delasotista ya comenzó con los recordatorios en los grupos de WhatsApp acerca de la actividad que se desarrollará esta semana y alguna que se produjo hace unos días. Por ejemplo, la escuela del club General Paz Juniors que lleva el nombre del exmandatario según indica el cartel para las inscripciones 2023. En tanto, esta semana habrá varias misas en el interior y en la Capital, y no está confirmada cómo será la agenda de la hija del exgobernador, la diputada nacional Natalia de la Sota. “Hay sesión el miércoles y probablemente también el jueves. Así que va a estar en el Congreso. Si se concreta la sesión del jueves, habrá un homenaje impulsado por el interbloque Federal”, contaron a este PERFIL CORDOBA desde los pasillos del Parlamento.