Gerardo Morales: "La cultura de la confrontación la ha comenzado el kirchnerismo"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), pidió "bajar un cambio" a todos los sectores de la sociedad, tanto políticos, como los medios de comunicación". Además al respecto del feriado dispuesto por Alberto Fernández, argumentó que no comparte la medida. "No es un día para festejar pero tampoco para dejar de trabajar".

Sos, dentro de la coalición opositora, una persona que siempre se manifestó moderado y alejado de los extremos. ¿Qué autocrítica deberían hacer las personas que están en esos extremos de ambas posiciones?

Primero, mi repudio en contra del atentado a la vicepresidenta y mi solidaridad. Esperemos que la justicia resuelva. Esperemos que esto sea una reflexión para los distintos sectores de la política y también para los de la comunicación, hay que bajar un cambio. La gente está muy mal, el camino a la profundización de la grieta cada vez más antagónica, no sirve. El camino es la tolerancia en la diversidad, el diálogo, en el marco de la democracia.

Estos son excesos que ocurren como consecuencia de esta grieta que no nos permitió resolver los problemas que tenemos. Todos los sectores que se ponen muy antagónicos deberían reflexionar, a veces plantean cuestiones tan extremas que llevan a una confrontación que no tiene límites y por allí no se resuelven los problemas del país.

Dado que estás en política hace tantos años, ¿cómo viviste este discurso tan polarizado desde hace tantos años, a qué se lo atribuís a ese proceso, entendiendo a la "grieta" como la patología del disenso?

La cultura de la confrontación la ha comenzado el kirchnerismo. Empezó con una cooptación de una gran mayoría del radicalismo, con un discurso unilateral que fue generando una situación antagónica, y se termina sumando sectores de la oposición de Juntos por el Cambio, de la derecha, la propia izquierda.

Cada vez que voy a un acto al conurbano, convocan marchas por el tema Milagro Sala y llegan casi hasta la puerta del comité donde estamos realizando actividades políticas, transgrediendo la democracia. Hay que bajar un cambio, y reflexionar sobre eso. Hoy teníamos un acto en Rosario con militantes de Franja Morada porque cumplimos 55 años, y suspendimos porque no es un día para festejar pero tampoco para dejar de trabajar. No comparto la medida dispuesta por el presidente, no decretamos feriado nacional en Jujuy.

¿Puede haber una potenciación de las posibilidades del Frente de Todos con este atentado a Cristina, como en el caso de Bolsonaro en Brasil, que después de sufrir un atentado estuvo primero en la encuestas?

No lo sé, hoy hay que reflexionar sobre el hecho en sí, que es muy grave. Hay que repudiarlo y esperar que el Frente de Todos no saque provecho político de esto. Y tampoco desde la oposición forjamos situaciones, …En este país una semana es un siglo.

