Martín Lousteau aseguró que el candidato a presidente del radicalismo será el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y le pidió a Mauricio Macri que se defina para tener "previsibilidad". El senador además habló de la victoria del candidato radical Martín Berhongaray en la interna de La Pampa frente al representante del PRO, Martín Maquieyra y criticó al oficialismo por la gestión económica.

“Gerardo Morales es nuestro candidato a presidente porque tiene una trayectoria para mostrar”, definió el legislador nacional sobre el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). También agregó que el diputado Facundo Manes, quien había deambulado entre el sí y el no para ratificar su candidatura presidencial, había definido no presentarse. "Lo escuché decir que todavía no sabe si será presidente, que no era el momento”, aseveró.

Consultado por la ambigüedad de Macri al momento de definir su participación en una primaria de Juntos por el Cambio, Lousteau analizó: "Es lo más importante que podría pasar para contarle a la sociedad nuestros planes y sería más sencillo si estuvieran definidos los candidatos. Estaríamos más cómodos en cuanto a la previsibilidad”.

Lanzado desde hace meses como precandidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, un bastión que le pertenece al PRO desde el 2007, Lousteau ratificó su lanzamiento y dijo tener un equipo que “trabaja para eso desde hace mucho tiempo”.

En diálogo con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+, el dirigente radical habló sobre la victoria del candidato radical en la interna pampeana de Juntos por el Cambio. “No tengo dudas de que vamos a estar todos unidos en las elecciones. Me pareció muy bien lo que hizo Martín Maquieyra de sumarse al festejo de Berhongaray y también los dirigentes de Pro como Larreta y Vidal que lo felicitaron”, afirmó.

Las críticas de Lousteau al Gobierno Nacional

El ex Ministro de Economía de Cristina Kirchner criticó el rumbo económico que tomó el Frente de Todos y se refirió a las peleas a cielo abierto del espacio oficialista. La semana pasada, Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde definía que la actual administración estaba gestando una "bomba económica" para el próximo gobierno.

“Al ver el calibre de los problemas que tiene que enfrentar, que tienen un año electoral por delante, que se pelean entre ellos y que se equivocan en las decisiones… da la sensación que es un Gobierno completamente desarticulado donde cada uno mira su propia película”, criticó Lousteau.

Además de cuestionar los números de la inflación y los valores del dólar, dijo que Sergio Massa como Ministro de Economía corrigió "un desorden en donde nadie coordinaba su instrumento, y ahora controla como un director de una orquesta lo que quieren que toquen cada uno, pero no sabemos cuál es la melodía". "Nos está comprometiendo de distintas maneras”, agregó.

“Ya era una tragedia cuando la inflación era cuatro o cinco. Tenemos estimaciones de nuestra consultora que anticipa 6% para este mes y un poquito más para el mes siguiente. Es muy difícil lo que pronosticó Massa. Nada es imposible en la Argentina, pero es muy difícil”, cerró Lousteau.

