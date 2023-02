El diputado nacional Facundo Manes (UCR) denunció "asilamiento mediático" en su contra. También confirmó que va a trabajar esta campaña junto a la Unión Cívica Radical (UCR), pero no dio mayores precisiones sobre su candidatura presidencial.

“Hay un aislamiento mediático para conmigo desde las elecciones pasadas, medios que antes me querían como neurólogo ahora ni me llaman", denunció esta mañana en una entrevista en Radio 10.

"Esto lo vi primero en la campaña de 2021, donde si nos conocían había más tendencia a votarnos", detalló el médico y diputado nacional. "Y claramente sentí un aislamiento de medios que antes me llamaban como médico, y no me dieron más bola", agregó.

Sin embargo, planteó que "eso no importa". "Lo que viene es de abajo hacia arriba, de las plazas del interior hacia la Capital", enfatizó.

En otro momento de la entrevista el diputado planteó que siente "un gran afecto en la calle". "La gente siente que hay un elite política profesional que me quiere aislar, pero yo voy en contra de este sistema de privilegios para pocos", insistió el hombre del radicalismo que se sumó a la política en 2021.

Además, dijo que "a los jóvenes ya no les interesa la democracia". "Sin desarrollo peligra la democracia", dijo y recordó la frase de Raúl Alfonsín respecto a que "con la democracia se come, se cura y se educa". “Los que tienen poder se han convertido en aquellos que defienden sus propios intereses y no los de los demás", insistió.

Manes, además, le bajó el tono a su candidatura presidencial: "Estamos construyendo una candidatura presidencial entre muchos. Vamos a tener un candidato en las PASO", remarcó. Asimismo dijo: "Con las minorías no vamos a transformar la Argentina. La sociedad necesita un radicalismo que no sea furgón de cola de nada".

“Tenemos que liberarnos de la podredumbre, que los argentinos vuelvan a creer en los dirigentes, vamos a luchar para transformar la realidad", agregó Manes.

AR/fl