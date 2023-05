"No nos entra un quilombo más". La frase de Sergio Massa, pronunciada un día antes de conocerse la inflación de abril (que volverá a estar por encima del 7%) estuvo destinada a todos los que dentro del Gobierno quieren que haya PASO para ordenar las candidaturas. El ministro de Economía apuesta a lograr un consenso en el Frente de Todos detrás de su nombre, con el aval de Cristina Kirchner.

Sin embargo, la vicepresidenta aún no dijo en público si está de acuerdo o no. A menos de 24 horas de la frase de Massa, quien salió a responder este viernes 12 de mayo nada menos que el presidente Alberto Fernández para señalar que no está de acuerdo, que hay que "respetar" la ley y que las PASO "no desestabilizan la democracia interna".

Así las cosas, el Frente de Todos no puede resolver ni siquiera la forma para elegir las candidaturas presidenciales.

Massa: "No nos entra un quilombo más", dijo y pidió "Orden político para que haya orden económico"

Un vínculo roto y una interna cerrada

El vínculo entre Alberto y Cristina está roto hace tiempo. Massa mantiene diálogo con los dos. Sin embargo, durante los últimos meses la relación con el Presidente se fue deteriorando. Primero por el círculo de Alberto que plantea una mirada distinta por la política económica, luego por la forma de manejar la política cambiaria desde el Banco Central y ahora por el futuro inmediato del espacio.

El Presidente quiere llegar con un candidato para ir a una interna y así conservar algo de poder. Entiende que si hay lista de unidad no tendrá ni voz ni voto para meter gente suya. La situación, en lugar de resolverse puertas adentro, se está discutiendo en discursos y entrevistas que generan aún más ruido interno.

"Yo no lo sentí como un apriete (a lo que dijo Massa)", sentenció hoy Alberto en diálogo con Radio10. "Las PASO son una ley, hay que respetarla. Y es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos. Hasta las PASO, las internas se arreglaban entre dos o tres y el que tenía el aparato, resolvía el problema. Con las PASO no", dijo el Presidente.

Además, al revés de lo que planteó el ministro de Economía, Fernández rechazó la idea de que una interna magnifica los problemas. Todo lo contrario a lo que plantea el massismo.

El presidente Alberto Fernández en la entrevista que brindó este viernes desde Olivos. Foto: Télam.

¿A quién elige Cristina?

Todo indica que la vicepresidenta revelará su postura el próximo 25 de mayo en un acto en la 9 de julio por motivo de la celebración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Si bien el entorno de Massa asegura que ella apuesta a un candidato único y que será el ministro, dirigentes muy cercanos a la vice, como Eduardo "Wado" de Pedro apuestan a las PASO para poder ser candidatos.

El ministro del Interior insiste con internas para estar en la disputa. Es todo lo contrario a lo que dice Andrés "Cuervo" Larroque que ayer planteó la necesidad de ir a un candidato único. Por otra parte Daniel Scioli también quiere las PASO para enfrentar a Massa. Lo mismo que Juan Grabois que se lanzará el 16 de mayo.

El tiempo apremia. El 24 de junio hay que cerrar las listas. A poco más de un mes, el peronismo está perdido en su propio laberinto. Quizás por eso el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof amenaza con desdoblar la elección. Tiene algo a su favor. Puede hacerlo luego del cierre de listas, lo que le permitirá elegir con las cartas echadas. A todo esto, hoy la inflación le dará al Gobierno la peor noticia.

