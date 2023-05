Retorna el "operativo clamor" por Cristina Kirchner

El periodista Alejandro Gomel informó al respecto de lo que vienen deseando las organizaciones sociales en cuanto a que buscan que Cristina Kirchner hable en el acto que desarrollarán el 25 de mayo y en donde pedirán por su candidatura como presidenta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El casting de candidatos que está haciendo el Frente de Todos va haciendo su calesita, hablábamos de Sergio Massa que se ha subido como un posible candidato, pero cerca de ella insisten con el operativo clamor y que tomará mucha fuerza la semana que viene.

¿Por qué? Todos los cañones apuntan a un gran acto el 25 de mayo, en la 9 de Julio donde se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, y allí la intención es llevar mucha pero mucha gente a la 9 de Julio, habrá una reunión la semana que viene en la Obra Social Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A) entre las distintas organizaciones que se encargan de llevar a cabo este acto para tratar de ampliar la convocatoria y sumar la mayor cantidad de gente posible.

Alberto quiere ir a una PASO, Massa no y Cristina calla

¿Estará Cristina en este acto? Por ahora, no. Nos lo respondía hace unos días Hugo Yasky. Por supuesto que está invitada la Vicepresidenta, pero todavía no decidió si va o no va, están trabajando bajo la hipótesis del operativo clamor pidiéndole ese día, aunque sabiendo que posiblemente no esté a menos que tenga algo fuerte para decir.

Ya están circulando algunos afiches que dicen "25 de mayo, todos a la 9 de Julio", y abajo la palabra en grande "Presidenta". Se los puede encontrar en redes, también se empezarán a ver en las paredes de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano llamando a lo que quieren que sea el gran acto del 25 de mayo para pedir que se presente.

Lousteau: "Es increíble el nivel de cinismo de Cristina Kirchner, no se hace cargo de nada"

La organización está pensando en hacer una reunión el miércoles en S.M.A.T.A, se le acercó una invitación a la Vicepresidenta, está preparado para que si quiere hablar ese día lo haga, pero por ahora no confirmó si estará presente ese 25 de mayo.

Mientras tanto, cerca de ella insisten con lo mismo en cuanto a las candidaturas y es que tiene que haber un candidato único y no competencia en las PASO.

Hoy, Alberto Fernández habló de eso y dijo que las PASO son la mejor herramienta, pero también Massa piensa que no haya competencia en ellas y todo parece ir encaminado hacia unas PASO nuevamente con el oficialismo con un solo candidato.

Cristina Kirchner contra la Corte Suprema: "Dejen votar a Tucumán"

La primera opción para el kirchnerismo es Cristina, hacerle cambiar su opinión de no querer presentarse, y la segunda opción es ahí donde aparecen varios nombres como el de Massa y, si no, como dicen los kirchnerista, "quien decida Cristina que sea, ese será el candidato".

Todas las expectativas están puestas para el 25 de mayo para ver si hay alguna definición por parte de Cristina.

BL JL