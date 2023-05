Sergio Massa no quiere PASO en el Frente de Todos

Según informó el periodista Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Sergio Massa dejó de lado el discurso sobre la imposibilidad de ser ministro y candidato a presidente al mismo tiempo y entró de lleno en la discusión que tiene ahora el Frente de Todos.

Si debe haber un candidato único o si debe haber competencia, como pide Daniel Scioli dentro del espacio oficialista. La declaración del ministro fue la más contundente que hizo desde que asumió en el Ministerio de Economía, acerca de la posibilidad de postularse.

“Un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de eso es no exponer a la sociedad a sus debates internos”, declaró Massa, apuntando a que en el caso de haber consenso él será el candidato.

Sergio Massa y su candidatura a presidente: dijo que las PASO en el FdT "son un gravísimo error"

No es algo fácil, ya que Juan Grabois no lo acepta y ayer sostuvo que “Massa no es el candidato de Cristina”. Algo similar dicen cerca de Agustín Rossi, donde sostienen que si la candidata es Cristina no habrá competencia, pero si es otro, ¿por qué no habría?

El embajador argentino en Brasil, Scioli, salió a hablar de derechos por la participación que tuvo en las elecciones de 2015 donde se enfrentó a Mauricio Macri y perdió por muy poco.

Es probable que la última palabra la tenga la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

MVB JL