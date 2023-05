Martín Soria: "La Corte juega a la política y en contra del peronismo"

Martín Soria, ministro de Justicia, aseguró que la Corte Suprema es un organismo completamente desprestigiado ante la sociedad, que ha sido captado y hace política para la oposición. “Dando lugar a estas cautelares, a cinco días de una elección, la Corte se lleva puestas las constituciones provinciales”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted tuiteó lo siguiente: “En primer lugar, en 2019 el fallo de la Corte Suprema tardó 14 DÍAS EN EXPEDIRSE y, SIN SUSPENDER LA ELECCIÓN, resolvió 2 semanas antes de la fecha del comicio que el candidato que pretendía presentarse a un tercer mandato consecutivo, no podía hacerlo. 2. La Constitución de Río Negro, en su art. 175 vetaba explícitamente que Weretilneck pueda presentarse nuevamente a elecciones. Mientras que en los casos de San Juan y Tucumán no existe dicha prohibición”. Me gustaría su reflexión acerca de estas declaraciones que hizo.

Hay masoquistas de la desinformación cotidiana que buscan generar desprestigio sobre los dirigentes políticos, siempre del mismo signo político.

Como bien se dice en el tuit, en la provincia de Río Negro, en el 2019, siendo candidato, me tocó defender un proceso electoral en el que se quería hacer trampa, postulándose para un tercer mandato consecutivo, cuando la constitución e nuestra provincia, expresamente lo prohgibe.

La aclaración de Martín Soria sobre su apoyo al fallo de la Corte de 2019 y la crítica actual

Esta situación es bastante diferente a la de San Juan o Tucumán, porque esas constituciones dejan una puerta abierta a esas posibilidades. Eso es lo que correspondía que la Corte Suprema analizara, si había una vulneración con las postulaciones de Sergio Uñac y Juan Manzur, pero no lo hicieron. Sí para la provincia de Río Negro en 2019.

Además, hubo un agravante, que es la utilización política de los plazos que utilizó la Corte.

En Río Negro, yo había hecho una presentación un 8 de marzo, un mes antes de las elecciones. La Corte, en 2019, tardó cuatro días para declararse competente. Fijate lo que es darse cuenta de la urgencia institucional. Y fijó un plazo de 72 horas improrrogable para que la Provincia respondiera. Es decir, hubo un plan express, que tenía que ver con la urgencia del llamado a elecciones.

Martín Soria celebró la suspensión de elecciones en 2019 y ahora le pega a la Corte

Esta semana, en las elecciones de Tucumán y San Juan, vemos que la Corte, en un expediente de máxima urgencia institucional, una causa de puro derecho, no necesitaba esta Corte el análisis de pruebas, es una decisión que tendrían que haber tomado en días o en una semana.

Sin embargo, demoraron más de cuatro semanas. ¿Qué estaban esperando? ¿tener encuestas a mano? ¿Que el administrador general de la Corte, Marchi, empezara a declarar en la Comisión de Juicio Político y a ventilar las irregularidades del organismo?

Les recuerdo que este fallo se dio a conocer a los cinco minutos de que el exadministrador comience a declarar y a ventilar hechos gravísimos que han realizado estos jueces de la Corte Suprema.

Todo este manto de sospecha, la suspensión completamente anómala, irregular, sobre los procesos electorales que estaban a cinco días de realizarse, y el daño institucional que han generado en dos provincias es un hecho gravísimo. Por eso el Presidente ha anunciado que vamos a ampliar el juicio político en la Cámara de Diputados con estos dos hechos.

Soria reconoció que ya hubiera "destituido" a los jueces y Rossi arremetió: "Callate la boca Rosatti"

Entiendo las diferencias temporales que implican, pero vamos a las cuestiones de fondo. ¿Te parece que las reelecciones consecutivas no responden al espíritu republicano de la Constitución Nacional? ¿Creés que no debería haber más de una reelección y dos periodos?

Más allá de lo que uno pueda preferir, tenemos que ser respetuosos de la Constitución. La Corte Suprema tiene que respetar la Constitución, que es muy clara. En los artículos 121, 122 y 123 establece que las provincias argentinas son preexistentes a la conformación de la Nación.

Por eso mismo, cuando en 1853 se sanciona la primera Constitución Nacional, las provincias, para poder resguardar su autonomía y para evitar que alguien desde Capital Federal decida cómo se tenían que organizar internamente las provincias, incorporaron estos dos artículos a la Carta Magna.

El artículo 122 de la Constitución establece que las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas, eligen a sus propias autoridades.

¿No habría valido también el artículo 122 para el caso mencionado de Río Negro en 2019?

Pero en el caso de Río Negro, el artículo 175 de la Constitución provincial no dejaba lugar a dudas. Te lo leo, porque lo tengo justo a mano, dice que “el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un sólo periodo y por una sola vez”.

Caso Uñac: quiso ser reelecto, no apoyó el juicio político a la Corte pero lo bajaron igual

Pero, si entiendo bien, la corte provincial se había expedido a favor. Entonces, si las provincias son preexistentes, la Corte Suprema de la Nación no tendría que inmiscuirse en las instituciones de la provincia.

Claro. Pero como lo que estaba sucediendo era que se estaba interpretando mal un artículo de la constitución provincial, lo que hice fue ir a la Corte Suprema a decir: “Señores, tengo unos jueces, un Tribunal Superior de Justicia de mi provincia, que está interpretando incorrectamente una norma de la constitución provincial.

La Corte Suprema, en 2019, no suspendió las elecciones a cinco días, lo que hizo fue interpretar el artículo.

Se entiende perfectamente. Pero entonces la Corte Suprema puede fallar en el marco de las cuestiones provinciales….

Sí, pero esta Corte ha perdido todo prestigio.

Lousteau: "Es increíble el nivel de cinismo de Cristina Kirchner, no se hace cargo de nada"

Pero ese es otro tema. Respecto a que las provincias son anteriores y entonces la Corte Suprema de la Nación no debería intervenir sobre las instituciones de la provincia, si suscribimos a eso, no debería intervenir en ninguno de ambos casos…

Todos los que conocemos el derecho sabemos perfectamente que el último intérprete de las normas tiene que ser el órgano máximo de justicia. Ahora, este órgano máximo de justicia, que lamentablemente hoy tenemos, está siendo sometido a un juicio político gravísimo.

Tenemos gobernadores que han apostado al juicio político, tenemos gobernadores que reclaman la ampliación de la Corte Suprema, tenemos gobernadores que han padecido cautelares anteriores.

Esta Corte Suprema le robó 200 mil millones de pesos por año a las provincias argentinas para dárselo al candidato de la oposición, me refiero al conflicto por la coparticipación.

Es una corte que está completamente desprestigiada, que está jugando a la política. La Corte juega a la política y en contra del peronismo. Entonces, esta Corte, que suspende preventivamente elecciones a cinco días, es totalmente cuestionable. Eso es lo que yo cuestiono.

Luego de un nuevo rechazo en la Corte, Manzur resignó su candidatura a vicegobernador en Tucumán

Entonces, usted no cuestiona el derecho a intervenir en las cuestiones provinciales, sino que se haya hecho a cinco días de la elección, las cuestiones del cómo, no del qué.

Si la Corte se hubiera puesto a analizar esto dos o tres semanas atrás, si la Constitución tucumana o de San Juan dejaban una puerta abierta para que Manzur y Uñac se presentasen, es una cosa.

Ahora, suspender “preventivamente”, porque me lo pidió “algún diputado que me banca en la comisión de Juicio Político”, eso es totalmente cuestionable. Lo que hicieron genera un daño institucional alevoso y preocupante.

¿Quién sería ese diputado?

Digo diputado como puede ser algún dirigente político. Vos sabés que en alguna de las presentaciones aparece Gil Lavedra. Es claro que detrás de esto está la oposición.

Juicio político a la Corte: vuelve a declarar Marchi como testigo clave

Ayer anunciaron que en varias otras provincias van a ir por lo mismo para suspender los procesos electorales. Este es el peligro institucional que corremos con una Corte de inclinaciones totalmente cuestionables, cuya integración es contraria al federalismo, una corte en la que hay dos jueces que los puso un tipo que está prófugo en Uruguay.

Estos son los hechos. ¿Cómo no vamos a poner en duda decisiones que son dañinas para los procesos electorales, que son sagrados?

El hecho de que Manzur haya decidido bajar su candidatura no indica que estaría, de alguna manera, reconociendo que no debía ser candidato, o al menos que esta interpretación es plausible?

Algunos periodistas, que siempre trabajan para la oposición y para los poderes económicos, seguramente van a ir por ese tipo de títulos. La verdad, lo que hizo Juan Manzur ayer, declinando su postulación, si uno escucha la conferencia de prensa, fue muy claro. No le da la razón a la Corte.

Dijo que se postuló a las elecciones sabiendo y entendiendo que podía hacerlo, porque para él lo autorizaba la Constitución, y se expresó completamente en desacuerdo con la suspensión preventiva de los comicios en Tucumán.

Cerruti criticó a la Corte y apuntó al CEO de JP Morgan

Al mismo tiempo, dijo que es respetuoso de las decisiones del máximo tribunal y que quiere lo mejor para su pueblo, y eso es muy entendible.

En Santiago del Estero se produjo algo parecido, con otra corte, el 22 de octubre del 2013, 5 días antes de una elección. En aquel caso no estaba ninguno de los jueces nombrados por Macri. Es decir, parecería haber una especie de continuidad en la Corte, de hacer valer las cuestiones de fondo respecto de limitar los mandatos.

En ese caso puso a su mujer, se presentó en la próxima elección y gobernó dos mandatos más. Sería válido el debate de si poner a un familiar no es también continuidad.

En el caso de Santiago del Estero, faltando cinco días, él finalmente se baja. La corte dijo que era trascendental. Lo habían inhabilitado pero él ya se había bajado, y terminó siendo su esposa la candidata. Fijate vos, la utilización casi extorsiva de las cautelares. Es una cosa que se ha acentuado con esta Corte Suprema.

Yo no reniego de que la Corte pueda ser el último intérprete de las normas de las constituciones provinciales, lo que reniego es de la utilización de los plazos, cuando se meten a hacer política, eso es absolutamente cuestionable.

Críticas de Parrilli y Larroque a la Corte Suprema: "Mensajes mafiosos"

Dando lugar a estas cautelares a cinco días de una elección, la Corte se lleva puestas las constituciones provinciales. Eso es lo que yo reniego y critico, y en eso no hay ninguna contradicción.

En lugar de resolver preventivamente, “por las dudas”, yo hubiera preferido que, dos semanas atrás, se hubieran puesto a analizar el fondo de la cuestión. Si las constituciones en Tucumán y San Juan habilitaban o no a estos dos candidatos a ir por una nueva elección.

Lo que no está en dudas es el mal funcionamiento de esta Justicia, que está partirizada y afecta muchísimo la vida de los argentinos y argentinas.

¿Cómo no te va a afectar que la Corte decida sacarle doscientos mil millones de pesos a todas las provincias al año? ¿Sabés cuántas obras significan para los gobernadores? Todo en beneficio del candidato de la oposición, que está al frente de la ciudad más rica de la Argentina. ¿Cómo no va a afectar a los ciudadanos que no se hagan las elecciones a cinco días, con todo el gasto que implica en boletas, publicidad?

Recalde: "La decisión de la Corte se dio donde gana el peronismo"

¿Cómo no te va a cambiar la vida que las personas tengan paralizado el Consejo de la Magistratura porque los jueces decidieron revivir una ley derogada hace 16 años atrás por el Congreso para meterse a impedir que el Consejo de la Magistratura funcione?

Justamente, el Consejo de la Magistratura tiene que analizar la inconducta de los magistrados. Mientras que el Consejo de la Magistratura no funciona, vienen ocurriendo hechos graves, como lo de Lago Escondido. Un gran medio de comunicación pagando dádivas para trasladar jueces y camaristas federales a una mansión en el sur. Si funcionase el Consejo de la Magistratura los tendría que haber suspendido por las dudas, hasta que se investigue.

Esto es lo que está pasando con la justicia argentina. Por eso casi el 80% de los argentinos y argentinas descree de este poder del Estado, que debería ser independiente e imparcial, y que lamentablemente, fallo tras fallo, viene demostrando que ha sido captado por lo peor de la derecha.

Alberto Fernández anticipó una suba de precios alta para abril y culpó a la "inflación psicológica"

Alejandro Gomel (AG): Apenas se conoció el fallo usted lo categorizó como “un mensaje mafioso a Cristina Kirchner”. ¿Cree realmente que si Cristina cambia de posición y decide ser candidata la corte va a intentar impedirlo?

No tengo ninguna duda que la Corte juega a hacer política y claramente en contra del peronismo. Estoy convencido que esta corte, con estos fallos y otros, viene dándole mensajes a todo el pueblo argentino, pero en particular a Cristina y al peronismo.

