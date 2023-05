Héctor Recalde, exdiputado nacional, expresó que las decisiones de los integrantes de la Corte Suprema, respecto a las reelecciones, dependen de la inclinación política. "Rosenkrantz tuvo una actitud distinta cuando Wereltineck era candidato", destacó el abogado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Qué recuerdo tiene de Rosatti como jurista y como ministro de Justicia?

La verdad es que no seguí mucho su trayectoria. Ahora sí, porque está en la palestra. Hoy, varias de las posiciones que tiene el doctor Rosatti nos parecen cuestionables.

Más allá de los distintos integrantes que tuvo la Corte en los últimos años, ¿cree que hay una continuidad en la idea de estar en contra de las reelecciones consecutivas?

En el caso de Rosenkrantz, fue una actitud distinta cuando Wereltineck era el candidato. Si él hubiese mantenido su posición, no habrían tenido los tres votos en la Corte Suprema.

Pero más allá de las personas físicas, hay una persona jurídica, y lo que se ve a lo largo de los años, más allá de los votos individuales, es que siempre han estado en contra de las reelecciones consecutivas.

Varias veces la Corte ha cambiado de posición. De todas maneras, uno respeta las posiciones pero eso no quiere decir que las comparta. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina no es el mejor ámbito para hacer las declaraciones que hizo Rosatti.

Estaba el ministro de Economía, que hoy es el virtual presidente de Argentina.

Sí, pero la otra cuestión que quería señalar, hablando de Rosatti, es que habló de la desmesurada emisión monetaria. Es decir, "zapatero a tus zapatos". Está invadiendo la esfera de otros poderes. No tiene competencia originaria para hablar de eso.

Hemos tenido jueces en la Corte a quienes yo respetaba, a pesar de tener una posición política distinta, como Fayth. Nosotros teníamos una excelente relación, pero pensábamos totalmente distinto. Una vez me hicieron un reportaje y yo dije que él era antiperonista.

Se lo comentaron y me llamó por teléfono y me dijo que me iba a mandar unos libros para que me diera cuenta que él no era antiperonista, me los mandó y al rato me llamó por teléfono para preguntarme si los había leído.

Le dije que después de leerlos me había terminado de convencer de que efectivamente era antiperonista. Siempre debatí con respeto al pensamiento de los otros. Uno debate idea y creo que me puede decir cualquier cosa, menos que soy incoherente.

¿A usted le parece que las reelecciones consecutivas están en contra de un sistema republicano?

Objetivamente, creo que es mucho mejor la mayor participación y que los cargos de conducción no sean eternos, pero no es lo que pasa en otras instituciones. Lo que me parece más importante es que el pueblo decida.

Pero si el sistema promueve a los mismos candidatos, el pueblo elige, pero no decide.

Quiero recordar a Winston Churchill cuando decía que la democracia era un mal sistema, pero no conocía otro mejor para defender los derechos e intereses de la población.

Vale lo mismo para el mercado: para que haya libre mercado tiene que haber un Estado que lo regule. Para que haya democracia también tienen que existir las limitaciones, porque las perpetuaciones de personas o partidos no terminan siendo democráticas.

Las limitaciones, en la medida que no vulneren derechos, me parece que están bien. A veces, hay una contradicción, porque si la persona está gobernando bien y el pueblo está satisfecho con la conducción, probar con otro parece contradictorio.

Sería como decir que "hay reyes buenos".

Igual, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. La decisión de la Corte se dio justo en las provincias donde gana el peronismo. Justo cuando gana el peronismo pasan estas cosas. Las encuestas marcaban que, tanto en San Juan, como en Tucumán, era ganador el peronismo y justo llegó este fallo.

Coincido en que la sospecha es fundada. Más allá de que creo que el peronismo va a terminar ganando cuando se hagan las elecciones, no va a tener el mismo efecto que si hubiese ganado cinco provincias juntas en pocos días.

Además, estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, algo que hay que festejar. No hay violaciones a reglas fundamentales de la democracia en este momento.

¿Cómo fue el clima del Consejo de la Magistratura durante la jornada de ayer?

El clima fue duro cuando comenzó el cuestionamiento a Rosatti, pero inmediatamente nos retiramos. No queríamos abandonar el Consejo, pero el cuestionamiento a Rosatti nos hizo ir. Después volvimos y trabajamos. Hay que producir, porque de 24 concursos que tuvimos, sólo aprobamos dos y hay un montón de juzgados vacantes.

Lo que propuse es que las sesiones del Consejo sean transmitidas en vivo y en directo para que el pueblo se entere qué es lo que se está discutiendo. Otra cosa que quiero, es que el Consejo se reúna en otras regiones, no puede ser que Dios tenga el domicilio en CABA. Eso fue parte de mi campaña para que me votaran los abogados y quiero cumplir.

