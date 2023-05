Melconian: "Dejémonos de joder con el operativo clamor y arreglen este quilombo"

El economista Carlos Melconian se refirió a la incertidumbre por las posibles candidaturas en el oficialismo, al tiempo que predijo una inevitable devaluación y pidió un "puente de transición patriótica" para la próxima gestión.

El ex director del Banco Nación del macrismo, en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, habló de una "disociación" entre las ganas de ser candidato de Sergio Massa y los resultados de la economía, y pidió claramente: "Dejémonos de joder con el operativo clamor. Arreglen este quilombo. Acá nadie tiene clamor por nadie".

La fragilidad económica de Massa

"El ministro de Economía enturbia con su supuesta candidatura el plan político. Es una situación rara, porque hay un récord absoluto, desde que yo trabajo, en términos de disociación entre las variables que miran la sociedad y definen y la apetencia por la candidatura, porque si miro el PBI, la tasa de inflación, el nivel de actividad, el salario real y tasa de pobreza, en los cuatro casos -y por mucho-, estos indicadores son peores que el 2015, 2017 y 2021. Hay una disociación absoluta en términos de querer ser candidato y los resultados económicos", destacó.

Melconian diagnosticó un escenario "de turbulencia de avión" y se preguntó "cómo llegar a agosto"

No obstante, reconoció que el gobierno sufrió "un golpe de 'knockout' con la sequía. "Entre agosto y diciembre del 2022 Ha sufrido un impacto que no justifica a este gobierno, pero es de knockout, que es la sequía".

Y agregó que el Fondo Monetario Internacional viene apoyando la gestión de Massa al "mirar para otro lado". "La sequía ya hizo fracasar en forma contundente lo que se ha ido implementando hasta ahora. Y hasta fracasa la complicidad de 'miro para otro lado' del FMI. 'La vamos llevando y vamos viendo'. Por eso hoy está en estado vegetativo la relación con el fondo. ¿Quién toma la iniciativa en el oficialismo? No es el presidente, será la líder del espacio, la vicepresidente, que está en el silencioso bancamiento del ministro. Y el ministro que si de algo hacía gala era de su calle, su pragmatismo, evidentemente o está falto de reflejos, o no está evaluando bien el tema candidatura".

"Lo del dólar soja, lo de China, lo de Brasil, el pasar la gorra, todo esto es reconocer que todo fracasó si Massa se baja de su candidatura. Si te convalidás como candidato, al fondo le va a pedir que le adelante giros y siga mirando para otro lado. Son de nuevo dólares para tirar a la alcantarilla. Hoy el oxígeno es eso, por no 'tomar el toro por las astas'", añadió.

Melconian: "Massa tiene que definir si va a trabajar para los argentinos o sigue viendo si es candidato"

¿Massa haría una devaluación y un ajuste fiscal?

El economista aseguró: "No veo que existan en este momento ni decisiones de corto plazo para encaminar la situación, es decir, para darle aire al plan llegar. Que aclaro que no es fácil. Y la construcción de lo que yo llamo un puente a futuro para la transición. Yo no me puedo olvidar de eso, acá todo el mundo no para la pelota dos minutos. Nadie se está encargando de eso".

Luego, volvió sobre la posible candidatura de Massa y se preguntó con ironía si el ministro sería capaz de devaluar y hacer un ajuste fiscal, algo que Melconian consideró necesario a pesar de recalcar que no integra ningún "club de los devaluacionistas".

Melconian habló de su reunión con Cristina Kirchner: "Desdramaticemos, fui a verla como veo a todo el mundo"

"Confirmás a Massa como candidato y ¿él va a devaluar y hacer un ajuste fiscal? ¿El fondo te va a dar dólares contra nada? Hay una cosa que no perdona, que es la realidad. El plan político si es que el ministro de Economía es el candidato, eso no va a ningún lado. Este tipo de cambio no va más, y esta inflación tiene un origen fiscal y monetario", argumentó.

"Tenés un problema de oferta y demanda de dólares. Con un precio del tipo de cambio oficial... ¡y yo no integro el club de los devaluacionistas! pero no existe este tipo de cambio. Un día venden bonos, compran bonos, quieren bajar el riesgo país", precisó.

Melconian pidió trazar un "puente patriótico a futuro"

El economista que viene reuniéndose con casi todos los dirigentes políticos en los últimos meses (desde Cristina Kirchner hasta Patricia Bullrich), sugirió respecto del "operativo clamor" por la posible candidatura de la vicepresidenta, que "no hay ningún operativo clamor ni ningún candidato de nadie. Acá hay un cagazo a la transición marca cañón. Massa tuvo éxito a fin de año al estabilizar la inestabilidad. Pero por decir eso no me había pasado al massismo. Es quién se pone al frente de cuestiones de sentido común para transitar la transición".

"Dejémonos de joder con el operativo clamor. Arreglen este quilombo porque van a venir ustedes si no se lo lleva el antisistema. Acá nadie tiene clamor por nadie. Armen el puente de la transición patriótica y digan la verdad. Todavía estamos con eso de que si le decís la verdad a la gente no ganás. Si la gente ya sabe la verdad. Armen una transición diciendo la verdad, que se van a tener que ajustar las cosas que no están siendo ajustadas. ¿Enserio hay alguien del oficialismo que piensa que gana con estos indicadores?", concluyó.

