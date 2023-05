José Ignacio de Mendiguren: "Me preocupa mucho la inflación, pero no creo que estemos en un escenario apocalíptico"

El secretario de Industria y Desarrollo productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, opina que los niveles de actividad y empleo se mantienen pese a la crisis y que las inversiones son las más altas en los últimos ocho años. "Sin dudas la inflación es nuestro principal tema a resolver", analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué expectativas tenés sobre las medidas que se están anunciando y se anunciaron?

Sin dudas la inflación es hoy nuestro principal tema a resolver, lo tenemos muy presente y sabemos que no es un tema fácil. Creíamos que, a través de distintas medidas que había tomado el equipo de Sergio Massa, a partir de agosto íbamos a encontrar un sendero a la baja. Todo lo que se dijo para acompañar a esta definición se cumplió, como así también se cumplió la baja de la inflación, porque empezamos con 7,4%, luego llegamos a 4,9% o 5%. Después tuvimos los inconvenientes que conocemos.

Nos sorprendieron, porque creíamos que las medidas que se tomaban iban a, no digo seguir en ese ritmo de baja, pero sí que podíamos consolidar un sendero a la baja. Por diferentes motivos no se pudo dar, por lo tanto, hay que actuar y lo hacemos en distintos frentes.

El fin de semana se estrenaron medidas que, a lo mejor, tienen que ver con una línea más ortodoxa con la que se puede ahorrar en pesos a través de la suba de las tasas de interés, a sabiendas de que se controle, por parte de una coordinación de las entidades que tenemos como lo es la aduana. Banco Central, Secretaría de Comercio, un poco ese sendero de precios, porque no hay motivos concretos que justifiquen ese nivel de aumento.

Además, fuimos con medidas concretas en lo que es para nosotros la verdadera solución. En cuanto a lo inflacionario y la pobreza, que es el crecimiento, que no se caiga el nivel de actividad, que es lo que siempre afectaba a otros planes de estabilización. Esa es mi responsabilidad, por eso es que, junto con esto, se toman medidas donde se baja la tasa del Ahora 12 del 77% a un 68%.

Es bueno entender la magnitud de esto. Hay más de 5.800.000 transacciones mensuales. Esto que estamos haciendo equivale a 250.000 millones de pesos. También, a través de la Secretaría de Industria, y siempre teniendo en cuenta el nivel de actividad, estamos con una línea de 800.000 millones de créditos, lo que se llamó crédito argentino, a tasas del 49% y 52% de interés para emprendedores, pequeñas y medianas empresas.

Drama para Massa

Con nuevos planes para darles moratoria a las pequeñas y medianas empresas y alivio fiscal a la moratoria por las tasas que, hasta ahora, estaban teniendo, donde se les suspende la aplicación de este índice, lo que significa un alivio del 50% en el valor de las cuotas.

Lo más importante es acelerar todo lo que está haciendo Massa a través del Fondo Monetario. El swap con China, la garantía posible de los BRICS.

Él viaja a Beijing el 29 de mayo para poder sustituir algo de lo que creo que no se tomó verdadera conciencia de lo que significa una caída por la sequía de 20 mil millones de dólares que la gente lo dice con mucha rapidez, pero cuando uno lo evalúa ve que son cifras de tres años de importaciones de medicamentos, dos años de importaciones del sector automotriz, siete años de las importaciones mineras, son el 23% de todas las exportaciones del año pasado.

Acá no es que solamente afecta el no ingreso de los dólares, sino que afecta en las cantidades, es decir, que la sequía produce menos pasto y eso es menos leche, arroz, tomate.

Nuestro enfoque son herramientas que permitan trabajar respecto a lo macro, pero también ir a lo micro, es por eso que no creemos que la salida de esta situación sea un shock de ajuste, sino producir más bienes.

Ahí es donde entra mi actividad. Es que hay dos Argentinas. Hoy el nivel de la producción, a pesar de todo, se sigue manteniendo. Hay un nivel de actividad en la industria entre el 65% y el 67%, que es el más alto de los últimos 10 años. La inversión sigue en 17,9%, la más alta desde los últimos ocho años.

En cuanto a la ocupación, 22 provincias siguen generando empleo formal privado, no público. Hoy recibo al gobernador de La Rioja donde junto con la Secretaría de Agricultura lanzamos una planta solar para abastecer prácticamente una cuarta parte de su consumo. Pensando en Corrientes, el viernes se cerró una inversión forestoindustrial de 250 millones de dólares que ya está la mitad ejecutada. Con esto, Argentina retorna al mercado forestoindustrial del cual nunca que haber salido, vamos a instalar este aserradero de los más modernos de Sudamérica.

Por qué la industria de la Comunicación es fundamental en Argentina

Todo esto quiere decir esas dos Argentinas siguen existiendo, que tenemos que pasar este bache no cabe ninguna duda, porque tuvimos las siete plagas de Egipto, pero, a pesar de todo, no es casualidad el resultado de la elecciones en las provincias, creo que responden a una realidad.

Los gobernadores de Salta, Misiones y La Pampa, en los últimos meses y días, duplicaron el crédito a la inversión en su provincias. Estamos preocupados por la inflación, pero estamos manteniendo el nivel de empleo, que tiene que ver con el nivel de actividad, aunque el problema que tenemos, claramente, es la inflación, porque licúa el poder adquisitivo del salario.

Es bueno decir que el tema inflacionario en Argentina está en un marco mundial. Estamos acudiendo a una de las crisis inflacionarias más grandes desde la lSegunda Guerra Mundia. El Gobierno anterior, en cuatro años, tuvo un cien por cien de inflación sin guerra ni pandemia, y ahora nosotros, con todas estas plagas, estamos otra vez llegando al 100%.

Entrevistamos a Rodolfo Santangelo el viernes pasado y le pedimos que nos dijera, a su opinión y con la mayor honestidad intelectual, cuánto agregó cada factor a la inflación que tomó Alberto Fernández de 53%. Santangelo nos decía que al 50% que dejó Macri habría que agregarle 20% por la emisión monetaria necesaria para cruzar el coronavirus, 10%, a su juicio, es lo que le sumaba la invasión a la inflación local y 20% la sequía. Para él, la sequía generó más inflación que la guerra de Ucrania, todo eso en el año.

Si nos quedamos en esta hipótesis de que la sequía produjo más inflación que incluso la guerra en Ucrania, y que es lo que le toca a Massa, porque las otras dos, tanto la pandemia como la invasión se produjeron antes, tenés 20% en el año, que sería el equivalente a uno y un poco más por mes. Como tuvo 4,9% en la primavera y hoy hay 8,4%, vamos a suponer que le agregamos la pandemia, y que llegó a 5%, más 1,5% es 6,5%, ¿los otros dos puntos a qué lo atribuís, es decir, pasar de 6,5% a este 8,4%?

Me hago cargo de lo que voy a decir en función de lo que veo todo los días.

Cuando yo veo que el nivel de actividad, se mantiene. Los balances de las empresas son interesantes, el consumo, por ejemplo, el turismo, creo que hay abusos. Cuando una economía tiene demanda, muchos lo que hacen es poner el mayor precio posible para tener la mayor rentabilidad, pero esto en un momento en el que hay que hay que estabilizar las variables, donde nosotros los industriales recibimos, en 2020, todo tipo de asistencia, se nos pagaron los sueldos, se nos bajaron las tarifas, que es algo que generó emisión.

El socio de Santangelo, que es Carlos Melconian, a fin del 2000 o principios del 2001 dijo algo que me quedó grabado que es "en este momento, hay que tirar el baldazo, después vemos cómo se desagota", como diciendo que ahora hay que emitir.

Entonces, ahora, lo que creo, es que los empresarios, en el caso de producción, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Devolver de todo lo que la sociedad nos dio en los períodos de crisis, y no estar tratando de buscar una rentabilidad que solamente la podemos tener porque hay demanda.

¿Ciclo ascendente o crisis?

Carlos Maslatón dice que tenemos una inflación por crecimiento.

Tengo los índices de turismo, el año pasado fue récord. Este año, poniendo febrero contra febrero, tenés 130.400 turistas más. Hoy, el Gobierno, para incentivar en el Interior del país la reactivación, hizo este plan turismo, y tuvo un resultado muy bueno.

Lo que sucedió fue que, en vez de acompañar ese esfuerzo, muchos sectores turísticos de Argentina pretendieron recuperar en una temporada lo que habían perdido durante la pandemia, y los precios subieron sin ningún tipo de justificación.

Cuando Massa asumió en agosto no había posibilidad de fijar precios.

Si el Gobierno hubiera continuado sin Massa, la inflación hubiera llegado al 200%, ¿ese sería tu planteo?

Ví el efecto concreto en mi empresa y con mis proveedores. Hay pronósticos de default, de inflación descontrolada, de que el mundo nos soltó la mano. ¿Qué hacían todos? No se entregaban y, el que te entregaba, se cubría con un sobreprecio previendo las catástrofes. Ninguna de esas se dio. Aora los precios no se retrotrajeron en muchos casos, por lo que, claramente, hubo algunas conductas muy poco solidarias. Hay alguien que dijo que el empresario piensa en su rentabilidad, pero primero hay que pensar en la estabilidad del barco donde tenemos instalada la empresa.

Nuria Am: ¿Se va a poder importar carne además de frutas y verduras? Este domingo sorprendió esto de que se podrán importar, con arancel cero, frutas y verduras. ¿Carne también?

Lo de la carne no te lo puedo contestar, la verdad no lo ví. Pero el fin de la medida es ver estos abusos que están existiendo entre lo que se les paga a los productores y lo que llega al público. Dónde está en el canal que no se cumple. Porque es cierto que muchas empresas, para poder suscribirse a Precios Justos, recibieron créditos a tasa preferencial, accesos a divisar para poder importar, no es que hubo un revólver en la cabeza para que ingresaran a colaborar en la estabilización de precios.

Mendoza busca autoabastecer el 50% de su consumo de carne en los próximos años

NA: O sea, que los responsables de la inflación siguen siendo los empresarios.

No. Creo que hay que analizarlo. Lo que sí creo es que hay cifras concretas, es por eso que se crea este Comité de seguimiento, para analizar y saber qué pasa.

NA: ¿Con qué dólares se va importar? ¿El Mercado Central va a importar a arancel cero? ¿Los dólares del Banco Central están como para destinar plata a importar mercadería fresca y carne cuando se produce en Argentina?

Yo no me integro a esta comisión, pero creo que, en esta emergencia, lo prioritario para nosotros es estabilizar los precios, se van a poder prever de esos dólares. También es cierto que, entre las medidas que se dictaron, se menciona que se libera la importación de insumos. Lo que se le pide al sector privado es colaborar con fondos propios, no con no uso de divisas, y ahí se libera la exportación de bienes de capital.

Todos sabemos que, en una economía, hay distorsiones. Porque creo que nadie duda de que Massa no quiere un cepo cambiario, y no quiero seis o siete tipos de cambio, porque aspiramos a un mercado con un solo tipo de cambio, el problema es cómo salir y cómo llegar.

Entramos a esta crisis, además de con un 54% de inflación, con un país defaulteado en pesos y en dólares, porque había que levantar 19.000 millones de dólares en dos años y todos sabíamos que era imposible.

Entonces, ya salir de ese cepo es problemático, y después, cuando se empieza a producir una brecha, lo importante es poder corregirla, es difícil y Massa se lo propuso. Cuando asumimos en agosto, la brecha estaba en 160, todo el mundo pedía una devaluación brusca y dijimos que eso podía traer un desorden. Lo que hicimos fue poner todo el esfuerzo en bajar el techo, es decir, bajar los dólares financieros, y de 160 la llevamos la brecha a menos de 70 u 80.

El camino lo íbamos recorriendo, bajábamos la inflación, la brecha. Cuando escucho a la oposición alegremente criticar todas las cosas malas de la economía, me gustaría, como leí un artículo en estos días, si bien es contrafáctico, verlos manejar este conflicto. Pero bueno, la responsabilidad es nuestra, nos toca a nosotros.

A mi me toca que no se caiga el nivel de actividad, promover las inversiones, recorrer el país, que las provincias sigan produciendo. Hoy estoy en YPF en representación del Ministerio, y es récord en materia de gas, petróleo convencional, estamos terminando el gasoducto, contra la incredulidad de muchos, y es algo que cambia sustancialmente el perfil energético de Argentina.

Me preocupa mucho la inflación, pero no creo que estemos en un escenario apocalíptico, de crisis terminal, esto no es así. Los números concretos del nivel de actividad, de incobrabilidad del sistema financiero, de consumo de energía, de inversión objetivo, no dicen eso.

BL FM