El fundador de la consultora MacroViewm Rodolfo Santángelo, sostuvo que Sergio Massa no es un candidato competitivo para el oficialismo, porque la situación de la economía no se lo permite. "Alberto Fernández recibió tres shocks: la pandemia, la guerra y la sequía", declaró el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El título de la nota de la última vez que hablamos es "este año podríamos tener un mes con 3% de inflación”. Yo sostengo que no podés haber dicho eso, que debes haber dicho que tener ese porcentaje es un sueño o imposible. ¿Cuál era tu visión? ¿Cuál es tu visión de hoy?

¿Tres mensual? No, yo puedo haber dicho que Excursionistas va a ser campeón de la Champions League antes de decir eso.

No me acuerdo, capaz se te traban las palabras. Podríamos tener dos dígitos mensuales o tres dígitos anual, pero tres mensual no. Habría que ver el contexto, porque seguro que no.

Rodolfo Santángelo: "Este año podríamos tener un mes con 3% de inflación, pero no sería permanente, sino un caso puntual"

La inflación de este mes, que pasó más cercana al 8%, ¿hace presuponer que podamos tener en junio una inflación de dos dígitos que alcance el diez? ¿O creés que se estaciona entre siete y ocho?

Voy a parafrasear la canción que escuchábamos (María - Ricky Martin). Acá, en vez de ser un, dos, tres, es seis, siete, ocho. En vez de ser "un pasito pa´ lante, un pasito pa´ atrás", es "dos para adelante, uno para atrás".

Junio no lo sé, porque todavía no tenemos ningún registro. Si me preguntás de acá a fin de año si puede haber dos dígitos mensuales, mi respuesta es sí. En abril no creo que de 8%, casi quizá. Puede haber dos dígitos mensuales, si llega a ver una devaluación te aseguro que sí. Por ahora estamos con devaluaciones en grageas para la pesca, para el arroz y la soja.

Es esa inflación escalonada. Creo que haberte hecho la referencia de lo que fue el fin del Plan Austral allá por el 86/87, antes de la híper de 1989. Era seis, siete, ocho, no lineal y todos los meses ese escalonamiento.

José María Donati: "La inflación de abril es complicada y podría incidir en el ánimo del votante"

Y creo que estamos en ese esquema de una mezcla de una macro desbalanceada, donde creo que fui uno de los primeros en poner el énfasis como tema adicional en el costo de la sequía, porque la sequía fue un golpe mortal para todo esto.

Hay una macroeconomía desbalanceada, y estamos los argentinos que nos queremos sacar de encima los pesos, porque la paradoja de todo esto es que, por lo menos hasta ayer, el nivel de actividad sigue bastante bien, todavía hay consumo y actividad.

No porque haya inversiones y confianza, sino porque los argentinos nos sacamos los pesos de encima y queremos comprar lo que haya. Eso acelera la tasa de inflación, no para imaginar Rodrigazo o híper, pero sí este camino escalonado hacia los dos dígitos mensuales. ¿Cuándo se va a dar? No lo sé.

¿Por qué es tan alta la inflación en la Argentina? 3 miradas sobre un mismo problema

¿Se podría dar la paradoja de que, para no ser un pato rengo, Massa tenga que mantener la expectativa de que va a ser candidato a presidente para poder ser ministro de Economía?

Voy a seguir creyendo que Massa mantiene la expectativa abierta en el sentido de tratar de mantener el poder hasta el último segundo, pero siempre me costó muchísimo pensar que puede ser un candidato competitivo. Massa no es la persona que se va a inmolar por el peronismo y por el resto de sus compañeros.

Cuando dice que debería haber un candidato único y no haber PASO, ¿está diciendo que tiene que ser él o abre las puertas a su renunciamiento y a justificar por qué no se presenta? No lo tengo claro. Lo único que sé es que esta economía no catapulta un Massa competitivo, y no lo veo candidato. Tiene en la verdadera excusa y en la verdadera responsabilidad ser el ministro que intenta aterrizar este avión, el motivo para no serlo.

Alberto quiere ir a una PASO, Massa no y Cristina calla

Nosotros, en nuestro escenario económico-político venimos trabajando, hace bastante tiempo, bajo la idea de que no va a ser el Presidente, no va a ser la Vicepresidenta y tampoco el ministro. Ahí aparece el problema y es que el oficialismo no tiene un candidato competitivo, porque los restantes no entusiasman. Ese es nuestro escenario, pero no lo sé.

Es muy interesante, y coincide con que ser potencial candidato a presidente y algún día poder ser presidente es una herramienta fundamental de empoderamiento para Massa y no ser "pato rengo", pero eso se le acaba, a más tardar, el 24 de junio.

Esas son las consecuencias de los movimientos tácticos que hace el ministro, apuesta al hoy y "mañana veo". Algún día se acaba esa fantasía. Pero toda la política económica es "tengo que pasar enero, tengo que pasar febrero, tengo que pasar marzo y después vemos". Y obviamente se acaba eso.

Foro de Llao Llao y una gran pregunta: por qué los empresarios no compran el plan de Javier Milei

Las propuestas económicas de los libertarios

Fernando Meaños (FM): ¿Qué pasa con Javier Milei? ¿Qué creés que puede pasar si se consolida, de acá al cierre de los candidatos y a las PASO, su porción electoral y el plan de dolarización? ¿Qué efecto puede tener la consolidación del espacio de Milei para el terreno electoral?

Va a depender fundamentalmente de qué signifique consolidación y qué magnitud de votos, es decir, si es una magnitud como para ser un tercero relevante y tener un rol a futuro, es una cosa, te diría que hasta positiva.

Si amenaza con entrar en el balotaje puede ser otra cosa, y si lo hiciera con la posibilidad de ganar es otra cosa. No creo que esto último venga, pero es mi opinión de ciudadano de fin de semana, no de profesional.

Creo que, si en la ultra eventualidad, empieza a pasar la posibilidad de "Milei Presidente", vamos a tener una transición muy turbulenta, porque la capacidad de cooperación es muy baja. Javier Milei todavía es pura promesa, no sabe bien cómo ni qué quiere hacer.

Pablo Semán: "Milei expresa un 'que se vayan todos' y un 'que se vayan éstos'"

Igual estamos hablando de un escenario hipotético, no sé si tiene chance de ser segundo, esa chance está atada íntimamente al deterioro del oficialismo. Es más la noticia de que sale tercero el oficialismo que de que salga segundo Milei.

Hoy está en una estrategia donde si se queda callado es mejor.

FM: ¿Creés que una buena elección de Milei podría afectar negativamente al dólar y a los activos argentinos?

Solo si tuviera una capacidad práctica de ser relevante, porque en 2019 eso ocurrió cuando supimos que Alberto Fernández era el presidente electo en agosto, todavía estamos lejos de ese escenario, lo que podríamos ver es si Milei sale segundo.

La pregunta política de fondo como ancla para agosto y octubre, es si un eventual ganador de Cambiemos está en condiciones de asumir con una cuota de poder, de liderazgo y equipo como para domar la situación. Ese es el ancla que queda como luz al final del túnel, y eso lo veremos en agosto o eventualmente en octubre. Cuando más tarde sepamos eso, más turbulenta la transición.

Sergio Massa, entre el cierre de un adelanto de fondos con el FMI y su candidatura

La gestión económica del Frente de Todos

Alberto Fernández habló hoy en Radio10, y dijo que tomó la inflación de Macri con 53% y que ahora la multiplicó por dos, y la comparó con la multiplicación de otros países. A tu juicio, ¿cuánto de inflación le agregó al 50%, que era la velocidad crucero que tenía la Argentina, la guerra y la invasión rusa a Ucrania?

Fueron 10 puntos, porque lo que no va en términos inflacionarios es la comparación del doble o el cuádruple.

Con respeto al Presidente, está hablando de la inflación del año pasado en esos países. La inflación de este año está bajando de vuelta, la guerra en esos países modificó el one move, un aumento de una vez, subió pero ya está bajando de vuelta. En el 2023, la tasa de inflación en los mayores países del mundo está volviendo a bajar, no a donde estaba antes de la guerra pero a un valor intermedio.

Podríamos aceptar que para 2022 era lógico que la inflación de 50% fuera a 60%, no a 92%.

Así creo haberlo dicho en su momento. Dijimos vinieron una serie de eventos puntuales, la guerra, la corrida contra la deuda pública en pesos que ocurrió a mediados de año, una aceleración de la velocidad de circulación del dinero.

Massa: "No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico"

Por arriba de 60 es responsabilidad del Gobierno, ¿cuánto agrega ahora la sequía? ¿Otro 10%?

Es más difícil saberlo porque todavía no vemos los impactos globales, pero te diría que puede ser un poquito más.

Alberto Fernández recibió tres shocks en su mandato: la pandemia, la guerra y la sequía. De los tres, el menos relevante fue la guerra, al menos cuantitativamente.

¿Y la pandemia cuánto?

Mucho, porque fue un golpe muy fuerte para todo el mundo, pero Argentina no tenía fuentes de financiamiento.

Horacio Rodríguez Larreta: "La situación de Juan Manzur y Sergio Uñac es inconstitucional y está fuera de discusión"

Si Alberto dijera “yo tomé la inflación del 53%, la pandemia me sumó 20 puntos, la guerra sumó 10 y la sequía 20, acá tiene el 100%, yo no la bajé pero tampoco la subí”, ¿es plausible o es una locura?

Lo has dicho tan rápido que me tengo que poner a trabajar. Pero, cuando uno enfrenta la pandemia tiene que tomar medidas compensatorias, y Argentina no tenía reservas, no tenía fondos de pensión, no tenía moneda, no tenía cese a la deuda ni responsabilidad de las administraciones anteriores.

Si Alberto le hubiera dicho en su momento a Cristina "no puedo (como los chilenos) tomar los fondos de pensión porque vos los estatizaste" y "no tengo reservas porque vos te las gastaste y Macri se endeudó con el Fondo" habría sido otra cosa.

La pandemia fue un golpe nefasto, no solo en términos humanos, sino para una economía que no tenía fuentes de financiamiento. Lo que pasa es que se durmieron, el ministro Guzmán creía que salíamos de la pandemia y no fue así.

Massa: ser candidato para ser ministro

La guerra generó impacto inflacionarios, porque subieron los precios de la energía y de los alimentos, pero en términos macroeconómicos fue más bien neutro, porque lo que perdimos por un lado lo ganamos por el otro.

Ahora viene la sequía, que es devastadora, cuanto no lo sé, lo estamos viendo en los cálculos, pero tiene un costo cambiario por los 20 mil millones de dólares de exportaciones que no tenemos, y un costo fiscal.

Yo podría decir, el año pasado que tuviste récord de exportaciones y récord de recaudación, mi viejo me enseñaba a ahorrar en la época de vaca gorda para gastarte en época de vaca flaca. Obvio nadie sabía que iba a venir semejante sequía.

Sequía sin fin: la falta de lluvias pone en jaque a la siembra de trigo

Entonces, yo entiendo que vos me llevas a ese camino y está bien, y dentro de seis meses me vas a preguntar si dije tal cosa o no. Uno hace afirmaciones rápidas y después dice “uy dije una macana”, no lo sé.

Sé que la pandemia fue costosa, la guerra fue menos de lo que se dijo y la sequía es tremenda. Todo inmerso en una política económica que estaba mal, porque Uruguay tiene la misma sequía que Entre Ríos y en Uruguay no pasó nada porque tienen las pasteras, porque exportan más carne, reservas, monedas, inflación baja, siempre es una mezcla de cómo te agarra el que te agarra.

El FMI prevé que la sequía mermará el crecimiento de Uruguay a 2% en 2023

Alberto podría decir que Uruguay no tenía 53% de inflación...

Por supuesto, pero que le vaya a preguntar a Néstor Kirchner por qué no dejó poner las pasteras en Argentina.

No entro en esa discusión política de querer encontrar un culpable, como país quiero ponerme los pantalones largos y ver la integralidad de toda la situación.

En ese punto, ¿hay un componente psicológico en la inflación que requiere que cuando llegas a un 7% por mes automáticamente todo se indexa y si no hay un plan de shock hay una inflación que se indexa mes a mes?

Sí, y esto en teoría económica se llama el rol de las expectativas. Los economistas discuten si tenemos expectativas racionales o adaptativas para atrás.

Yo a veces siento que cuando hablamos de expectativas es como cuando los médicos hablan del estrés. Pero sí, hay un rol de las expectativas.

Las condiciones financieras de la economía continúan empeorando

El otro día estaba con empresarios chilenos, una empresa muy buena que había sufrido el año pasado porque no se dieron cuenta que Chile estaba en una inflación más alta, no subieron los precios y perdieron plata, yo les decía que hubieran contratado a los argentinos que en dos minutos se avivaban.

Ese entrenamiento lo tenemos, sin echarle la culpa de la inflación a las expectativas. Es cierto que si algún día viene un plan de estabilización integral que ataque las causas fiscales, monetarias, cambiarias, financieras, salariales, de organizaciones económicas, probablemente tenga que incluir un componente heterodoxo, de controles, de regulaciones que coordine las expectativas, en el sentido de que todos nos comprometemos a no subir porque todos estamos metidos en el mismo barco.

Pero no podemos poner el carro delante de los caballos y creer que todo es una cuestión de expectativas.

MVB JL