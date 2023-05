El presidente de la UCR en Salta, Miguel Nanni, aseveró que la suya "es una provincia en donde hay una fuerte hegemonía justicialista". Los 12 candidatos a gobernador en Salta, el rol de Javier Milei y la gestión de Gustavo Sáenz, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Nos podría hacer una síntesis para porteños de la política de Salta? Cuéntenos cómo fue el proceso de alianzas electorales allí en las últimas dos o tres elecciones.

Salta es una provincia en donde hay una fuerte hegemonía justicialista, pero que de a poco la vamos rompiendo. Esta es la primera vez que Juntos por el Cambio se presenta a nivel provincial.

¿Hasta el momento JxC o Cambiemos se había presentado a nivel provincial?

Nunca había presentado un candidato a gobernador. JxC siempre era para candidaturas nacionales, costó hacer llegar al interior profundo de Salta la fisonomía o el formato de Cambiemos.

Pasaron ocho años, desde que ganó las elecciones a nivel nacional, y en esa cantidad de años posteriores, recién en este momento puede establecer una candidatura en las provinciales.

Sí, ha costado. Una cosa son las elecciones nacionales de Cambiemos y otra cosa distinta son las elecciones provinciales del espacio, cuesta más sostenerlas. El resultado siempre era distinto, pero esta es la primera vez que vamos a competir.

Independientemente del resultado, es la primera vez que JxC que compite con un candidato a gobernador en Salta.

Es la primera vez que se constituye con candidatura a gobernador, y la primera vez que le va a competir al justicialismo, siendo que el líder de fórmula provincial es radical.

¿Usted es apoyado tanto por Horacio Rodríguez Larreta como por Patricia Bullrich y Gerardo Morales?

Sí, acá todos construyeron o entendieron que JxC tenía que constituirse como una fuerza opositora sólida. Estamos en esa búsqueda, veremos qué pasa el domingo.

¿Qué le dicen las encuestas?

No es lo que pasó en San Juan ni en Tucumán, pero acá el gobernador hizo algo por el estilo. Si bien este sería su segundo mandato o su primer intento de reelección, el gobernador suspendió las PASO y además desdobló las elecciones, o sea que tocó dos veces el sistema electoral.

Suspendió las PASO en una provincia donde la oposición está fuertemente atomizada y eran fundamentales para organizarnos, por eso anarquizó la elección.

Si no entiendo mal, finalmente se pusieron de acuerdo y usted es el candidato único de todos.

Sí, eso es correcto.

O sea, que más allá de ese problema de las PASO, lograron resolver el tema sin las primarias.

Sí, pero en un proceso largo y tedioso. Además de eso, contamos solamente con 30 días de campaña y el acuerdo llegó al final. De igual forma, somos Juntos por el Cambio. Aquí hay 12 candidatos a gobernador, algo que no es normal y es mucho.

Y de esos 12 candidatos, entiendo que hay uno del oficialismo, otro de la principal fuerza de oposición, que es JxC, me imagino que habrá uno libertario, ¿los otros nueve son por partidos provinciales?

Javier Milei no tiene un candidato oficial en Salta, pero sí hay candidatos que dicen ser de él. Hasta el momento no confirmó el apoyo de nadie y los otros nueve son de distintas facciones del justicialismo.

Nunca tuvimos una gestión que sea tan baja, en el sentido de que la gente no aprecia bien la gestión de Gustavo Sáenz, que fue un fracaso para mí. Es la primera vez que tenemos un gobernador que en las encuestas no tiene aceptación, mide muy poco, por lo que aplicó la clásica estrategia "divide y reinarás".

Entonces, lo que hizo fue atomizar la oposición. Todas las encuestas y los números dicen que su gestión y su intención de voto no pasa del 30% o 35%, por lo que más de un 70% de los salteños no está a favor. Aún así, es el rival a vencer y el que más chances tiene.

¿Qué quedó de la imagen de Juan Manuel Urtubey? ¿Tiene alguna estela su presidencia? ¿Hay una tercera vía como la que quiere hacer con Juan Schiaretti? ¿Hay algún candidato de Urtubey entre esos 12?

No. Urtubey es un fenómeno extraño, porque terminó tres mandatos en Salta pero se retiró completamente de la provincia, se instaló a nivel nacional y no tienen prácticamente injerencia hoy en la política local salteña.

Resulta paradójico que en Salta no tenga ninguna estela y, al mismo tiempo, pueda tener capacidad de ser candidato o precandidato a presidente a nivel nacional junto con Schiaretti.

Es increíble, pero así. Hoy no le quedó un solo candidato en la provincia, se retiró completamente. No es casualidad que haya tenido tres gobernaciones. No ejerció el liderazgo del justicialismo que diga "hoy hay una línea o sector de Urtubey".

Otra de las particularidades que nos puede ayudar a entender del mapa político salteño es que el candidato oficialista que es el actual gobernador es más cercano a Sergio Massa que al peronismo tradicional, o sea, casi que del Frente Renovador. ¿Cuál es el papel del ministro de Economía en la política salteña?

Sáenz fue el candidato a vicepresidente de Massa. Cuando Mauricio Macri tuvo la presidencia, este gobernador era intendente y parecía que era de Cambiemos. Logró mucha obra pública para Salta capital, el gobierno de Cambiemos lo ayudó mucho

Toda hacía presumir que entraría a la fuerza, pero no pasó y, en 2019, cuando gana la gobernación su vice, era alguien muy identificado al kirchnerismo, pero él siempre estuvo cercano a Massa.

Hoy te diría que es uno de esos gobernadores que es bien ambiguo, que de la ambigüedad hicieron un arte, de los que tienen un pie en cada lado, que no se define, que intenta.

Primero, antes que nada, hacer un frente "bien salteño", porque yo no comparto eso de no tener pertenencia nacional y, en estos cuatro años de gobernación, tuvo fuerte pertenencia a Massa, fue de los gobernadores que firmó la quita de coparticipación a la Ciudad y la ampliación de la Corte que quería Cristina Kirchner. Fue ese perfil de gobernador.

