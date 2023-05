El economista y extitular de ANSES, Diego Bossio, aseveró que "nosotros representamos la antigrieta y el vínculo de la política con los sectores productivos". La alternativa que presenta Juan Schiaretti y el diálogo abierto que tienen para la incorporación de dirigentes de otros espacios, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nos sorprende que seas el jefe de campaña de Juan Schiaretti y lo de él lanzándose como candidato a presidente, cuando tenía más chances en 2019 y no lo hizo. ¿Qué aporta la candidatura de él? ¿Cómo modifica su candidatura a las dos coaliciones, es decir, a quién le podría afectar más o menos?

Schiaretti siempre tuvo vocación de formar parte de los destinos de la Argentina y de quien conduzca esos destinos.

En 2019 se había comprometido muy fuerte con los cordobeses y tuvo una elección muy buena, por lo que entendía que no podía fallar a ese mandato electoral y popular, que tenía que legitimarlo no solamente por lo hecho en las urnas, sino también en el ejercicio del poder como gobernador de Córdoba.

Esa fue la explicación que nos dio de por qué en ese entonces entendía que tenía que seguir como gobernador apoyando un espacio que tiene como convicción el diálogo para resolver los conflictos de la política, la antigrieta como para ponerle un título más fuerte.

En ese sentido, con un tercer mandato, y contando seis con José Manuel de la Sota, en una provincia que funciona y tiene un vínculo con los circuitos productivos y equilibrio fiscal, mostró que es de vanguardia en materia de economía del conocimiento.

Tiene un cuadro político y un grupo de compañeros y dirigentes políticos, fundamentalmente del peronismo, pero también de otras fuerzas políticas, y una convicción de poner a la Argentina en ese justo medio que muchas veces falta. Hay muchos que tienen discurso antigrieta, pero están en la grieta.

Nosotros representamos la antigrieta y el vínculo de la política con los sectores productivos, como el agro, la industria, el petróleo, el gas, la minería, y con aquellos que se levantan muy temprano y quieren tener una vida mejor. Eso es a lo que nosotros aspiramos.

Pasando concretamente a las posibilidades electorales. ¿Cómo te imaginás su candidatura? ¿Quién podría ser el candidato a vice y su gobernador en el estratégico distrito de Buenos Aires? ¿Qué pasa en Santa Fe ahora que los socialistas se aliaron a Juntos por el Cambio?

El primer punto es lo que se vio en Córdoba, que es una alianza y una coalición amplia. Se pusieron de acuerdo los cordobeses y los dirigentes de las expresiones del radicalismo, el PRO y el peronismo, los cuales mostraron que eran capaces de generar una alianza preelectoral que pudiera ofrecerle a los cordobeses una opción amplia y superadora.

Se trabajó muy bien y Martín Llaryora es el candidato a gobernador de Schiaretti, pero también con una opción muy amplia. La vicegobernadora es de origen radical y lo mismo ocurre en la intendencia, en donde hay un peronista junto a alguien del PRO.

Hay una señal clara y contundente de cómo es el modelo de construcción. el cual pretende no solamente ser amplio y superar la grieta, sino que la política sea parte de la solución y no parte del problema de los argentinos.

Estamos en un proceso de construcción, y lo primero que tenemos que hacer es constituirnos como una opción política real, marcar la voluntad, algo que es central. En todas estas semanas manifestaremos más aún nuestra voluntad y nuestras ideas de querer gobernar y cuál es el rumbo que pretendemos para Argentina.

Además, estamos con una vocación sumamente amplia para sumar a todos aquellos que pretenden que Argentina no sea un país de discordia, la lucha permanente, los gritos y las soluciones mágicas, sino aquellos que pretenden que entre en un sendero de sentido común.

Myrian Prunotto, que es compañera de fórmula de Llaryora, sostuvo que le gustaría una fórmula Schiaretti y Sergio Massa o viceversa. ¿Es posible? ¿Hay alguna conversación con Massa?

Escuché más a Facundo Manes y Schiaretti. Schiaretti quiere lograr la síntesis entre peronismo y radicalismo porque entiende que ahí, como un hombre del Interior, existen tradiciones políticas. En Mendoza, particularmente, está el Partido Demócrata como una tercer fuerza, pero siempre existe el peronismo y radicalismo.

Entendemos que hay hombres y mujeres que tienen vocación de hacer las cosas bien, dialogar y dar una vuelta de página a todos estos años de retroceso social e incapacidad de plantear la Argentina del crecimiento.

Se pueden sumar actores del radicalismo y los mejores dirigentes del PRO y pensar posiblemente en una fuerza política distinta a la que estamos acostumbrados a ver en estos días. La primera conclusión es que las peleas, los egos y las vanidades electorales a lo único que conducen es a más incertidumbre en la sociedad.

¿Hay alguna conversación con Manes?

Todo el tiempo, a título personal y sé que Schiaretti también habla, como también hablamos con otros dirigentes del PRO, del radicalismo y del peronismo.

¿Y en la provincia de Buenos Aires?

Somos muchos los dirigentes de Buenos Aires. Este lunes, Florencio Randazzo y el gobernador de Córdoba fueron juntos a Ancham. Están trabajando permanentemente, lo mismo conmigo y con otros dirigentes de Buenos Aires que tienen ganas de aportar su granito de arena.

No estamos discutiendo nombres porque hay una cuestión mucho más profunda que es hacia dónde va Argentina, qué rumbo y que lineamiento estratégico debe tener. En eso estamos sumamente confiados de que podemos presentar una alternativa atractiva y con un mandato.

Juan Manuel Urtubey también manifestó que quiere participar, competir en una PASO, que es el modelo institucional que planteó el país para dirimir las internas cuando no hay unidad, de conclusión o síntesis.

La suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán

Alejandro Gomel (AG): Hay un fallo de la Corte donde se plante tratar de pararse por encima de la grieta, cuando esta es clara. ¿Cuál es la posición que tienen ante este fallo? Como dicen algunos gobernadores, ¿se está afectando el federalismo con este fallo?

Siempre está la disputa entre lo federal y quién regula las cuestiones. Formé parte de un bloque federal, como el bloque justicialista, pero eran todos integrantes de las provincias. La verdad que defienden con mucho celo, y está muy bien, las autonomías provinciales.

Los fallos de la Corte hay que cumplirlos, eso es central y forma parte del marco institucional que tiene que tener Argentina.

Lo otro es que me llama la atención que, a cinco días de un proceso electoral, se tome una decisión, sin resolver la cuestión de fondo. No leí el fallo, con lo cual no puedo hacer una afirmación, pero de lo político entiendo de que las provincias tienen la facultad de fijar sus fechas, su forma y manera.

Cuando hay abusos, tienen que aparecer otro tipo de institucionalidad para decir que hay una interpretación y no una lectura correcta del mandato constitucional provincial.

Corte y política

No es la primera vez que ocurre, entiendo que pasó algo parecido con Alberto Weretilneck en Río Negro y algo similar con Santiago del Estero, por lo que no es la primera vez. No es bueno que Argentina no pueda dialogar y encontrar, entre los distintos poderes del Estado y la dimensión federal nacional, acuerdos para que podamos vivir en paz y avanzar en el proceso electoral de forma natural.

Me sorprendió mucho y genera una angustia muy fuerte la debilidad institucional que tiene el país, cómo se fuerzan desde las provincias distintos procesos y cómo interviene sobre la hora nada más y nada menos que la Corte.

AG: ¿Está jugando políticamente la Corte? ¿Eso es lo que te llama la atención de los tiempos con los que ha jugado y suspender a cinco días las elecciones?

No sé si la Corte está jugando o no políticamente, me parece que es una afirmación muy fuerte esa. Lo que sí claramente me duele, como dirigente político y ciudadano, es que solamente cinco días antes en un proceso electoral, y con toda la expectativa que genera y la movilización que tiene una sociedad que entra en sintonía electoral, se suspendan en nada más y nada menos que en San Juan, que viene creciendo al ritmo de la minería y de un desarrollo fuerte en ese sentido. Y Tucumán, que es muy populosa.

También soy consciente de que muchas veces los dirigentes, en términos de vanidades personales y ambiciones, fuerzan las interpretaciones constitucionales, y aparece un conflicto. pero lo estrictamente cierto es que, a cinco días, ocurren estas cosas que generan zozobra, incertidumbre y que el cauce natural de las cosas no se cumpla.

La distribución de subsidios en Argentina y el armado electoral en la Provincia

Claudio Mardones (CM): Teniendo en cuenta el escenario electoral que se viene, una consulta que se hacen muchos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente le llegó, es cómo hará Schiaretti en Buenos Aires cuando llegue el momento de la campaña, por una parte de la visión del gobernador y por su predica política, respecto a la necesidad del federalismo.

Pero algo que impacta mucho es que Schiaretti se opone, como otros gobernadores también, a que se mantenga este sistema de distribución de los subsidios para transporte público automotor y los servicios públicos. En ese sentido, ¿cómo afrontarán este desafío en el escenario electora que se avecina teniendo en cuenta que uno de los temas claves de la campaña tiene que ver con la presencia en Buenos Aires? No pierdo de vista que menciona a Randazzo y la posibilidad de Manes. ¿Qué arquitectura están pensando para desembarcar en Buenos Aires?

Tres puntos del PBI son explicados por los subsidios y esos están altamente concentrados en el AMBA. Un riojano, salteño, sanjuanino, tucumano, cordobés y santafesino no tienen el nivel de subsidios que tiene el AMBA, como así tampoco lo tiene alguien de Azul, Pringles, Rauch, Tandil o de Mar del Plata.

Es una discusión que hay que dar, no hay que ser hipócritas. Me parece que los servicios públicos son bienes que se regulan, pero son privados, que efectivamente tienen un componente público en términos de regulación y de calidad de servicio, por las características propias de este.

Hay que poner el foco en cómo ordenar porque forma parte del proceso de consolidación fiscal y esto es un rumbo, es decir, Argentina necesita tener un equilibrio fiscal y ordenar sus cuentas. Los subsidios son una cuenta importante en ese ítem.

Estamos convencidos que las opciones en Buenos Aires surgirán y tendremos candidatos que nos permitan no solamente ser competitivos.

Comparto parte de una charla que tuve con Randazzo. Buenos Aires la gana o la pierde un presidente, es muy difícil que se despegue el proceso electoral del resultado de presidencial. Si tenemos una opción presidencial competitiva, podemos constituirnos como tal, y la sociedad advierte que somos competitivos y tenemos la capacidad de gobernar Argentina. Naturalmente el proceso de la Provincia será más fácil.

En contadas ocasiones hubo situaciones en donde Buenos Aires avanzó por una línea y la Nación por otra. Fue el caso de Carlos Ruckauf, pero iba con dos listas, que eran la de Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo. Si no, todos los procesos políticos, cuando votan la Nación y Buenos Aires en la misma fecha, que es habitual y es costumbre, el presidente que gana también se queda con la Provincia.

Interpreto esto que quiere decir que Randazo no quiere ser otra vez candidato a gobernador y que dice que se puede poner a cualquiera porque el presidente es el que lo determina. Desde el punto periodístico está muy guardado Randazzo, ¿no?

Es un gran dirigente, tiene muy buenas ideas.

El panorama económico del país

La inflación que se conocerá este viernes tiende a ser más cerca de 8% que de 7% y al mismo tiempo hubo un crecimiento de los dólares no oficiales que probablemente repercutan en los precios del mes en curso. ¿Creés que hay algún riesgo de que en mayo o en junio la inflación tenga dos dígitos y llegue a 10%?

Con respecto a la inflación de abril, la Ciudad dio 7,7%, siempre da un poco menos en la Nación. Nosotros estimamos que será entre 7% y 7,5% para el mes de abril, que es una cifra alta para un mes como éste.

En mayo, además, hay aumento de precios regulados y también, como bien decís, se incrementaron de los tipos de cambio paralelos, y eso genera una presión adicional a la inflación de mayo.

Vemos que hay un proceso de alta inflación, lo que los economistas llaman inflación crónica, que es por encima del 40% sostenida en términos del 6% o 7% mensual. Por otro lado, también observamos que el Gobierno, con mucho esfuerzo, está tratando de ver cómo encuentra distintos instrumentos para que la actividad económica no se desplome.

Es por eso que aparece el swap con China, alguna negociación con Brasil que aparece que avanza, retrocede, avanza y retrocede como todos los procesos de negociación, y naturalmente la negociación con el FMI, que es clave para darle algún tipo de sustancia a las reservas internacionales.

La sequía fue muy fuerte, la cantidad de dólares que se tiene previsto liquidar son muchos menos e independientemente del signo político esto afecta a la economía argentina, hay sectores que funcionan muy bien como la energía, el gas, todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, el área de servicios.

Todo lo que tiene que ver con la industria es un interrogante porque esta depende de insumos importados, y sin dólares es muy difícil.

No creemos que haya un proceso hiperinflacionario, por lo menos no lo tenemos a vista, creemos que si se hacen las cosas razonablemente bien este tipo de cosas podrían evitarse, lo que no significa que no estemos en una situación demasiado frágil.

