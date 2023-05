Schiaretti: "si gana alguien de la grieta le va a ser muy difícil gobernar"

A pocos días de confirmar su intención de competir en las PASO del próximo 13 de agosto y ser parte de la carrera por la presidencia, el gobernador Juan Schiaretti volvió a referirse a las elecciones. También opinó sobre la agenda urgente para contener la inflación y la necesidad de gestar un plan de reordenamiento para la macro. Lo hizo en un diálogo exclusivo que mantuvo con este medio tras participar brevemente del encuentro Experiencia Endeavor, que se realizó en Córdoba el jueves.

Allí, ante unos 4000 asistentes, principalmente emprendedores, jóvenes y estudiantes Schiaretti remarcó que “el emprendedurismo y la economía del conocimiento son un factor clave en nuestro gobierno. Además, es uno de los sectores que nos permitirá generar divisas extranjeras para poder salir de la crisis”.

-Confirmó que se va a presentar como candidato a presidente y va a competir en un espacio con Urtubey, ¿con qué expectativas?

-Soy candidato a presidente para las PASO de agosto expresando a los que trabajan, a los que producen, al interior productivo y expresando el rechazo absoluto a esta maldita grieta que tanto daño nos causa a los argentinos y es un espacio donde yo espero que confluyan no solo quienes me acompañan ahora como Juan Manuel Urtubey, Randazzo, Bossio, el partido socialista y el partido demócrata cristiano, sino también otros que piensan igual que nosotros, que Argentina tiene que dejar atrás la grieta, que no quieren saber nada con la grieta, que ven la necesidad de tener un programa de gobierno y tener con ese programa de gobierno una fuerza que lo exprese para poder después hacer un gobierno de coalición que saque a la Argentina de la decadencia y la ponga en el camino del progreso y del desarrollo, seguramente estamos dispuestos a trabajar con ellos.

-¿Está trabajando en un programa o plan para combatir la inflación?

-Precisamos tener un plan de estabilización económica en serio. El eje de ese plan de estabilización pasa por reducir el déficit fiscal, junto con otras medidas macroeconómicas que hay que tomar en simultáneo. Porque a lo que hoy estamos asistiendo, además de ver el fracaso del kirchnerismo en el gobierno, en todas sus etapas, es que se pone parche sobre parche. Pero lo concreto es que la inflación hace 10 meses estaba en un 60%, ahora está en un 105% anual, el dólar paralelo que estaba en $230, $240 ahora está en $460, eso habla a las claras del fracaso de este período del kirchnerismo que es igual que el período anterior. Se necesita un plan integral cuyo eje sea reducir el déficit fiscal, porque si hay algo que ha hecho que Argentina tenga crisis a lo largo del tiempo son dos hilos conductores: uno es la falta de dólares, y Argentina tiene todas las condiciones para traer dólares con sectores como la Economía del Conocimiento, el complejo agroalimentario, el petróleo, el gas, el litio; y el otro elemento es el eterno déficit fiscal. Ahí están de acuerdo todos, los que quieren que el Estado fije hasta el precio de un chicle en el kiosco hasta aquellos que dicen que el Estado debe desaparecer y cada vez que tuvieron que gobernar tuvieron déficit.

-¿Ese déficit se reduce con menos Estado?

-No, no se resuelve haciendo un ajuste salvaje, sino teniendo dos o tres ejes claros: primero evitar la superposición de funciones entre el Estado nacional, provincial y municipal; segundo eliminando los subsidios que no son necesarios. Yo soy clase media no preciso subsidios, subsidios necesita quien esté pasando necesidad y tercero que las empresas públicas no pueden tener déficit. Acá en Córdoba Epec tiene utilidades y paga impuesto a las Ganancias, el Banco de Córdoba también. Estas tres medidas, que no significan un ajuste salvaje, nos van a permitir alcanzar el equilibrio fiscal que es clave, junto a otras medidas que conformen un plan de estabilización.

-¿La dolarización es un parche o puede ser una solución?

-Es una medida milagrera. ¿Sabe a cuántos pesos hay que convertir los dólares? A $9500. Cada $9500 le van a dar un dólar. Esa es la realidad, pero siempre hay alguien que cree que una medida va a arreglar el problema y no, no, no. El tema es producción, trabajo, disciplina fiscal y una política macro económica coherente. Argentina es un país que tiene que tener su propia moneda y para tener su propia moneda una de las medidas de reforma que tiene que tomar el Estado es que el Banco Central sea independiente, porque ese el problema que tenemos, si uno lo compara con países vecinos nuestros ahí vemos que no tienen inflación y tienen equilibrio fiscal, sea el sentido ideológico que tengan.

-No hay que cerrar el Central, sino hacerlo independiente.

-El Banco Central tiene que ser autónomo, los países limítrofes tienen un banco central autónomo. Y no es de derecha ni de izquierda ni de centro, es de sentido común tener equilibrio fiscal y tener un Banco Central autónomo. Solamente aquí vivimos, por los que cultivan la grieta, discutiendo consignas ideológicas, ni siquiera ideología. Y todos coinciden en que cada vez que gobernaron gastan más de lo que les entra. Esto es lo que hay que dar vuelta.

-¿Está pensando en quien podría acompañarlo en una fórmula?

-Hoy no es lo importante, lo importante es que Argentina tenga una opción anti grieta porque si no el país no va a salir de la decadencia. Puede ganar la elección alguien que pertenezca a la grieta, ahora le va a ser muy difícil gobernar porque va a continuar este empate de debilidades. Nosotros estamos generando este espacio anti grieta y estamos abiertos a que pueda haber un espacio más grande donde se incluyan todos los que no queremos la grieta y queremos un país de producción, de trabajo, un país normal y que no vaya de banquina a banquina.