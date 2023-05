El secretario general y de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Ciudad, Fernando Straface, aseveró que "hoy todos los candidatos que representan al gobierno de Larreta están muy bien posicionados". Las posibles candidaturas del PRO en la Ciudad y Provincia, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayudanos a entender la grieta interna. ¿Quién será el candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires?

A diferencia de lo que llamamos la grieta en la política argentina, que es un invento del kirchnerismo para enfrentar unos con otros, en realidad en la Ciudad se está dando un proceso enmarcado en reglas que tiene una fecha en la que las cosas se definen.

Primero, la definición de candidatos el 24 de junio, y después las primarias, una vez fijadas las reglas de competencia, que son las elecciones concurrentes que Horacio Rodríguez Larreta fijó hace un tiempo. En el PRO se está dando un proceso interno para ver cuál es la mejor opción para ganar las PASO y después garantizar la continuidad de un gobierno nacional PRO.

Como integrante del PRO, tengo toda la vocación para que nuestro partido siga encabezando el Gobierno de la Ciudad, y por eso trabajo para tener la mejor opción electoral.

Tenemos el buen desafío, que todo gobierno quisiera tener, y es que poseemos más de un candidato en muy buenas condiciones para representar la transformación, que ya lleva 16 años en la Ciudad, y hasta el 24 de junio para dirimir de qué manera unificar esas candidaturas en una oferta electoral con candidato único.

Pero la respuesta es quién será de esos candidatos, porque por un lado tenemos que el que parecía como un candidato cantado del PRO era Jorge Macri, luego parece que Fernán Quirós toma este rol y no sé cuándo se definirá.

Falta muy poco para tener que decidir las listas y si va a ser uno solo cómo se pondrán de acuerdo. Realmente me parece paradójico. ¿Cómo se resuelve?

Tenés un antecedente de Córdoba, en donde Luis Juez y Rodrigo de Loredo estaban en un dinámica parecida hasta que en algún momento también, ayudados por los tiempos de definiciones la política termina poniéndose de acuerdo en un diseño de equilibrio general que involucra también a Buenos Aires, y las candidaturas nacionales.

Como un integrante del Gabinete de Larreta, creo que es muy bueno que dos miembros del Gabinete, uno con más experiencia afuera de la Ciudad, como lo es Jorge Macri (Vicente López), y otro como lo es Fernán Quirós, con amplia trayectoria en las transformaciones, protagonicen esa discusión. En las próximas semanas se compararan encuestas y se conversará.

Cada vez hay más espacios de trabajo conjunto entre el equipo de Jorge y el nuestro. El PRO va a tener candidato único en la Ciudad. Sé que genera ansiedad, pero la verdad es que todavía queda tiempo para definirlo.

¿Hay posibilidades que, de acá a la semana próxima, la candidatura de Quirós en las encuestas mida más que la de Jorge Macri? ¿Hay paridad entre Jorge y Quirós o las encuestas muestran que Jorge está con mucha diferencia respecto de Quirós?

Tampoco me obsesiono todo el tiempo por lo que dicen las encuestas, pero es verdad que son indicativos de grandes tendencias.

Si casualmente van a decir con las encuestas y vos decís que no creés en las encuestas, ¿cómo van decidir?

Falta tiempo, y medir día por día o semana a semana no sea indicativo de una macrotendencia. Hoy todos los candidatos que representan al gobierno de Larreta están muy bien posicionados.

Después tenés a algunos que tienen atributos más de imagen positiva, como tiene Fernán, con un potencial grande de transferirlo a intención de voto. Y un Jorge Macri que tiene una gran instalación, producto de su gestión en Vicente López.

La interna de JxC en la Provincia

Alejandro Gomel (AG): Al pasar dijiste que también se tiene que definir Buenos Aires. ¿Hasta dónde en esa negociación, en la que se trata de dilucidar quién va a ser el candidato en la Ciudad, también se juega el candidato en la Provincia?

Es decir, si aceptamos a Jorge Macri en la Ciudad, vamos con Diego Santilli en la Provincia. ¿Puede pasar por ahí un acuerdo para que todos queden conformes?

De lo que estamos hablando dentro del PRO y con el resto de Juntos por el Cambio es qué propuesta electoral le vamos a dar al país para la presidencia y para todos los distritos de Argentina. Y por supuesto que la Ciudad y la Provincia son distritos estratégicos por la señalización política que hacen y por el tamaño del electorado.

De aquí al 24 de junio seguramente se darán una serie de conversaciones que terminarán en un equilibrio general, que empieza por los proyectos presidenciales. Entonces, cómo no pensar de quienes impulsamos la candidatura presidencial de Larreta que queramos generar el mayor apoyo posible en la Provincia y Ciudad para esa candidatura.

En el caso de Buenos Aires, no hay dudas de que Diego Santilli está bastante aceptado por los otros grupos, mide mucho. Pero además tiene un antecedente que realmente es legitimado: el haber ganado las elecciones del 2021 frente a un peronismo unido.

Tanto es así, que incluso los intendentes de JxC que ya están establecidos en la Provincia verían con buenos ojos hasta que sea el candidato único.

Habrá otras intendencias en la que podremos competir internamente. En la Ciudad, Fernán se manifestó muy a favor de la candidatura de Larreta. Y Jorge Macri pretende llevar su candidatura como parte de ser un candidato único de los dos candidatos presidenciales.

Estas son las cosas que hasta el 24 de junio tenemos que conversar, pero hay una certeza que es que el PRO pondrá en la Ciudad la mejor oferta electoral para ganar la elección. Todavía quedan algunos días para definir el cómo.

AG: Ahí en Provincia, si nombrás las encuestas, cuando hablás de Santilli miden bien.

Más que encuestas, es la elección, la del 2021, tanto la PASO como la genera. No es con la encuesta, sino la ratificación de que el liderazgo de Santilli, muy apoyado también en las transformaciones que los bonaerenses vieron en la Ciudad, es indiscutible.

El rol de Soledad Acuña en la Ciudad

AG: Un acuerdo puede llegar a ser Jorge Macri candidato a jefe de Gobierno porteño y Soledad Acuña candidata a vicejefa, y que todos puedan estar contentos.

Acuña, junto con Quirós, son los dos grandes símbolos, además del liderazgo de Horacio, de la defensa de una forma de vida y derechos esenciales de los porteños durante la pandemia, haber hecho reformar al estatuto docente y haber liderado la construcción de escuelas. Ella es una de las dirigentes que mejor representa la forma de trabajar y hacer de Larreta.

No tengo dudas que sería una gran candidata a vicejefa de cualquiera que encabece la fórmula de la Ciudad. No tengo ninguna duda y hasta me gustaría.

Las posibles candidaturas dentro de Juntos por el Cambio

Nuria Am (NA): Te quiero consultar sobre lo que dicen muchos encuestadores y analistas, sobre que Javier Milei de una sorpresa muy importante en las PASO y haga una muy buena elección, aprovechando la división de candidaturas. ¿Por eso buscan ir ir con un candidato unificado?

El radicalismo y otros partidos que conforman JxC hicieron del momento de las PASO un momento de contraposición de matices internos, sobre los cuales las sociedad puede elegir.

Así fue la PASO entre Horacio y Gabriela Michetti, la PASO que puso a Mauricio Macri de candidato a presidente en 2015, la PASO de María Eugenia Vidal con Ricardo López Murphy, y la PASO de Santilli con Facundo Manes.

Creemos que esto es virtuoso. El propio Macri dijo "la competencia saca lo mejor de nosotros". Y yo entiendo el análisis, la proyección o especulación de que quizás, yendo divididos en una PASO, individualmente el candidato ganador podría estar parejo con un candidato unificado de otro espacio.

Pero la sociedad sabe muy bien que después hay una primera vuelta, y no tengo ninguna duda de que cada vez que nos acercamos más a decidir quién va a gobernar en serio, por lo que la sociedad va a tener lo que se llama un voto estratégico y responsable para JxC como la fuerza que mejor preparada, más dirigentes y territorialidad tiene.

El Fanta Gate de Larreta

NA: A partir de una encuesta que publicó Esteban Trebucq, en donde hacían una encuesta en la calle, por San Justo, La Matanza, para preguntar a quién votaría la gente en las próximas elecciones, muchos de los que decían que votarían a Larreta lo hacían con una botella o lata de Fanta en la mano. Esto llamó mucha la atención y hubo toda una polémica alrededor de esto. ¿Qué te pareció?

Una estúpida, burda e infantil operación. De ninguna manera le atribuyo la responsabilidad al periodista, al contrario. Veo una inteligencia y perspicacia en darse cuenta de eso, pero la verdad es que nadie puede pensar que alguien de un equipo, en este caso de Larreta, que manda con una Fanta a decir que lo votan.

La encuesta mostraba que votaron una mitad a Larreta y la otra era para un libertario. Lo que hubo después es una suerte de aprovechamiento de espurio de ese episodio menor como para tratar de convertirlo en una acción de campaña.

Pero me parece que por lo burdo del hecho se cae de maduro que fue una avivada de alguien que nada tiene que ver con Larreta.

El panorama electoral de la oposición

Hay distintas encuestas que marcan una pérdida de competitividad de JxC en su conjunto y una mejora en su conjunto del FdT. ¿Tienen ustedes estas mismas encuestas?

Analizamos que el deterioro económico que permanece, y que probablemente el día de hoy o mañana se reafirme con una inflación cercana al 8%, pone al Gobierno Nacional en una situación de muy baja expectativa de poder ganar las elecciones en las primarias, en octubre y, eventualmente, en una segunda vuelta.

Además, las propias internas del Gobierno y esta búsqueda desesperada de un candidato que tienen al revés de lo que nos pasa en la Ciudad.

Eso está claro. Lo que estaba diciendo es si dentro de JxC en los últimos meses nota una tendencia a la baja, e independientemente que el Gobierno la tenga muy difícil, una tendencia a recuperarse aunque sea levemente y que la sigua siendo muy difícil. Estoy preguntando si la tendencia de Juntos a la baja ustedes también la registran.

No registramos de forma consistente una tendencia a la baja, pero sí registramos una demanda muy explícita de la sociedad de que todos estos conflictos internos se solucionan rápidamente para poder poner la unidad al servicio de un objetivo común que es gobernar la Argentina.

Muchas de las cosas que la política a veces discute, a la gente no le interesa, sino que muchas veces las penaliza porque dicen que los problemas de ellos no están en cómo se dirimen la interna, sino en los problemas que de verdad tienen como argentinos.

Eso se traduce muchas veces en una señalización negativa de la sociedad frente a algunos dirigentes que hacen de los conflictos y de la adjetivación personal una especie de estrategia de posicionamiento.

Y eso puede traducirse a la visión sobre JxC, pero no vemos una tendencia consistente a la baja de Juntos por el Cambio porque sigue siendo la opción más sólida para reemplazar a este Gobierno.

La cantidad de triunfos del peronismo en el Interior en las elecciones que ya se produjeron, y las que las encuestas indican que se van a producir, ¿qué te indica respecto de la competitividad del oficialismo?

Me remito a episodios electorales históricos. Por ejemplo, en el 2015, la elección de Macri también estuvo presidida por varios triunfos provinciales del peronismo y lo que te indica es que los sistemas electorales provinciales, cuando se separan las elecciones, están bastante aislados de la preferencia para candidaturas nacionales que se da después.

Es otra discusión si debería haber una unificación en todo el territorio de los días de las elecciones, pero es una discusión constitucional en algunos casos. No creo que sea presagio de una tendencia a nivel nacional de lo que pasa en una serie de distritos a nivel provincial.

