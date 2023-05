Esteban Trebucq, conductor de A24, vivió una insólita situación esta semana tras salir de recorrida por San Justo, La Matanza, a realizar una encuesta sobre a quién votarían en las próximas elecciones. Lo llamativo fue que muchos de los que se encontraban a favor de Horacio Rodríguez Larreta llevaban una botellas de la gaseosa de naranja Fanta en la mano, lo que desató todo tipo de teorías conspirativas en redes sociales.

"Me di cuenta. Yo expliqué que no les creía, que no entendía lo que había pasado y que eso no lo íbamos a contar", argumentó el periodista este miércoles 10 de mayo durante la apertura de su programa La Cruel Verdad en respuesta a la oleada de críticas que recibió por lo ocurrido.

"Me llamó poderosamente la atención, soy el primero que se da cuenta. ¿Cómo voy a arreglar algo que estoy cuestionando? Es insólito", insistió Trebucq al respecto y reclamó que "hay que ver los programas y no guiarse por Twitter". "Que lío se armó, me llamó todo el mundo", agregó.

El conductor reveló que tras la fallida encuesta se comunicaron con él "desde los liberales hasta la gente de Bullrich". "Están enojados conmigo. Hice un milagro, todos se enojaron conmigo, una cosa de locos", reiteró sobre el sondeo donde los consultados con botellas de Fanta se llevaron el protagonismo.

Trebucq explicó uno de los mayores cuestionamientos que le realizaron luego de que el material apareciera al aire y se viralizará en redes sociales, y es el por qué la encuesta no fue editada antes de ser presentada para evitar que aparezcan las personas que votaron con la gaseosa en la mano.

¿Por qué "Fanta" es tendencia? Esteban Trebucq protagonizó una insólita encuesta y Carlos Maslatón lo cruzó

"Tendríamos que haber editado el material", reconoció el conductor y señaló que ese fue un comentaron que recibió de "grandes colegas y autoridades del canal". Sin embargo, aclaró que ponerlo al aire sin ningún tipo de edición "es una manera de no recortar la realidad, de mostrarlo todo".

"Soy de los que cree que hay que mostrar la realidad y no hay que editarla". "Entendí que tal vez tendría que haber editado el video, pero es que a mi me gusta mostrar la imagen cruda sin editar. Quería mostrar la realidad de la provincia, nada de esto estuvo planeado", añadió.

"Voy a seguir saliendo a la calle y la próxima vez lo vamos a editar", aseguró el periodista y amplió: "Si fue un error lo asumo y me hago responsable, pido disculpas. No recibí presiones de nadie. Hablé con todo el mundo y está todo bien, pero habrá que ver por qué se discute más esto que los problemas del país".

A su vez, antes de darle curso a su programa, concluyó: "Es cierto que había algo raro, lo denuncié, está grabado. Pero llama la atención que con los problemas que hay en el país, con la Corte Suprema de Justicia anulando las elecciones en Tucumán y San Juan y con la cadena nacional del presidente, se tomaron el tiempo de ocuparse de este programa. Llama la atención lo bajo que es el nivel de discusión política de la Argentina".

AS/ff