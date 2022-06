Melconian habló de su reunión con Cristina: "Dresdramaticemos, fui a verla como veo a todo el mundo"

"Yo no tengo un discurso en privado y otro en público, así que vayan imaginando todo lo hablado ahí, institucional como no institucional, tiene que ver con lo mismo que vengo diciendo desde hace 30 años", dijo este sábado el economista Carlos Melconian, luego de la conmocionante noticia de que se encontró en forma reservada con la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Aunque yo no esté de acuerdo ni con su gobierno ni con lo ideológico, yo voy a hablar con todos, cómo no voy a ir, distinto es que después uno ya quiera o no de hacer algo con ellos", agregó Melconian, y "con la reunión con Cristina llené el álbum, porque yo he estado con todos...".

"Como yo tengo códigos, hablé poco de este tema con los periodistas, pero lo que leí está bien, me tengo que comer las repercusiones, porque yo he sido muy crítico (del kirchnerismo", indicó Melconian en dialogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo de Radio Mitre.

"Esto es por encima de la grieta, la reunión fue el miércoles pasado, pero se enmarca en lo que hemos hecho público desde Ieral, nuestro deseo de hablar con todo el mundo, nos hemos tomado muy a pecho esto de hablar con todo el mundo, hemos estado con gobernadores, con dirigentes, con la iglesia, con los empresarios, con todos, bueno y ahora nos reunimos con Cristina...", indicó Melconian, remarcando la necesidad de "que hace falta que el año próximo todos trabajemos en un programa para el pueblo argentino, yo trabajo para todos los argentinos, trabajo por el país, no me importa lo que me digan en las redes".

"No me sorprendió que me llamaran para reunirme, como tampoco me sorprendió cuando me llamaron otros presidentes, yo les digo a todos lo mismo, que el fisco no va más, que la emisión produce inflación, que los planes como están no van más, le dije a Macri que la salida al dólar no podía ser el supercepo, que las importaciones no son camisas de Taiwán, que sin importaciones la industria no puede funcionar, que los políticos no se pueden cagar a trompadas entre ellos...", señaló Melconian en Mitre. "Pero esto lo digo con el Ieral todos los días en todos lados"...

Noticia en desarrollo...