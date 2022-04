Carlos Melconian: "Si el próximo ministro de Economía se cree más vivo que la gente es un gran boludo"

Carlos Melconian, presidente de Fundación Mediterránea, habló sobre el fuego amigo oficialista contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y manifestó que los gobiernos y sus políticas económicas corren detrás de la gente: “Si el próximo ministro de Economía se cree más vivo que la gente es un gran boludo”.

Los rumores en torno a un cambio de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández n las últimos semanas llevaron a que los sectores kirchneristas del Frente de Todos reclamaran una vez más la salida de Guzmán del Palacio de Hacienda. “El cambio de ministro lo único que hace es acelerar todos los problemas”, opinó Melconian al respecto.

El expresidente del Banco Nación consideró que "hay una discusión de carácter político sobre la falta de resultados", en referencia a la pregunta sobre los cuestionamientos de Andrés "Cuervo" Larroque, ministro bonaerense de corte kirchnerista, a Guzmán. "¿Te crees que algún dirigente político oficialista está pensando en un cambio de timón?", cuestionó.

“Está claro que hay una discusión de carácter político y que toma como epicentro a distintas cosas”, sentenció Melconian este miércoles 27 de abril en diálogo con Pablo Rossi por Radio Rivadavia.

Martín Guzmán, bajo fuego amigo.

Críticas al Gobierno Nacional

De acuerdo a Melconian, el actual gobierno debe generar buenas condiciones económicas para el 2023, más allá de la fuerza política que ocupe la Casa Rosada a futuro.

“Hay que obligar a que este Gobierno, de acá a 2023, sea parte de lo que hay que hacer en el 2023”, sostuvo. "No puede ser inocuo que te sostengas en el gobierno para que el quilombo le quede al otro", aclaró.

El economista luego manifestó que "el "plan llegar" es no hacer nada de la mano de la inflación para dejarle el despelote al otro en el 2023 para justificar el ajuste" y agregó que el ejecutivo panperonista no ha podido mejorar los índices económicos. “Este Gobierno en particular no ha podido torcer el rumbo. Entonces entra en un periodo complicado en el escenario político de lo que viene en la Argentina”, analizó.

Melconian, Milei y los "espejitos de colores"

El economista también presentó sus cuestionamientos a una de las medidas que Javier Milei viene publicitando desde hace tiempo: cerrar el Banco Central para bajar el índice de inflación.

Incluso, el líder de Avanza Libertad llegó a hablar de "volar por el aire" la institución monetaria. “El cambio cultural no se da diciendo que voy a cerrar el Banco Central", dijo Melconian, refutando una de las medidas que el libertario anuncia en sus participaciones públicas. Además, calificó de "espejitos de colores" esos anuncios.

“Estamos formando gente y teniendo un correcto diagnóstico, estamos viendo a gobernadores, políticos, sindicalistas, estamos recorriendo", dijo respecto a un plan para reemplazar el peso. "El cambio es de régimen monetario, no de signo monetario", aseveró.

