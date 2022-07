Casi al mismo tiempo que renunciaba el ministro de Economía Martín Guzmán, en su discurso brindado en el homenaje a Juan Domingo Perón, en un nuevo aniversario de su muerte, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo alusión al encuentro que mantuvo el jueves 24 de junio con el economista Carlos Melconian, quien encabeza el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

“Está claro que Carlos Melconian no piensa como yo ni yo pienso como él, pero me gusta escuchar a todos, porque a lo mejor estoy yo equivocada. No es la primera vez que me convencen de que estoy equivocada y hago lo que no pensaba hacer”, sostuvo Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner le respondió a Fernández: "Perón cazó la lapicera y no la soltó más"

“Fuimos a una reunión muy buena en la cual estuvimos mucho tiempo y, cuando se conoció le dijeron de todo del otro lado al pobre Melconian. Lo retaron, lo agredieron. ¿En serio piensan que se puede construir en serio un país?”, se preguntó la vicepresidenta.

En qué coincidieron Cristina Kirchner y Carlos Melconian

Con respecto al contenido, Cristina Kirchner comentó que “tuvimos una coincidencia, que es la economía bimonetaria, no es poca cosa. Fui yo la comenzó a impulsar que es el problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él no está tan convencido de eso, piensa más parecido a (Martín) Guzmán con el tema del déficit fiscal, pero opiniones son opiniones”.

Carlos Melconian y la crisis financiera: "No estoy para vender espejitos de colores e irradiar optimismo"

“No es que me convierta en una apologista del déficit fiscal, pero sincera y sencillamente no creo que sea esa la causa de la inflación desmesurada y única que tiene en el mundo”, afirmó la ex presidenta.

Qué dijo Carlos Melconian sobre la reunión con Cristina Kirchner

En declaraciones radiales, Carlos Melconian, remarcó que la reunión con la vicepresidenta "fue institucional, por la Mediterránea y por IERAL". "Lo institucional fue media hora y el resto del tiempo fue actualidad", comentó, sobre las casi tres horas que se extendió el encuentro, en el que entre otros temas hablaron sobre el "bimonetarismo, pero no dolarización, porque ya lo decidió la gente".

En declaraciones radiales, el ex presidente del Banco Nación destacó que al asumir al frente de IERAL expresó su deseo de "hablar con todos, oficialistas y opositores, de la Justicia, sindicatos, empresarios, líderes políticos, gobernadores" y señaló que está trabajando en un programa "apartidario, desideologizado".

LM / ED