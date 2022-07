Sin Alberto Fernández entre los invitados, CFK se vuelve a subir al escenario para marcar diferencias

Un Alberto Fernández sin invitación y un discurso fuerte que puede incluir críticas a la gestión reaparecerán hoy, como escena de la nueva normalidad de las presentaciones de Cristina Kirchner quien dejó las cartas por una tribuna que hasta se anima a pensar en una candidatura para 2023, aunque la propia vicepresidenta ya se haya corrido de ese lugar en la elección presidencial anterior.

Esta vez, la titular del Senado hablará desde Ensenada y en conmemoración de un nuevo aniversario por el fallecimiento de Juan Domingo Perón bajo el lema “A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía”. Tal como anticipó PERFIL, Alberto Fernández y Cristina Kirchner iban a estar en dos escenarios distintos este mismo viernes, pero al enterarse que el Presidente iba a participar de un acto con la CGT ese día, la titular del Senado pasó su participación para este sábado 2 de julio.

La ex jefa de Estado decidió postergar el encuentro del que iba a participar con el objetivo de no mostrar dos actos por separado y enfrentados el mismo día. “Ya no es noticia que ninguno de los dos participe del acto del otro”, dicen desde el kirchnerismo aunque la vicepresidenta no quiso que se superpongan los discursos. Había invitados cruzados, pero nunca llegó la invitación a Cristina Kirchner al evento de la CGT.

El acto de este sábado fue organizado por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Se cursaron invitaciones a gobernadores, ministros (no todos), intendentes y legisladores, pero no al jefe de Estado, quien también es titular del Partido Justicialista nacional. Quien sí participará, aunque no suele coincidir en los encuentros en el que la vicepresidenta es la protagonista, es el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

La última presentación de CFK fue el 20 de junio, Día de la Bandera. En un plenario organizado por la Central de Trabajadores Autónomos (CTA), la vicepresidenta dio un duro discurso contra la gestión económica y el “festival de importaciones”, al que esta semana el Gobierno buscó controlar con medidas para frenar la salida de dólares.

“Eran medidas que ya veníamos pensando desde antes”, dijo el Presidente ante PERFIL y a otros medios que cubrieron la actividad presidencial durante el G7 que se llevó a cabo en Alemania. Fue una respuesta elíptica a lo que ya se decía en Argentina: los anuncios llegaron recién después de la declaración de la titular del Senado.

“A nadie le gusta ni le parece divertido tomar estas medidas, pero la primera semana se demostró que se consiguió lo que necesitábamos y lo que Cristina Kirchner demostró es que hay que tener determinación política”, explicaron desde su entorno.

Esta vez, Cristina volverá a hablar después del discurso de Alberto Fernández en el que apuntó contra su pedido de usar la lapicera. “El poder no pasa por quién tiene la lapicera, sino por quién tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea más ardua, pero más segura”, dijo el Presidente este viernes en la CGT. Hoy llegará la respuesta de su compañera de fórmula.

Kicillof, ayer con Alberto y hoy con Cristina

El gobernador bonaerense hace constante equilibrio en la pelea entre el Presidente y la vicepresidenta. Ayer aceptó la invitación y estuvo entre los gobernadores que aplaudieron las palabras de Alberto Fernández, también hizo su propio acto en homenaje a Juan Domingo Perón y hoy estará en el acto que encabezará Cristina Kirchner.

Axel Kicillof tiene que gobernar y no puede pelearse con el Presidente, ni quiere. Tampoco se lo pide la vicepresidenta, a quien responde. Por eso, suele hacer equilibrio. Estuvo en la CGT este viernes y hoy estará en Ensenada. Pero también hizo su propio homenaje con una entrega de escrituras sociales en Lobos, la localidad natal del fundador del movimiento justicialista.

“Estas fechas significativas en las que recordamos a quienes construyeron nuestra Patria, son útiles para conmemorar sus obras pero, sobre todo, para reflexionar”, dijo Kicillof.

El gobernador afirmó que “la mejor forma de recordar a Juan Domingo Perón, de cuya muerte hoy se cumplen 48 años, “es reconociendo derechos”. Kicillof recorrió las instalaciones del museo y la biblioteca que se construyeron en la casa donde Perón vivió sus primeros años. La Provincia avanza con un proyecto de infraestructura y permitirá la restauración y puesta en valor integral del edificio que alberga al museo.