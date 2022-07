Alberto F salió al cruce de Cristina: “El poder no pasa por quién tiene la lapicera”

Alberto Fernández no solo resistió el pedido de sus aliados de reunirse con Cristina Kirchner para definir un nuevo rumbo del gobierno, sino que ahora escala la discusión interna con respuestas públicas a las críticas de su compañera de fórmula. Este viernes, y a 24 horas de que la Vicepresidenta vuelva a subirse a un escenario, el Presidente desafió sus palabras y aseguró que “el poder no pasa por quién tiene la lapicera, sino por quién tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea más ardua, pero más segura”.

Pasaron tres meses desde que el kirchnerismo comenzó a pedir una mesa de diálogo en la que esté sentada Cristina Kirchner. El objetivo lanzado después de la asamblea legislativa tenía que ver con un cambio en la gestión y en esa discusión tenía que participar la titular del Senado y los otros socios de la alianza: Alberto Fernández y Sergio Massa. Pero el Presidente rechazó esta posibilidad. “Quieren una mesa de diálogo, pero no van a querer dialogar sino imponerme qué hacer”, repetía el jefe de Estado. Las semanas pasaron y el reclamo se extinguió. Hoy ya nadie pide un encuentro a puertas cerradas, aunque el titular de la Cámara de Diputados insiste con cambios estructurales. Y en este contexto en el que la vicepresidenta empezó a usar los escenarios para decir lo que no puede decir en privado, Fernández decidió no callarse. A 48 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón y desde la Confederación General del Trabajo (CGT), el jefe de Estado se refirió a una frase que Cristina Kirchner lanzó un mes atrás cuando en un reencuentro público en Tecnópolis le pidió que use la lapicera.

“El poder no pasa por quién tiene la lapicera, sino por quién tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea más ardua, pero más segura”, sorprendió el jefe de Estado en el salón “Felipe Vallese” en el que convivieron ministros bancados por el Presidente como Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo) con dirigentes kirchneristas como Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires).

También estuvieron presentes los dirigente sociales y funcionarios Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie), quienes esta semana fue el protagonista de los cruces con la vicepresidenta. Fernández ya había defendido a las organizaciones sociales y desde la CGT volvió a hacerlo.

“Cuando digo primero los últimos, digo primero la gente, la producción, apoyar al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza, reconocer que hay una economía naciente”, anticipó. Y agregó: “Tenemos que darle vida a la economía popular, porque sino vamos a dejarla al margen. No es una discusión por los planes sociales, es una realidad”, dijo el presidente en medio de la polémica por el control de los planes sociales y sacó su celular para defender números de la gestión que minutos antes del acto le había pasado la titular de la

AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a la que también Cristina Kirchner apuntó en Tecnópolis. “Llevamos creados más de 1,2 millones de empleos. Marcó del Pont me envió un mensaje para ponerlos en tema. La recaudación total subió un 82%, muy traccionada por la seguridad social. ¿Saben que es eso? Es empleo y salario de los argentinos”, sostuvo Fernández.

Al recordar a Perón y el rol de Evita, el Presidente anticipó que no sería un discurso sin cruces. “Siempre destaco un dato de Evita: solo estuvo en el escenario público siete años y esos siete años la convirtieron en la mujer más amada del pueblo argentino”, aseguró en el acto sin la presencia de Cristina Kirchner, a quien en la previa el gremialista Antonio Caló como la presidenta más votada de la historia de país.

A pesar de los cruces, Fernández recordó que Perón “mantuvo viva la unidad del movimiento a 12 mil kilómetros de distancia”, y resaltó que “entendió que había que terminar con las divisiones que hacían mal a la Argentina”. Muy lejos de lo que hoy pasa en el Frente de Todos.