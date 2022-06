Emilio Pérsico cruzó otra vez a Cristina Kirchner: “El concepto de tercerización es muy gorila”

La tensión por el debate sobre la administración de políticas sociales continúa en aumento y, en ese marco, el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, renovó sus críticas por los dichos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El dirigente señaló que en “el mejor momento” de su gestión cuando era presidenta había "11 millones de trabajadores sin derechos” y cuestionó el término "tercerización" de la ayuda social.

"Hay una discusión de modelo de país. Si hacemos siempre lo mismo tenemos los mismos resultados", manifestó el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. “Lo que necesita la economía popular es que se la registre, se le legalice, se la vea y se la formalice", sostuvo en declaraciones al programa Ahora Dicen por FM FutuRock.

Emilio Pérsico: "Alberto me dijo que me tranquilizara porque me pongo medio loco"

"Argentina tiene nada más que 6 millones de trabajadores en blanco, privados. Y tiene 24 millones de trabajadores, lo que representa un 25% de trabajadores registrados y con plenos derechos. El problema es que hay 11 millones de trabajadores sin derechos y ese es el problema principal de la pobreza", analizó. En ese sentido, comparó la situación con la que encontró el ex presidente Juan Domingo Perón. "Cuando llegó tenía un 20% registrados y privados, y él los llevó al 80% en un año".

"En el proceso de industralización, Perón adecuó las leyes a esa situación", continuó con su explicación. Entonces, describió que actualmente en todo el mundo muchos trabajadores no son "asalariados con patrón" sino que son "cuentapropistas que se auto-inventan el trabajo" y las leyes deberían adaptarse en ese contexto. "El presidente (Alberto Fernández) eso lo ve, pero necesitamos que la clase política también lo vea y trabajar en esa dirección".

En el plenario de la CTA, Cristina Kirchner afirmó que "el Estado debe tener el monopolio" de la ayuda social.

Sobre esta línea, recordó cuando la ex presidenta lanzó la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Dijo que era transitorio, eso estaba bien pero no fue así. Cada gobierno que vino después inventó su subsidio, como la Tarjeta Alimentar". Y criticó este tipo de medidas: La única solución que se le ocurre a los pequeños burgueses progresistas para el problema de la pobreza y la marginación es incorporar a los pobres como consumidores a través de un subsidio. Esa no es la solución, porque no genera derechos. Genera desorganización social, lo que genera derechos es el trabajo y el reconocimiento al trabajo”.

“Es más peronista, y menos progresista, darle una asignación al trabajador que darle una a los niños y a la vejez, como estamos haciendo ahora. El IFE es un avance progresista pero no es una solución”, insistió al considerarlo un "parche para quedar bien con los pobres" pero que "no reconstruye el tejido social". “En el mejor momento del gobierno de Cristina había 6,5 millones de trabajadores registrados y 11 millones de trabajadores sin derechos. Yo no quiero ese país, ese país es una mierda. No es lindo. El país lindo es cuando todos los trabajadores tienen derechos”, afirmó Pérsico.

La "tercerización" de los planes sociales

En otro tramo de la entrevista, el secretario de Economía Social fue consultado sobre el término "tercerización", utilizado por la vicepresidenta durante un plenario de la CTA, donde pidió al Gobierno nacional que el Estado "recupere el monopolio" de las políticas sociales. “El concepto de tercerización es muy gorila”, lanzó el dirigente de Movimiento Evita.

”Evita toda su obra la hizo a través de la Fundación Eva Perón y Perón a través de los sindicatos. Eso también es una tercerización". respondió. Los hoteles de Evita en Ezeiza y Chapadmalal, Córdoba y Embalse se hicieron en un año. En el Gobierno de Cristina hicimos que funcionen cinco, hoy funcionan tres. Y esto porque se hizo desde una organización y no desde el Estado”, añadió.

Por último, se expresó acerca de la interna que atraviesa el oficialismo e hizo foco en las diferencias de cara a las elecciones presidenciales de 2023. “No veo que matarnos entre nosotros ayude a juntar votos o a resolver los problemas del Gobierno. Nosotros queremos ganar, no perder. El lema que tenemos desde el Movimiento Evita para el Frente de Todos es ‘ganen o mueran’. Si perdemos, el Frente de todos va a morir”, concluyó.

FP/fl