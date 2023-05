El exgobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, aseveró que "el peronismo está en el Frente de Todos secuestrado por el kirchnerismo". Los problemas electorales de Javier Milei y la comparación entre los proyectos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Turquía tiene muchos puntos de contacto con Argentina, aunque también diferencias, pero es un país mediano importante, no llega a ser grande, tiene una población significativa y una actividad agraria importante. De hecho se dice, que el hombre se hizo sedentario en las praderas de Turquía en el traspaso del camino hacia Europa desde África.

Posee una inflación del 80% y defaults en su deuda externa y en ayudas en el Fondo Monetario Internacional reiteradas. Que gane Recep Tayyip Erdoğan la reelección con una inflación de más del 80% no sé si tiene algún punto de contacto o si es buen punto de partida para analizar cómo gana el peronismo en casi todas las provincias con más de 100% de inflación.

Hablando también de los sirios, en Turquía hay 2.500.000 hombres, mujeres y niños sirios que tuvieron que huir de la guerra civil y eso constituye un problema gravísimo para Europa, porque el gobierno turco los mantiene en campamentos, no siempre en tan buenas condiciones, gracias al dinero que manda Europa para que no los deje entrar en la Unión Europea. Entonces, desde ese punto de vista, también es un país clave.

Erdoğan va a segunda vuelta con riesgo, su aparato clientelar es fuerte, pero no es lo que era porque la inflación está erosionando la situación de una gran parte del pueblo turco.

En el caso de los gobernadores argentinos, una característica que surgió siempre de todas las encuestas y los análisis, siempre me lo decía el querido y recordado Julio Aurelio, es que en las provincias la gente le echa la culpa o lo ratifica al gobernador con todo, menos con las crisis económicas, que las siente siempre importadas de Buenos Aires.

Lo de adelantar las elecciones es para salir del conflicto grave que los argentinos tenemos con la economía, que es uno que nace de la política.

¿Siente que en Buenos Aires también está disociada la suerte del gobierno provincial con el nacional? Le pregunto desde su propia experiencia cuando fue gobernador.

La gente se preocupa, en Buenos Aires, de temas que están vinculados a lo que siente la gestión local. Por una parte la seguridad, que es el otro gran problema que atraviesa el conjunto del país.

Cuando se ve, este lunes, arriba de la Ricchieri y General Paz que un delincuente que fue "mexicaneado" por la policía manda 30 personas a cortar la autopista y no hay un fiscal que haga eso, demuestra que ese problema la gente sí lo pone en cabeza en parte a la Nación y la Provincia.

Luego, ponen en su mente todo lo que es salud, educación, servicios sociales y soluciones en lo municipios. Se verá a la hora de votar que el intendente saca más votos que el gobernador, algo que es tradición en Buenos Aires porque el intendente está hablado con sus cuadriculas. Y su puntero conoce perfectamente qué quiere la gente, por eso es que hace lo que se llama la boleta cortada.

Cuando fui electo gobernador hubo muchas boletas Ruckauf-De la Rúa, porque así se lo pedían a los punteros de los municipios, aunque obviamente el intendente pegaba la de él atrás, cualquiera fuera el candidato a presidente o gobernador. En las provincias se vota mucho por lo local.

Si bien lo económico pesa, y teniendo en cuenta que en las provincias los gobernadores perdieron caudal de votos, no significa que no puedan ser reelectos, y eso se dará en la mayoría de los casos. Hasta podría ocurrir en Buenos Aires si no consigue unificar un candidato la oposición.

Si Sergio Berni hubiera estado activo, ese corte que menciona, ¿se habría mantenido o disuelto?

Toda autopista es federal, en consecuencia, el tema es federal y por eso fue tan oportuna la aparición de Patricia Bullrich diciendo "esto conmigo no ocurría, ni ocurrirá". El tema de las rutas federales es un tema, en el caso específico que usted cita y que yo cité antes, de Gendarmería Nacional.

Lo que pasa es que las órdenes para esas fuerzas vienen cruzadas. Ahí hubo órdenes del Poder Judicial de Buenos Aires y de la Ciudad, no se llegó a constituir una denuncia federal.

¿Afecta a Axel Kicillof o a Alberto Fernández?

En ese caso, afecta a la Nación. Eso no quiere decir que el vecino no sienta que el Gobierno de la Provincia está inactivo o que, ante la versión de que la policía bonaerense "mexicaneó" a este delincuente, sienta que hay una connivencia entre la ley y el delito.

Las diferencias internas en el peronismo

Con su experiencia en peronismo, cuénteme su visión del peronismo en el Interior del país. ¿Hay algo distinto de ese peronismo que transmite una solidez trascendente del resultado de la calidad de un Gobierno Nacional?

El peronismo como lo conocemos murió con Perón. Lo que viene después son una serie de variables y esas tienen significaciones muy distintas, claramente no es lo mismo lo que piense el famoso peronismo cordobés de Juan Schiaretti o José Manuel de la Sota de lo que puede pensar Gildo Insfrán, son distintos.

De hecho, el peronismo está en el Frente de Todos secuestrado por el kirchnerismo. Y Juntos por el Cambio con Miguel Ángel Pichetto y su peronismo federal, y también ahora pareciera haber un posible "frente de frentes" con Schiaretti y José Manuel Urtubey, así que se diseminó.

Está en todas partes...

Está en todas partes y en ninguna, por eso va a empezar a caminar cuatro años por el desierto a partir del 10 de diciembre y los jóvenes tendrán que intentar lo que hicimos nosotros después del triunfo de Raúl Alfonsín, cuando se armó una renovación de la que salimos de la Sota, Carlos Grosso y otros tantos jóvenes que queríamos hacer un peronismo republicano, inserto en la democracia, que tuviera un diálogo permanente con el radicalismo que gobernaba Argentina.

Ahora parece que eso es el intento de siempre y no se logra. Por ejemplo, en este momento, frente a la alternativa de resolver la candidatura a unas PASO, parece haber una tendencia a mantener una idea de que hay un acuerdo en la cúpula.

Hay un problema muy grave, tenemos la Argentina y, en consecuencia, la estructura del Gobierno dirigida por un triunvirato. Acá se habla siempre del famoso "iceberg" que tenemos adelante. Alberto Fernández cree que no es un "iceberg", sino que es un espejismo.

Sergio Massa dice que "vamos a esquivar el iceberg por derecha", Cristina Kirchner dice "vamos a esquivar el iceberg por izquierda", y así es como nos lo vamos a poner en la cabeza. Porque cuando la gente no cree en las medidas económicas no es porque estas pueden ser más o menos malas, es porque hay un problema político de fondo. La gente no cree en lo que va a ocurrir, siento que todo va peor.

Hace un mes el jardinero me preguntó dónde podía comprar 10 dólares. Cuando llega al hombre más humilde la necesidad de salvar su economía, buscando una divisa fuerte, es porque la divisa nacional, nuestro peso, no existe más.

Me parece muy buena su metáfora del triunvirato que dice que el iceberg no existe, el otro menciona que se esquivará por derecha y otro por izquierda. Y usted descarta que sea competitivo el FdT y ni siquiera que llegue al balotaje, ¿pero si llegue a éste Javier Milei?

No descarto nada porque hay muchos factores emocionales. Hay un análisis muy interesante que hace mucho tiempo se hizo en Francia sobre la composición del voto, que 80% es emocional y 20% racional.

Lo que veo hoy es una mezcla y una especie de "que se vayan todos y venga algo distinto", pero hay que ver cómo se comportan todos los demás protagonistas porque no solamente juegan en esto los que están llevándonos frente al iceberg de frente.

También tienen que seducirnos porque en octubre elegiremos un nuevo presidente y queremos saber qué van a hacer con nosotros porque realmente esta pesadilla que vivimos tiene que terminar, pero tiene que tener una salida.

Aclaro, no va a ser corta. Usted sabe que los primeros 18 meses de Carlos Menem fueron la continuación de la hiperinflación de Alfonsín. No es que asumirá un presidente el 10 de diciembre y cambiará todo mágicamente.

Las diferencias en Juntos por el Cambio

Lo que usted dice es que JxC no está seduciendo lo suficiente y le está generando oportunidades aún a este peronismo con un gobierno que no seduce. Es una competencia de quién seduce menos.

Hay una discusión interna. Veo dos proyectos. No es lo mismo el proyecto que plantea Bullrich del que pregona Larreta, quien tiene uno más parecido a la Unión Cívica Radical o al modelo social-demócrata. Y el de la exministra de Seguridad se asemeja más a uno más liberal moderno.

Cuando no llega al momento de la elección, la gente elige mucho lo emocional, pero luego uno se plantea cuál de estos dos queremos para que nos gobierne, cuáles son las posibilidades que cada uno tiene para que los argentinos podamos vivir mejor.

Se parece a su metáfora del icerberg, solamente que corrido unos grados hacia la derecha. Pero las diferencias que existen entre ese proyecto social-demócrata y el liberal moderno, como lo denomina usted, podrían ser parecidas a las diferencias que también hay en el FdT, aunque un poco más extremas. ¿Cuál es su opinión?

Es que uno no ve que quien sea presidente mire la existencia del iceberg y eso es fundamental.

Ahí no encuentra a nadie que tenga ese negacionismo dice usted.

El negacionismo de Alberto Fernández produce muchos problemas. Cuando yo acabo de leer en el diario de hoy que el proyecto de hidrógeno verde que tanto anunciaron no funcionó porque el Gobierno Nacional no cumplió y se va a Brasil, porque le dieron todo lo que necesita rápidamente (energía eólica, terrenos, puertos de fortaleza), uno dice "esto es no tener política, no conducir el Estado, no saber lo que pasa en el mundo". Y me pregunto cómo puede ser que importemos alimentos.

La competencia electoral para el 2023

Encuentra una ventaja competitiva en JxC porque, por lo menos, en el diagnóstico están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo es en el cómo ejecutarlo. Mientras que en el FdT hay diferencias hasta de diagnóstico y me parece que ahí está la fortaleza de JxC.

¿Cómo ve a Milei? Por su cercanía con Carlos Menem, le comento si vio que Martín Menem se alineó con Milei en La Rioja. ¿Le indica algo esto de que en el Interior en las elecciones que se produjeron haya conseguido tan pocas visibilidad? ¿Hay algún indicador de que lo estemos sobrestimando a nivel nacional?

Son cosas muy distintas. El problema central que tiene electoralmente Milei es que fiscalizar el sistema electoral en Argentina es muy complejo. El dolor de cabeza más grande que va tener, no es en las PASO. En el momento que se vote en primera vuelta le robarán la boleta en todos lados.

Se tiene que tener un sistema de fiscales muy estructurado, esto JxC lo tiene en los dos parámetros, en el de Larreta y Bullrich, y ahí si está claro que quien gane las PASO de los dos tendrá la estructura territorial. Por ahí no tendrá todo el voto.

Es decir, supongamos que sea el ganador Larreta, no sé si todo el votante de Bullrich lo vota después, pero en todo caso lo que está claro es que la estructura de control territorial de fiscales, intendentes y concejales está aceitada.

El caso de Milei no hay quien defienda su boleta en el Interior del país, por lo que se tiene una imagen de un señor que aparece solucionando problemas, pero una realidad que al momento de votar es mucho más compleja, porque hay mucha trapisonda en el momento electoral cuando se vota con el sistema de boleta de papel que tenemos en Argentina.

¿Podría ser que el aparato del peronismo y del FdT se preocupe de que no le roben las boletas a Milei para quitarle votos a JxC? ¿Puede ser que los fiscales de Milei terminen siendo los del FdT?

No lo puedo saber. El sistema de búsqueda de fiscales que hace Milei desconozco cómo se hace, pero a veces se puede pecar de inocencia si se hace una búsqueda de fiscales por internet porque se meterán de otro lado, esto está cantado. Pero además existe una problemática vinculada al momento de la votación.

El famoso "voto cadena o calesita", como lo llama el intendente de San Isidro, está vinculado a que roben una boleta con la firma de todos los fiscales. Eso puede ser un fiscal que se distrae o uno que lo alquilan. Es muy complejo el sistema electoral argentino, muy propenso a manipular y puede ocurrir que muchos votos que la gente busque no los encuentre en el cuarto oscuro.

