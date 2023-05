Patricia Bullrich: “Las reuniones de JxC las vamos a seguir sólo Horacio Rodríguez Larreta y yo”

Luego de que los dos precandidatos a presidentes del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta decidieran que en la Ciudad de Buenos Aires no habrá PASO para elegir jefe de gobierno sino un único candidato, que se definirá “a fines de mayo”, la ex ministra de seguridad aclaró que esta "muy segura" de lo que se está haciendo: “Estoy totalmente encaminada a ganar una elección y ser presidenta de la Nación”.

En diálogo con TN, Patricia Bullrich comentó que en ningún momento pensó en tener una fórmula unificada en la Provincia de Buenos Aires. “Por eso convoqué a tres intendentes o exintendentes a ser parte de este proyecto, habiendo ellos gobernado pueblos del Gran Buenos Aires y con todas las complejidades que tienen, como la pobreza, la violencia, solucionaron sus municipios de una manera muy inteligente”. “Los intendentes son quienes mejor pueden interpretar los problemas de la Provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta decidieron que habrá un "candidato único" a jefe de Gobierno porteño

Consultada sobre si la elección se basará en alguno de ellos tres (Iguacel, Grindetti y De La Torre), la precandidata señaló que “ahora se sumó Ritondo a nuestras filas y formalmente hay cuatro candidatos. En estos próximos días vamos a elegir. A mí en ningún momento se me cruzó por la cabeza ir en una lista única en la Provincia. Todo lo contrario", comentó.

"Esta competencia es en relación con los proyectos, por ejemplo Larreta - Santilli expresan una idea diferente a la nuestra en el marco de una coalición política. Dentro de JxC hay distintas miradas de cómo solucionar el país”.

“En JxC estamos trabajando, hemos avanzado en muchos puntos. Por ejemplo, en la fiscalización, en temas operativos, en temas de cómo vamos a hacer el proceso dentro de cada una de las provincias. Quedamos dos responsables en este proceso: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich”, manifestó

En relación con el tweet de José Luis Espert, en el que el economista, junto a una foto con Bullrich, publicó “En breve, otro café para seguir conversando sobre 'La Argentina Deseada'”, la exministra de seguridad señaló que “su trayectoria me parece muy importante, me gustaría hablar con él porque me parece una discusión válida, hablar sobre cuál es el mejor lugar donde puede aportar. Puede ser senador, puede estar en una fórmula, en la Provincia de Buenos Aires, donde ya venía trabajando”.

“La elección de Córdoba es el día 25 y el cierre de listas el 24. Yo no quiero volver a perder Córdoba por una confusión”, comentó acerca de la propuesta de Schiaretti sobre armar un “Frente de Frentes”.

“Nosotros tenemos que poner a Córdoba al frente. Para nosotros esa provincia es la producción, el futuro, y esto genera una enorme confusión. Ganar Córdoba es estratégico, hace un tiempo no querían saber nada con Juntos por el Cambio y a pocos días de las elecciones dicen esto. ¿Casualidad?”, aseguró.

Por otra parte, Bullrich se refirió a la reunión tuvo el día anterior junto a Larreta, Macri y Vidal, y sostuvo que estuvieron discutiendo temas sobre la Provincia y Capital, y nada sobre las candidaturas personales. “Quedamos que las reuniones las vamos a seguir solo Horacio Rodríguez Larreta y yo, que somos los responsables de generar un proceso de pasos ordenados, de pasos transparentes, de buena utilización de los medios”.

José Luis Espert: "Le puedo sacar más votos a Horacio Rodríguez Larreta que a Patricia Bullrich"

“Yo soy la candidata que la gente eligirá o no eligirá. Yo me propongo frente al pueblo argentino. Mauricio siempre ha tenido buenos gestos conmigo, fui su ministra de seguridad pero en ningún momento ha dicho que me va a apoyar y yo no voy a hablar por él”, aclaró ante la consulta sobre si se considera que es la candidata de Macri.

En relación a si considera que Juntos por el Cambio llegará al balotaje, ya que las encuestas varían ante esta probable situación, la precandidata presidencial señaló que “hay muchas operaciones con las encuestas, se genera miedo. Yo me guío por las que nosotros trabajamos y no publicamos. Estoy convencida de que Juntos por el Cambio va a estar muy bien posicionado y que no solamente llegará al balotaje, sino que además puede tener un triunfo electoral contundente en la primera vuelta”.

Por último, y en cuanto a los dichos en La Pampa de Alberto Fernández en el que señaló a JxC de “mentirosos, que dicen saber arreglar la inflación en 5 minutos a pesar de haber dejado un país con 150.000 millones de dólares de deuda y 55 puntos de inflación”, Patricia Bullrich aseguró que “tiene toda la razón del mundo, no votes al Frente de Todos que te lleva al 108% de inflación, que te destruye la vida, que te quita el futuro como le hizo Alberto Fernández a todos los argentinos, que están tristes, melancólicos y que sienten como si las elecciones estuvieran perdidas. No votes mentirosos, no votes a ninguno de los del Frente de Todos.

