"No tengo la vida comprada": la predicción que Cristina Kirchner hizo con Gerardo Rozín

"Hay tanto loco suelto, no tengo comprada la vida", había contestado Cristina Fernández de Kirchner, con la voz casi quebrada, en una entrevista con Gerardo Rozín en 2017. Como si se tratara una especie de predicción, cinco años después la actual vicepresidenta sufrió un intento de magnicidio este jueves por la noche cuando llegaba a su domicilio.

La entonces candidata a senadora por el espacio Unidad Ciudadana le concedió al conductor rosarino, fallecido el 11 de marzo de este año, una entrevista para el programa Morfi, en Telefé. “¿Cómo te imaginás de acá en cinco años?”, le preguntó el periodista hacia el final del reportaje.

Las imágenes más impactantes del atentado a la vida de Cristina Fernández de Kirchner

"No sé... Vos sabés que desde que pasó lo de Néstor, dejé de imaginarme el futuro", comenzó diciendo emocionada haciendo referencia a la muerte de su esposo, ocurrida en 2010. "Yo creía que iba a envejecer con él. Y mirá”, agregó al borde de las lágrimas.

“Así que no sé. No sé qué pasará dentro de cinco años. Si está el mundo, si se acabó el mundo, hay tanto loco suelto. No tengo comprada la vida. Aprendí eso”, finalizó quien en 2019 fue elegida Vicepresidenta de la Nación.

La ex presidenta fue atacada este jueves al llegar a su casa en el barrio porteño de Recoleta. Un hombre, que posteriormente fue detenido e identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, se acercó, le apuntó con un arma en la cabeza.

El Frente de Todos marcha a Plaza de Mayo para apoyar a Cristina Kirchner tras el atentado

El atentado, que quedó registrado en videos impactantes. En las imágenes captadas por canales de televisión y las personas que estaban allí manifestándose se puede ver y escuchar cómo el hombre gatilla pero la bala no sale.

El presidente Alberto Fernández, a través de una cadena nacional, estableció un "feriado nacional" para este viernes, al mismo tiempo que expresó su solidaridad con su compañera de fórmula.

