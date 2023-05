Agustín Rossi: "Tiene que haber unas PASO lo más abiertas posible"

Agustín Rossi, jefe de Gabinete, sostuvo que la sequía tuvo un gran impacto negativo en la economía, pero fue optimista con el futuro inmediato del país. “Argentina va a crecer, y el desafío del próximo gobierno va a ser que ese crecimiento sea con redistribución”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cree que finalmente tenía razón Alberto Fernández, cuando decía que Cristina no se iba a presentar y que la única manera de resolver las candidaturas terminaban siendo las PASO?

Cristina ya había dicho en diciembre, cuando se conoció el fallo de Vialidad, que no iba a ser candidata a nada. En estos meses hubo intentos legítimos de compañeros que, con mucho afecto, cariño y reconocimiento a su liderazgo, imaginaban la posibilidad de su candidatura.

Claramente, hoy finalmente esa etapa se terminó. Yo reivindico ese concepto de Cristina de que la sentencia es proscriptiva. Habidas cuentas de lo que pasó con las elecciones provinciales, con elecciones que se suspendieron cuatro días antes de realizarse, con este Poder Judicial y esta Corte, nadie podría asegurar que esa sentencia en primera instancia no se convirtiera en sentencia definitiva.

Creo que, a esta altura, las PASO son el único mecanismo posible para encontrar la candidatura del Frente de Todos. Creo que tiene que haber unas PASO lo más abiertas posibles, con todos los compañeros y compañeras que quieran participar del proceso.

De lo que usted dice se desprende que quien más tempranamente leyó la situación fue Alberto Fernández…

Bueno, él lo había dicho claramente, en noviembre del 2021, apenas terminaban las elecciones de medio término.

Después lo reiteró en un acto en Plaza de Mayo para el 17 de noviembre, el día del militante. Él dijo que aspiraba a que los candidatos del Frente de Todos, desde el último concejal hasta el presidente de la Nación, se eligieran en las PASO.

Grabois anunció que se lanza este viernes. ¿Podemos anunciar lo mismo en su caso?

Yo estoy cada vez más entusiasmado. Me parece que están las condiciones dadas como para que una candidatura mía tenga respaldo al interior del Frente de Todos y genere expectativa.

Mi candidatura no tiene que ver con una aspiración personal. Ya fui candidato en dos oportunidades, en 2015 y en 2019. Lo que estoy tratando de visualizar, en esta oportunidad, es si está la posibilidad de que la decisión de mi candidatura genera expectativas hacia el interior del Frente de Todos.

Desde que el Presidente anunció que no iba a ser candidato a la reelección he apuntado a eso. Hablé con dirigentes de todo el país y recibí respuestas alentadoras.

Estoy más cerca de decir que voy a ser candidato de lo que estaba antes, fundamentalmente, reconociendo el desafío que significa. La verdad que construir una lista nacional no es fácil en tan poco tiempo, en lo que falta de acá al 24 de junio, pero en eso nos vamos a embarcar seguramente.

¿Imagina elecciones desdobladas en la Provincia de Buenos Aires?

Yo soy muy respetuoso de lo que definen cada uno de los compañeros en las provincias. Lo que crean ellos que es mejor para retener las provincias a mí me parece bien. Si en la Provincia de Buenos Aires consideran que es mejor una elección desdoblada, será decisión de ellos, yo no la califico.

Soy respetuoso tanto de los que las adelantaron como de quienes decidieron hacerlas con las nacionales. No creo tampoco que sea condicionante del proceso electoral nacional.

Va a haber desafíos en el debate político electoral. Quien reconozca el presente, con sus dificultades, quien pueda dar un horizonte de expectativas y futuro, va a ir hacia adelante.

Escucho a dirigentes opositores y todos hablan de que es inevitable que 2024 y 2025 sean años difíciles para la economía y para los argentinos. Plantean que vana resolver la inflación haciendo un brutal ajuste y una devaluación brusca apenas lleguen al gobierno.

Yo creo que el camino es otro. El año que viene va a ser un año excepcional para la economía argentina. Vamos a estar en condiciones de volver a crecer fuertemente, vamos a tener una balanza comercial favorable, con eso vamos a encontrar un sendero descendente de la inflación y una recuperación del poder adquisitivo del salario.

Eso te lleva a explicar qué es lo que pasa hoy. Nosotros decimos que nos faltan 20 mil millones de dólares de la sequía, pero parece que no dimensionamos. El año pasado fue récord en volumen de exportaciones, con 88 mil millones de dólares. La producción primaria, exportó 23 mil millones. Es decir que, por la sequía, dejamos de percibir casi el 100% de la producción primaria del año pasado, que fue récord. Es inevitable que eso tenga impacto en la vida económica de nuestro país, y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina.

Si el año que viene, como dicen la mayoría de los analistas económicos, tenemos una balanza comercial favorable de entre 20 y 25 mil millones de dólares, seguramente la gestión económica tendrá una mayor cantidad de libertades y facultades para orientar la economía en un determinado sentido.

Argentina va a crecer, y el desafío del próximo gobierno va a ser que ese crecimiento sea con redistribución.

El Frente de Todos está compuesto por tres fuerzas: el kirchnerismo, el Frente Renovador y el peronismo tradicional. ¿Cree que las candidaturas en las PASO tienen que representar a esos componentes fundadores o cree que podría haber mezclas en las fórmulas, por ejemplo? ¿Qué cree que sería lo mejor?

Lo mejor va a ser lo que suceda. Creo que van a ser candidaturas mixturadas, sin ninguna duda. Creo que vamos a tener un fenómeno similar al de Juntos por el Cambio, donde las candidaturas de distintos partidos aparecen mezcladas, me da esa idea.

No creo que haya candidaturas que expresen cada uno de los espacios políticos de manera separada, sino situaciones mixtas. También hay que ver cómo eso se refleja al interior de cada una de las provincias.

¿Qué equilibrio cree que debería tener su fórmula? ¿De qué espacio debería venir su candidato a vice?

No lo tengo pensado. Sí creo que, en el escenario político actual, en el que las certidumbres, a veces, intentan porvenir de aquellos que venden espejitos de colores, el Frente de Todos tiene que tener candidatos que hablen con la verdad. Que le digan a los argentinos qué es lo que ha pasado, cuáles son los aciertos del Gobierno, lo que nos falta, y cuál es el futuro que tiene la Argentina.

Lo que tiene que tener una fórmula del Frente de Todos es, por sobre todas las cosas, credibilidad. Que los Argentinos sientan que están frente a alguien que no les dice una consigna, sino la verdad de lo que está pasando en este país.

La posibilidad o no de una fórmula única

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué cree que puede ocurrir si Cristina expresa que considera que lo mejor es que haya una única fórmula que condense al FdT? ¿Se bajarían las otras candidaturas? Usted se bajó en 2019 cuando Cristina propuso a Alberto…

En 2019 no sólo propuso a Alberto, sino que ella se presentó como candidata a Vicepresidenta. Es una situación distinta. Yo lo dije antes de conocer su decisión definitiva. Dije que si Cristina era candidata no creía que hubiera nadie dispuesto a competir con ella en las PASO.

Creo que lo mejor que puede suceder es que, independientemente de los apoyos que recoja cada candidato, que las PASO se realicen con la mayor libertad posible, facilitando a todos aquellos compañeros que quieran participar.

Después, habrá que ver cómo es el proceso y la dinámica interna que adquiera nuestro espacio político de acá al 24 de junio, cuando se terminará de ver cómo es la configuración electoral definitiva.

Claudio Mardones (CM): El 10 de junio habrá un plenario del Frente Renovador. En ese contexto, Cecilia Moreau, la presidenta de la Cámara Baja, dijo que sería un error dirimir las candidaturas en unas primarias. ¿Qué opina de estas declaraciones?

Creo que lo mejor es que las candidaturas se elijan por PASO. Salvo que, de acá al 24 de junio, se generen algunos movimientos que terminen expresando una enorme adhesión en una fórmula o un candidato.

CM: ¿A qué movimiento se refiere?

Cuando nació la fórmula de Alberto y Cristina, no nació producto de la unidad, la fórmula generó la unidad.

Ustedes recuerdan que Cristina lo anunció un sábado, y, antes de que termine el domingo de ese fin de semana, la mayoría de los gobernadores, que en ese momento estaban en el peronismo federal, decidieron apoyar la aparición de la fórmula.

Si se genera alguna situación que genere síntesis, habrá síntesis. Si no la hay, habrá dos, tres o cuatro listas.

CM: ¿Cree posible que haya una reunión entre Cristina, Alberto y Massa, donde Cristina opere como ordenadora de las candidaturas?

No lo sé. Tampoco creo que una reunión previa genere la síntesis per se.

Como le dije recién. En 2019, Cristina ideó la fórmula casi en soledad. Al anunciarla generó un consenso enorme. Si se produjera un proceso similar a ese, podría ser que hubiera una situación de síntesis. Pero la verdad es que hoy, parado en esta fecha y este lugar, le diría que estamos más cerca de resolver las candidaturas en unas PASO que de otra manera.

Las elecciones provinciales

¿Qué cree que significan los continuos triunfos del oficialismo en las elecciones provinciales que se fueron realizando? ¿Son fenómenos puramente locales o expresan algo más? ¿Qué opina de la pobre performance de los candidatos libertarios? ¿Cree que son fidedignos los sondeos que colocan a Milei con un tercio de los votos, equiparándolo a las dos coaliciones mayoritarias?

Lo primero que uno podría concluir es que los oficialismos gozan de buena salud, porque en todas las zonas han ganado los oficialismos. En Neuquén ganó una escisión del oficialismo, que había sido vicegobernador hasta hace poco tiempo. En el resto de las provincias, ganaron todos los oficialismos.

En la única provincia donde ganó la oposición provincial fue en Jujuy, donde Gerardo Morales reafirmó su liderazgo. En el resto de las provincias ganaron dirigentes encolumnados en el PJ, o que son aliados del Gobierno Nacional.

Otra conclusión es el hecho de que ser parte o aliados del Gobierno Nacional no les ha generado inconvenientes a la hora de reafirmar sus liderazgos.

La cuarta reflexión es que, al menos en las elecciones provinciales, lo que aparece de Milei en las encuestas, no se expresó. Las adhesiones que recogió Milei en esas provincias, como La Rioja y Tierra del fuego, donde vimos imágenes de mucha adhesión a las acciones que hacía, no se vieron reflejadas en los votos que sacaron los candidatos a los cuales él apoyaba.

No creo que haya que sacar conclusiones determinantes del proceso político nacional, ni que estos resultados determinan algún tipo de comportamiento nacional, pero lo que sí parece es que esta ola opositora que algunos preveían no se da en las elecciones provinciales, y que la pertenencia al Gobierno Nacional, que muchas veces aparece muy descalificado, en forma directa o como aliado, no le ha generado a esos gobernadores la posibilidad de que sus candidatos, o ellos mismos, ganen las elecciones.

¿Cuál es tu pronóstico de las PASO? ¿Cuál es tu impresión de cómo va a terminar siendo?

En el reportaje que hicimos en Perfil, apenas asumí como jefe de Gabinete, dije que iban a ser elecciones inéditas, porque las primarias iban a dar tres resultados.

El primero, quién ganó al interior de cada una de las coaliciones, el segundo, qué coalición obtuvo la mayor cantidad de votos, y el tercer resultado, cuál es el candidato que, individualmente, obtiene la mayor cantidad de sufragios.

Con una primaria de esas características, esa primaria no es predictiva de lo que pueda pasar en primera vuelta. Estamos lejos de que suceda lo que sucedió en 2019, donde, al haber candidatos únicos en ambas coaliciones, las PASO se comportaron como una primera vuelta.

Entonces, creo que las dos coaliciones van a estar por encima del candidato individual. Preveo una competencia más cerrada entre las dos coaliciones, y un candidato individual un poco más atrás. Tres tercios “atenuados”, si se quiere.

FM JL