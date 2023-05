Daniel Artana: "Al oficialismo no le va a ir bien en las PASO"

Daniel Artana, economista jefe de FIEL, habló sobre lo complicada que está la actividad económica debido a la sequía, y adelantó una caída de, al menos, el 3% de la economía. “La inflación está a niveles altísimos, y esto que se anunció el fin de semana es una aspirina para un tipo que tiene una infección complicada”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Charlábamos las semana pasada con Rodolfo Santángelo sobre la inflación que pudo haber agregado la sequía, y él decía qué creía que pudo haber agregado más que la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Te parece que es algo verosímil asumir que hay un agregado respecto de la inflación por la sequía, que tendríamos que agregarle a las expectativas que tenía Sergio Massa de llegar al 4% en abril? ¿Sería 5,5% lo correcto pero no 8,5%?

No sé si tanto, hay un efecto porque la sequía no pegó solo en la soja o el trigo, sino también en productos estacionales, entonces algún efecto hay. No es tan fácil de medir, pero algún efecto debe haber habido. Yo diría que eso podría ser un número en el límite superior.

Lo que hay es una diferencia abismal entre lo que el equipo económico preveía que tenía que ser la inflación ahora, porque además la sequía se mantenía, se fue empeorando, pero supuestamente viene pegando. Pero el trigo ya estaba en la primera parte del año, cuando se hizo el pronóstico de que la inflación para esta parte tenía que empezar con tres.

Más allá de la mala suerte, ha habido bastante mala praxis a lo largo de todo este gobierno, no solo en esta gestión económica.

¿Viste los pronósticos de Maslatón? ¿Qué opinión general te generan estas perspectivas sobre la economía argentina, que pasó de la etapa de baja a la de suba hace aproximadamente un año?

No los leí, así que no puedo opinar.

Plantea que hay una cantidad de activos que demuestran que se llegó al piso hace un año y que empezó un proceso de recuperación sostenido y, de alguna manera, y uno puede decir que el Merval, este año, casi duplicó la devaluación.

Hay una cuestión que tiene que ver con las expectativas. De todas maneras, si mirás la devolución del Merval en dólares de verdad, no oficiales, sino los otros, y lo comprás con el proceso previo al cambio de gobierno durante 2015-2016, la recuperación ha sido un poco más amarreta.

El mercado ve que hay más problemas, o menos oportunidades, en la macro de las que había en aquel momento.

Inflación psicológica

Los activos argentinos están por el piso, de eso no cabe duda, pero para que eso se revierta uno tiene que tener un cambio importante en la política macroeconómica y en las políticas sectoriales.

Argentina tendría que tener la posibilidad de tener un desempeño exitoso, yo creo que eso está disponible, pero si uno no estabiliza la macro, que requiere pisar muchos callos, y no está dispuesto a hacer reformas estructurales, lo cual requiere pisar otros callos, no está tan claro que podamos materializar las oportunidades, no nos olvidemos que nosotros somos históricamente el país de las oportunidades perdidas.

Soy optimista, pero esto de que mágicamente las cosas convergen a un nivel más alto de devaluación de los activos ocurre si uno se saca de encima los problemas de la macro. Esta inflación galopante va a un esquema de consolidación fiscal que se pueda sostener en el tiempo, y después va a depender el crecimiento de lo que hagamos en materia de reformas estructurales en política.

Sin eso, sin pisar muchos callos, puede haber alguna recuperación, si es que abandonamos este sendero de ritmo de coalición que nos ha puesto el gobierno.

Maslatón dice que “el movimiento bullish arranca en octubre 2021, donde se cierra el ciclo bearish de noviembre de 2017, y un ciclo bearish mayor desde julio de 1966, esto es explosivo, inflacionista para bien y recién arranca”. Esto se engancha con los ciclos económicos largos de Nikolái Kondratieff. ¿Qué visión tenés respecto de los ciclos largos? ¿Es metafísica, magia o creés que hay ciclos?

Creo que podés tener países que siguen implosionando y otros que deciden cambiar el curso. Si le hacías esa pregunta a los economistas peruanos, a fines de los ochenta o principios de los noventa, cuando ellos estaban en la hiperinflación, capaz te hubieran dicho que Perú estaba condenada a desaparecer.

A partir de ahí viven con una política muy frágil, con presidentes que no terminan el mandato hace bastante tiempo, pero a pesar de eso, lograron darle independencia al Banco Central y manejar la política con un criterio macroeconómico, con un criterio austero, y haciendo reformas.

Perú se ha convertido en un ejemplo de éxito, tuvo una década de altísimo crecimiento y no tiene inflación. La contracara de eso es Venezuela, que no deja de caer, más allá de que tiene rebotes.

Los resultados dependen de lo que vos hacés, y después podés tener o no mala suerte. Es como el fútbol, podés armar un equipo y si jugás mal, es muy difícil que te vaya bien. Ahora, podés tener un equipo que juega bien e igual no salís campeón, porque siempre hay una dosis de azar.

Argentina ha tenido mucha mala praxis a lo largo de su historia, en materia de decisiones de política económica, y explican por qué somos el país de las oportunidades perdidas.

La actividad económica, ¿está floreciendo o en franca recesión? ¿Los triunfos del oficialismo en las provincias indican algo más allá de las cuestiones de la gestión local? ¿Hay algo en la actividad económica donde independientemente de la alta inflación determinadas partes de la sociedad perciban que están aceptablemente bien o no tan mal?

En términos de actividad, tuviste un pico en agosto o septiembre del año pasado e iniciaste una suave declinación, más marcada quizá en construcción, a pesar del rebote que tuvo el indicador de marzo, un poquito menos marcada en la industria y menos en el PBI general.

Tuviste una recuperación tardía de algunos sectores que habían quedado muy golpeados por la pandemia y que siguen teniendo tasas de dos dígitos, como hotelería y otros.

Cuando proyectás para adelante está complicado, porque tenés el efecto de la sequía, que afecta al sector agropecuario y a todo lo que está relacionado con el transporte de la cosecha y un montón de cosas más.

Y después tenés que ésta es una economía que se quedó sin reservas y, si no consiguen dólares, no es que solo vamos a tener lío en la pantalla de las cotizaciones del tipo de cambio, sino que la forma en que se resuelve el faltante es metiendo la economía en un receso para bajar importaciones, entonces hay riesgo de que la economía profundice ese sesgo recesivo.

Al análisis que haces diría que han ganado los oficialismos, pero han separado la elección de la general. ¿La gente le echa la culpa de la inflación al gobierno de Salta? Probablemente no. Mientras que en la votación nacional, el Gobierno tiene esa mochila muy pesada arriba, independientemente de cómo sea la cuestión de actividad económica.

Me parece que uno puede tener alguna explicación de por qué, si no, no hubieran adelantado la elección si la cosa fuera tan floreciente y la economía no tuviera impacto en la política.

¿Imaginás que este año, por la sequía, la economía terminará con PBI neutro o negativo?

No, va a caer la economía, porque primero tenés un efecto arrastre, por lo que hablábamos antes, y se te va a agregar a eso el shock de la sequía. Creo que es difícil que pueda caer menos de 3% este año.

Pero, el dato de marzo va a dar bien, porque dio bien industria y construcción. El PBI de marzo va a dar un rebote respecto de lo que venía siendo una tendencia declinante en el PBI, pero en el segundo trimestre vas a tener un impacto de la medición de la producción de granos que ha sido muy mala.

¿Estimás que va a caer un 3%?

Sí, la inflación está a niveles altísimos, y esto que se anunció el fin de semana es una aspirina para un tipo que tiene una infección complicada.

¿Creés que la inflación va a llegar a dos dígitos mensuales en el invierno?

Depende, vos tenés una situación de fragilidad de reservas. Si consiguen algo de financiamiento en dólares pueden patear la pelota un poco más y dejar los problemas para fin de año, o para el futuro gobierno. Si no consiguen los dólares vamos a tener un invierno complicado, porque las corridas cambiarias no se frenan subiendo la tasa de interés.

Fijate que la gente hace un paralelismo con el 2002, pero ahí tenías una economía que tenía superávit fiscal, no pagabas intereses porque se iba a default, entonces el frente fiscal, lo tenías bien, y tenías una economía que había empezado en algún momento a disfrutar de una suba en los precios.

Yo no recuerdo una sequía como ésta, y tenías una mejor posición de reservas. Entonces, en aquel momento tuviste una corrida, subiste la tasa de interés fuertemente y eso te ayudó a para la corrida.

Tampoco tenías el lío cuasi fiscal de ahora. Entonces hoy le están tirando con un instrumento, que cuando tenés un lío de estos, se sube la tasa de interés. Pero los países no tienen el lío que tenemos nosotros cuando suben la tasa. Hoy me parece que la Argentina, para parar esto, debe tener dólares y habrá que ver cuántos dólares consigue el equipo económico. Esto me parece que es anecdótico.

Ser presidente en Perú es lo peor que le puede pasar a alguien, porque no terminan su mandato y quedan presos, deportados o suicidados. ¿No habrá una relación entre que la economía tiene ese nivel de estabilidad pero la población lo percibe como la paz de los cementerios y que en el interior de la Argentina, al revés, hay inflación y ebullición pero se percibe que la enfermedad es mejor que el remedio?

No lo sé, creo que es muy difícil decir que la inflación no afecta. Y creo que la gente le echa la culpa al Gobierno Nacional de la inflación. La gente cuando vota localmente tiene otras cosas en la cabeza, el votante diferencia. Creo que vamos a tener que esperar a la PASO para responder tu pregunta, pero me parece que al oficialismo no le va a ir bien en la PASO.

Así que no podemos asemejar a Perú, porque hoy tiene estabilidad, inflación muy baja y es una economía que crece. Argentina está muy lejos de tener la tranquilidad macroeconómica de Perú.

Juntos por el Cambio baja a nivel nacional en las encuestas...

Hay que ver si eso es consecuencia de que la inflación se aceleró o por la interna de Juntos.

Una hipótesis es porque se pelean y otra es porque la gente, al escuchar que van a producir un ajuste muy grande, se asuste.

Puede ser, pero al oficialismo tampoco le va bien en las encuestas. El que capitaliza eso es Milei, que tampoco está proponiendo cero ajuste, al contrario. Es complicado.

