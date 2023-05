Economistas analizan las medidas de Massa: ¿pan para hoy y hambre para mañana?

El 8,4% de inflación de abril tomó por sorpresa a los funcionarios del Palacio de Hacienda, quienes definieron medidas “urgentes” para detener la escalada de precios y evitar otro salto en el tipo de cambio que sume presión a la actual gestión presidencial, que ya acumula una inflación del 448%.

Sin embargo, los analistas consultados por PERFIL consideran que las decisiones tomadas desde Economía no son consistentes y son solo parches temporales que no resolverán los problemas de fondo. Además, creen que estas medidas podrían agravar la situación económica a largo plazo.

Expectativas por la cotización del dólar en el debut del nuevo paquete de medidas de Massa

A pesar de las medidas anunciadas por Sergio Tomás Massa, los economistas no consideran que se logre detener la tendencia alcista de la inflación. El objetivo principal de estas medidas es evitar una corrida contra el peso manteniendo los tipos de cambio intervenidos, lo que se confirmó este fin de semana tras los anuncios.

Pan para hoy, hambre para mañana y más parches

“Las medidas son pan para hoy y hambre para mañana", explicó el Economista Salvador Di Stéfano quien asegura que no están dadas las condiciones y que la suba de tasas no soluciona el problema.

“La suba de tasas viene a potenciar el problema. Lo que el Gobierno debería hacer es subir los encajes, bajar el gasto público, y reducir impuestos. Como esto no lo puede hacer, va por la política de parches. Esto trae como consecuencia a futuro, un escalón más arriba de la tasa de inflación, y un incremento de la tasa de interés”, agregó Di Stefano.

En mayo los precios se encaminan hacia los dos dígitos por la inercia inflacionaria de abril

“El nuevo plan lo veo, en términos generales, como acelerar un auto y frenar a la vez. No traerá inversiones y más producción porque sube las tasas, pero a la vez incentiva el consumo. Por lo que pienso que esto no va a desacelerar la inflación”, señaló en esa misma Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras en diálogo con PERFIL.

Sabor a poco

“A criterio personal, las medidas terminan siendo un poco más de lo mismo; dejan sabor a poco y no atacan la cuestión de fondo, es colocar mayores parches transitorios con efectos efímeros que no dan la contundencia para apaciguar un poco lo que está pasando en la economía nacional”, comentó por su parte Salvador Vitelli, Head of Research en Romano Group a este medio.

Sobre las tasas de interés: una medida inflacionaria

“Con el incremento de tasas de interés en 600 pb del 91% al 97%: la tasa efectiva mensual queda por debajo de la inflación de abril y la esperada de mayo así que es una medida que solo busca que la tasa no quede tan rezagada de la tasa de inflación aunque no evita que los ahorristas abandonen los instrumentos en pesos”, explicó la economista Natalia Motyl a PERFIL.

Y agregó: “Asimismo, se bajó tasas del Ahora 12. Entonces la idea es segmentar tasas para que no afecten a los más vulnerables, que son los que más productos básicos consumen. Por lo que es inflacionario. Una medida termina siendo, en parte, contrarrestada por la otra”.

“El Mercado Central podrá importar alimentos (aranceles 0); el problema es el exceso de papelitos de colores. No van a bajar los precios. No hay un problema de escasez de alimentos. Resulta totalmente insostenible con un país que rasca ollas continuas para conseguir algo de dólares. La pregunta es a qué dólar importaste, ya que un dólar a $400 va a presionar al nivel general de precios y por debajo de los $400 no hay plata”, agregó Motyl.

Plan platita por año electoral

“Las medidas son una combinación de profundizar el rumbo junto con algo de plan platita por el año electoral. Lo más consistente de lo anunciado fue: suba de la tasa para frenar la huida de los activos en pesos, aumento del endeudamiento internacional para dar algo de liquidez y sostener el gasto, y desaceleración del ritmo de suba del tipo de cambio oficial para que sea, algo, de ancla en los precios de los bienes transables”, comenzó explicando Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso en diálogo con este medio.

Números en rojo: que no se caiga el consumo

“No atacan el problema de fondo: que es la persistencia del déficit del gobierno financiado con emisión. Es más, si a las del fin de semana sumamos las que se vieron en las últimas semanas, el Gobierno va en sentido contrario: ajuste de Ganancias, moratoria previsional, baja de la tasa de financiamiento subsidiado (Ahora 12)”, señaló Marí en línea con los demás analistas consultados.

Más inconsistencias

“Las medidas suman inconsistencias. Por ejemplo, se plantea acelerar la aprobación de importaciones (SIRA) pero con un tipo de cambio real que se seguirá atrasando (por la “administración del ritmo del crawling”) y con un BCRA que tiene reservas netas negativas”, concluyó Marí.

En resumen, aunque se han tomado medidas para detener la escalada de precios y evitar una corrida contra el peso, los analistas creen que estas medidas son temporales y no resolverán los problemas estructurales de la economía argentina.

SE / LR