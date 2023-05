Aníbal Fernández habló con Corina Paset, en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), e hizo foco en las elecciones del pasado fin de semana: "Nadie es tan tonto como para soportar un gobierno que puede hacer más daño en los años siguientes". Asimismo, aseguró que a Javier Milei "esa apuesta al antipolítica no le va a dar beneficio".

Corina Paset (CP): ¿Cómo ve el tema de la inflación?

La inflación se dispara porque es multicausal. Nosotros queremos que se le resuelva el tema al trabajador común, al que todos los días le impacta un conflicto de estas características.

CP: ¿Qué análisis hace de las elecciones de este fin de semana?

De las cinco elecciones programadas, por razones que ya son de público conocimiento, Tucumán no fue a elecciones. San Juan fue a elecciones parcialmente. Allí se ha ganado en cinco distritos y se consiguió el 75% de los concejales, con lo cual la situación ahí fue muy buena.

En el caso de La Pampa, Sergio Ziliotto ganó por arriba de 7 puntos, en una muy buena elección, después de mucho trabajo, en donde el peronismo allí venía proponiendo un cambio muy fuerte.

Con el caso de Tierra del Fuego, son casi 30 puntos de diferencia los que sacó Gustavo Melella. Lo han visto trabajar evidentemente con resultados muy ciertos y supera largamente el 50%. Entonces, el nivel de votos ha sido más que bueno.

Y en Salta, que también es un trabajo de un excelente frente programado por el gobernador Gustavo Sáenz ha dado sus resultados con una diferencia de 40 puntos. Además, con el agregado de haber ganado la capital de Salta.

CP: Máximo Kirchner le pidió a la CGT suma fija y doble aguinaldo para poder hacer frente al deterioro del salario, ¿qué opina al respecto?

El tema lo tiene que resolver el Gobierno de la mejor forma que pueda, teniendo capacidad para poder hacerlo. Pero la realidad es que las acciones que se puedan llevar a la práctica no es a cualquier evento, no es rompiendo todo.

Hay que hacer las cosas de la mejor manera que se pueda y veremos cómo son los resultados. Claro que si se pudiera, sería saludable. Insisto, la inflación lastima, primero, a los que menos tienen. No sé si tiene lógica este pedido de doble aguinaldo porque no conozco los números.

En las elecciones en Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, a pesar de que va al balotaje, sacó 49% de los votos con más de 80% de inflación. Y si uno repasa todas las elecciones, hasta ahora el oficialismo gana en todas las provincias. ¿Esto nos quiere decir algo? ¿La sociedad, a pesar de la inflación, tiene más miedo a un cambio que a la continuidad?

Lo de miedo yo lo destacaría. Nadie es tan tonto como para soportar un gobierno que puede hacer más daño en los años siguientes. La respuesta la tiene Mauricio Macri, que no pudo conseguir su reelección. La responsabilidad que uno tiene por delante es generar políticas públicas que sean lo suficientemente importantes como para producir cambio y que beneficien a todos.

Este gobierno fue muy generoso en este tipo de situaciones, a partir de las obras públicas y la caída de desocupación. Son demasiados elementos que nos podríamos poner a la hora de mostrar qué sucede en cada una de esas provincias.

Que con 5000 casos quieran definir qué es lo que piensan los argentinos me parece una locura. Los primeros resultados que me dan la razón son los que vimos anoche,

En el caso de Melella, exactamente lo mismo. Hablé con él anoche y estaba muy contento porque, si bien había una cantidad importante de votos en blanco, eran sobre lo legislativo y no sobre el trabajo del Ejecutivo que ha sido excelente.

¿Qué lectura hace usted de la suma de todos estos resultados, incluyendo a Jujuy, donde gana un oficialismo, pero del otro campo político? ¿Hay algo en la sociedad respecto a que tiene más miedo al cambio, aun con lo mal que está la situación?

No, sigo creyendo que no es cambio, sino que se apuesta a que las cosas salgan bien. Me conozco lo suficiente con Gerardo Morales. Fuimos senadores nacionales juntos. Sé cómo trabaja y sé lo que ha hecho hasta este momento. Y si lo han votado seguramente será porque no ha hecho las cosas mal, no hay que quitarle el mérito.

Cuando hay que construir análisis se tiende a buscar los invariables y encontrar aquellos elementos de unión. Cuando uno observa Río Negro, Neuquén, La Rioja, Jujuy, Misiones, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego, San Juan y Tucumán, que no se produjeron las elecciones, pero las encuestas indican también triunfo del oficialismo. ¿Hay algo de la sociedad, algún mensaje allí para poder obtener?¿Realmente todos hicieron las cosas bien?

El mensaje es que trabajando y haciendo esfuerzo para defender los intereses de su pueblo siempre se va a encontrar una solución, reconocimiento y acompañamiento. Lo estamos viendo sin locuras, sin gestos descomedidos, sino que hay una vocación de hacer las cosas bien y que les salgan los resultados que está esperando el gobierno.

Alejandro Gomel (AG): ¿Esto que está pasando en las provincias se puede transpolar a lo que puede pasar a nivel nacional? Y pongo el ejemplo de Milei, que en principio en las encuestas está dando muy bien, que por ahora en las provincias no tiene resultados.

Hay que ver cuáles encuestas porque, en definitiva, muchas le daban bien en las provincias y basta con ver los resultados que son absolutamente raquíticos. No creo que tenga nada que ver con eso, los resultados van a ser los mismos. Esa apuesta al antipolítica no le va a dar beneficio.

Claudio Mardones (CM): Este fin de semana la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, salió a plasmar algo que tiene que ver con la posición del Frente Renovador y con Sergio Massa. La idea de buscar un candidato de unidad y evitar las PASO. ¿Qué le responde a Moreau, Ministro, luego de este planteo del Frente Renovador de evitar las PASO en el espacio?

Todos coincidimos con eso. Ojalá que pudiéramos encontrar una figura de consenso donde todos pudiéramos trabajar fuertemente y despojados de cualquier obligación intermedia en agosto para llegar a las generales bien preparados.

Pero si eso no es posible va a haber que recurrir a una solución alternativa que es las PASO, que es una ley y que no tiene otra solución que no sea participar y competir. Yo también quiero que se encuentre una figura de consenso.

AG: ¿Puede ser Massa esa figura de consenso?

Quiero una figura de consenso, puede ser Sergio Massa o cualquiera. Todos los que se quieran presentar, no les quiero quitar méritos a nadie.

La discusión se va a tener que dar en algún momento, deberán sentarse y definir qué quieren hacer precisamente como propuesta y en el marco de la negociación traigan las mejores respuestas y resultados para el pueblo argentino.

Una vez que eso se obtenga y se encuentre una figura de consenso, qué bueno sería no trabajar inútilmente para agosto y ya estar preparándose para octubre y competir en las mejores condiciones. Pienso lo mismo que Cecilia Moreau. Ojalá podamos hacerlo.

