El presidente de Perú anunció la disolución del Congreso

El presidente de Perú, Pedro Castilllo, anunció este miércoles 7 de diciembre que disolverá el Congreso y declarará estado de excepción. “Tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción”, señaló Castillo.

El Congreso, dominado por la derecha, tenía previsto debatir una moción de destitución contra el presidente de izquierda por "permanente incapacidad moral", una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.

La sesión del parlamento estaba programada a las 15H00 (20H00 GMT) "con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República", según lo aprobado por 73 congresistas hace una semana.

Pedro Castillo, presidente de Perú.

El presidente peruano registra un rechazo de 70%, además de denuncias de cohecho a su entorno político y familiar.

"Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de los pueblos (...) para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó", advirtió Castillo el martes.

"No he robado nunca a mi patria, no soy corrupto", aseguró sobre las acusaciones en su contra.

Noticia en desarrollo