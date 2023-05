El "operativo clamor" se quedó con las manos vacías

El periodista Alejandro Gomel contó los detalles más importantes de la carta de la Vicepresidenta y cómo esto repercutió en el Partido Justicialista, que minutos antes había realizado su Congreso, en el Microestadio de Ferro, al cántico de "Cristina presidenta", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cristina Kirchner desactivó el "operativo clamor" cuando estaba creciendo a su alrededor la idea de que sea la candidata, porque la carta la dio a conocer justo en el momento en el que en el Microestadio de Ferro se estaba cantando “Cristina presidenta”.

Sucedía en el contexto del Congreso del Partido Justicialista, presidido por Gildo Insfrán, en donde había varios gobernadores, parte del Gabinete Nacional y el único cántico que se escuchaba era ese. Lo que hizo la Vicepresidenta fue inmediatamente dar a conocer esta carta cuando estaba terminando, algo que descolocó a todos por el momento, ya que era inesperado.

Hoy hay una reunión del famosos Grupo de Ensenada, que era para terminar de motorizar la movilización del próximo 25 de mayo, que igualmente se va a hacer. Ya no tendrá la impronta que se pensaba hasta el mediodía de ayer, pero se hará. La idea era que sirviera para ser un gran clamor popular pidiendo por la candidatura de Cristina, que cuando vio que crecía salió con esta carta para desactivar todo.

El congreso del PJ: la dirigencia se reúne para ajustar la estrategia electoral

Algunos de los puntos más importantes de la larga carta que escribió, si bien no hay nada nuevo en lo que dijo, ya que es más o menos lo que viene diciendo desde el fallo condenatorio por la causa Vialidad, tiene que ver con una frase en la que menciona "ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".

Además, trató de salir o dar un indicio hacia adelante. "Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial", es la tesis que mantiene la Vicepresidenta en cuanto a que hay una proscripción por parte de la Corte Suprema y que la trampa en la que la quieren hacer caer es que, si se presenta como candidata, va a tener un impedimento legal.

Más adelante, insistió con que "nos tratan como enemigos y utilizan frases como 'eliminarnos' o 'terminar con el kirchnerismo'. Nosotros no somos eso y creemos firmemente en la democracia hay adversarios, no enemigos. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral".

"Frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo", expresó en la larga carta que escribió Cristina.

Pálido congreso del PJ: sin definiciones y capítulo final del operativo clamor

Por último, exclamó que "no pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz".

La intención es terminar con el "operativo clamor". De hecho, de diciembre para esta parte no había dado ninguna señal concreta de cambiar su posición. Todo el tiempo se mantuvo en esto de no ser candidata, aún cuando en los actos en los que se presentaba trataba de frenarlos.

A partir de esto, se abre un abanico de posibilidades que vamos ir desandando, pero lo que no quedó resuelto y debe solucionar el justicialismo es si habrá un candidato único o si esta carta abre una posibilidad a lo que piden Alberto Fernández, Daniel Scioli y este sector del Gobierno, que es que haya unas PASO competitivas.

