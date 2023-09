Según informó la periodista Nuria Am, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1), se rumoreaba que, a partir del buen resultado que consiguió en las PASO, el candidato libertario podría llegar a no presentarse, ya que mientras los equipos de los demás candidatos empezaba a trabajar, el suyo no.

Sin embargo, salió Karina, su hermana, a asegurar que estará y que participará de los debates públicos, tal como lo dice la ley.

Y la realidad es que a partir de esto no variaría tanto la opinión y decisión del electorado, porque lo que se espera de esto es que los candidatos "tiren títulos" y ver cuál resiste más los embates del resto.

Milei, por ese lado está confiado, debido a su experiencia en los medios de comunicación.

Sabe que, más que moderar, deber explicar su discurso sobre temas muy polémicos que instaló en agenda, como la libre portación de armas o la venta de órganos ya que, según su equipo, fueron declaraciones sacadas de contexto.

