¿Quién hospedará a Roger Waters?

El origen de este rechazo se debería a los dichos que sostuvo Waters en una entrevista con Glenn Greenwald a donde dijo que los palestinos están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967 y se negó a definir como “crímenes de guerra” a los ataques que realizó Hamas.

Es más, el ex líder de Pink Floyd deslizó: “No sabemos si no fue una operación de falsa bandera y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. El ataque del grupo terrorista palestino podría haber sido, en realidad, un auto atentado de Israel".

Roger Waters vuelve a la Argentina: cómo comprar las entradas

No sabemos si ese es el motivo que originó el problema de alojamiento de Roger Waters, lo que sí es que faltan pocos días para que el músico y su banda se presenten en nuestro país. ¿Quién les ofrece una habitación con baño privado?

