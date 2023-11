El Foro Argentino contra el Antisemitismo acusó a Roger Waters de "profundo odio contra el pueblo judío"

A pocos días de los recitales que dará Roger Waters en Buenos Aires, la figura del músico inglés volvió al centro de la escena a la luz de nuevas críticas que difundió el Foro Argentino contra el Antisemitismo. El eje de la polémica se generó por la postura del cofundador de Pink Floyd frente al ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre.

A través de un comunicado, el Foro Argentino contra el Antisemitismo cuestionó a Roger Waters por sus declaraciones ambivalentes acerca de la comunidad judía y la masacre en el territorio israelí.

"Roger Waters demoniza a Israel y a la comunidad judía más ampliamente al acusar a Israel de apartheid y genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Está muy bien manifestarse en contra del genocidio y del apartheid, pero en el caso de Israel, eso simplemente no es verdad", advirtieron desde el organismo.

A su vez, denunciaron las supuestas "mentiras" de Roger Waters en torno al conflicto entre Palestina e Israel "tienen el objetivo de demonizar a quienes acusa y busca justificar la violencia contra el pueblo judío, incluyendo la masacre inhumana del 7 de Octubre en Israel, perpetrada por el grupo terrorista Hamas".

"Roger Waters", sigue el comunicado, "dice al mismo tiempo que «la masacre hay que ver si ocurrió», y que «si ocurrió, se justifica como acto de resistencia y el problema igual es del ejército de Israel que no anticipó algo así»”.

Por otro lado, el Foro Argentino contra el Antisemitismo acusó al músico de manifestar un "profundo odio contra el pueblo judío", mientras alegaron que Israel no cometió genocidio alguno y que, por el contrario, tomó "extremos cuidados" para proteger civiles palestinos.

Roger Waters.

Polémica por los conceptos de genocidio y apartheid

Para desestimar el concepto de genocidio, el organismo subrayó que "en los últimos 20 años la población de Palestina entre Gaza y Cisjordania pasó de poco más de 3 millones a más de 5 millones", siendo que el Ejército Israelí es de los "más poderosos del planeta".

En cuanto a la supuesta mentira atribuida a Waters en lo referido al régimen de apartheid, el Foro Argentino contra el Antisemitismo destacó que Israel es un país multi-étnico "donde conviven todas las religiones. Cualquiera de los más de 2 millones de ciudadanos de origen árabe y/o religión musulmana pueden ejercer cargos públicos, estudiar en universidades y servir incluso en el ejército".

Días atrás, Waters rompió el silencio y rechazó las acusaciones de antisemitismo y propagación de odio, enfurecido por las cancelaciones de reservas de hoteles en Uruguay y Argentina.

“No he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo más fácil es señalarme como antisemita, porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Es una limpieza étnica que vienen ejecutando desde hace 75 años”, argumentó el ex líder de Pink Floyd.

CA/GI