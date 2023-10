Las fuerzas del cielo y de la casta

En Macabeos, capítulo 3, versículo 19, dice: "En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

El 3 de Agosto de 2022, Sergio Massa asumió fuera de los papeles la presidencia de la República, cargo que dejó vacante de forma anticipada en los hechos Alberto Fernández. Durante su gestión, Massa se dedicó a profundizar la destrucción sistemática que sus antecesores lograron en casi dos décadas. Nuestro querido ministro logró que si usted gana $280,000 (US$ 375), forma parte del 10% de los afortunados de mayor ingreso del país.

Ese es un monto ínfimo si lo comparamos con los US$ 3.500 que obtiene como mínimo un camarero en Miami. El dólar blue por aquel entonces estaba a $560, y hoy llega a los $1.000. En efecto, pareciera que el candidato a presidente maneja la economía con un bidón de nafta en sus manos; mientras el libertario Javier Milei le grita “Vamoooo nene, quemá todo!!!”.

En medio de una campaña presidencial atípica, los casos “Chocolate” Rigau y las vacaciones de Martín Insaurralde han actuado como un disparador de sentimientos contenidos que terminan de impactar contra el gobierno, en especial en la Provincia de Buenos Aires.

Este desastre económico requiere de un contendiente que diga disparates para quitar el foco de lo verdaderamente importante, y de vez en cuando mentir respecto de sus adversarios, como en el caso de Patricia Bullrich u organismos como el INCUCAI.

Los dichos de Carlos Rodríguez, jefe de los asesores económicos del libertario sobre el plan de dolarización de Emilio Ocampo, que Milei quiere implementar, habla de la incoherencia de la propuesta libertaria. “En el pizarrón está perfecto, en la práctica no sabemos si el Congreso te lo va a votar y si esos activos valen algo”, habría dicho.

Sumemos que Rodríguez propuso un “Perdón de Mercado”, para lo que hace falta confianza; y con Milei con una motosierra en mano, eso es imposible. En el mismo sentido, Eduardo Eurnekian, el Dr. Frankenstein del libertario, retó a Javier Milei: "¡Pará, viejo! Dolarizar es secundario”.

Fuerzas y candidatos

La oposición tiene una candidata, Patricia Bullrich, que por su formación podríamos calificar de “rústica”; aunque frente a la competencia que tiene se vuelve una opción coherente. Esta señora cuenta con un equipo económico a cargo de Carlos Melconian, que podría sin garantía de éxito encarar los problemas de una forma más seria que sus adversarios.

Bullrich, a pesar de los “sutiles esfuerzos” de Mauricio Macri por desgastar su candidatura y sumar frases como “Si Milei gana la elección, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable”, se ha convertido en una digna referente que ha logrado consolidar el frente interno de la coalición opositora.

Macri se fue por la puerta chica, no se animó a competir en estas elecciones y hoy hace lo necesario para que nadie de su espacio le haga sombra.

En este orden de ideas, Eduardo Eurnekian, Cristina Fernández y el ingeniero calabrés han sido artífices y protagonistas en la construcción del candidato del caos.

En efecto, Cristina Capitana, quien se ha mostrado poco últimamente, le ha soltado la mano a Massa y apuesta a un protagonismo futuro junto a su rival histórico. Recordemos que el milagro comunicacional de Javier Milei nace en el grupo América, ya que don Eduardo buscaba hace rato la aparición de un “Bolsonaro”; pero fueron Cristina y Mauricio quienes también habilitaron sus respectivos medios afines para dar aire a un personaje que comenzó como una broma, y quedó como pesadilla.

Mesianismo que da escalofríos.

La aparición del candidato “anticasta” solamente ha generado confusión en el electorado, ya que sus acciones son totalmente opuestas a sus dichos, como lo venimos diciendo hace mucho.

Se trata de alguien que hasta el día de hoy no ha presentado un solo proyecto de ley, falta con frecuencia a las votaciones del Congreso y ha apoyado proyectos para beneficiar tanto a Eduardo Eurnekian como a Sergio Massa.

Eduardo Eurnekian responsabilizó a la clase política de la inseguridad, la crisis educativa y la pobreza

En el exterior no lo ven bien, y aquí todos los días encuentra pretextos para acercarse a aliados como Luis Barrionuevo. Este personaje dice que no vino a guiar corderos sino a despertar leones, pero lo cierto es que sus seguidores se transforman día a día en un rebaño de ovejas que no hacen más que seguir ciegamente al líder mesiánico que “nunca” se equivoca.

Su lógica discursiva indica que todo aquel que no está de acuerdo con sus decisiones, es parte de la casta; pero en el debate presidencial nos mostró que es el candidato del “vos también”, cuando respondió a Patricia Bullrich sobre quiénes componían sus listas de candidato; en clara señal de que hace lo mismo que sus rivales.

El uso de la religión como herramienta de seducción política, al tiempo que le falta el respeto a la cabeza de otro credo, muestra otro signo de un peligroso populismo a flor de piel. En este sentido, queda pendiente su respuesta a intelectuales y otras 3000 personas de la comunidad judía que se mostraron preocupados por el uso que éste referente hace de los valores religiosos.

Todo esto sumado a la cantidad de material que encontramos en redes sociales vinculado a “las fuerzas del cielo” que le dan un contenido mesiánico que da escalofríos.

El candidato y “las fuerzas del cielo”

Este candidato necesita demostrar que es “diferente”, “superior”, tal vez producto de algún complejo que lo tiene a mal traer; y así lo ha demostrado en el trato con sus adversarios políticos. De allí frases como “Bullrich se sabe inferior”, “Somos superiores moral y estéticamente …”, entre otras manifestaciones.

En efecto, si algo destaca a Javier Milei es valerse de creaciones de los demás. La utilización del concepto “la casta” no le pertenece; ya que fue el titular de “Podemos”, Pablo Iglesias, quien lo utilizó por primera vez durante las protestas del 15M o Spanish revolution allá por el 2011. Los dos pulgares de Donald Trump, la motosierra de Ran Paul, la dolarización de Ocampo; sumado a las acusaciones de plagio en su libro Pandenomics indicarían que no estaríamos precisamente frente a un “creativo”. Milei dice que quienes lo califican de “Loco” es porque verían en él a un genio; pero sus detractores piden que le coloquen el chaleco de fuerza ya mismo.

El esoterismo oculto de Milei: anticipo exclusivo del libro El Loco

Queda claro a esta altura que el economista no desalienta las manifestaciones violentas que vemos frecuentemente en las redes sociales y no acepta el disenso, tachando de mediocres a quienes no piensan como él. En el caso del periodismo, quienes no sean afines a sus intereses, cualquier pregunta podrá ser considerada como una emboscada u operación, y el profesional será indicado como “ensobrado”.

Muchas veces tuvo expresiones misóginas, sus peleas más frecuentes en los medios ha sido con mujeres; y sus expresiones nos han dejado perplejos por un comportamiento que pareciera merecer tratamiento profesional.

Sirva como ejemplo el caso de Clara Salguero, a quien casi de la nada en un programa de TV, le espetó “te voy a humillar públicamente, decís mentiras y estupideces”. Las entrevistas a medida no logran camuflar su comportamiento y la excesiva cantidad de horas de aire lo han instalado como única opción frente a las fuerzas tradicionales. Su choque contra la realidad lo lleva de a poco a terminar mal con toda la prensa, producto de una intolerancia que durante todo este tiempo han intentaron camuflar.

Hace diez años frenamos al populismo mediante la coherencia, la protesta pacífica y la argumentación. Hoy una parte de la sociedad manifestó su bronca, hartazgo y enojo votando a un personaje que es un salto al vacío, un retroceso, y un paso hacia todo lo que nos hace claudicar como sociedad.