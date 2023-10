El Gobierno Nacional firmará, en los próximos días, la actualización de la adenda de financiamiento chino para la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner sobre el Río Santa Cruz. Esto permitirá recibir, en las primeras semanas de noviembre, pasadas las elecciones del 22 de octubre, US$ 517 millones.

El monto de este segundo tramo de financiamiento representa más del 10% del costo estimado de las obras de construcción de los proyectos de generación hidroeléctrica por unos US$ 4.700 millones, que serán afrontados por el país asiático, con un sistema de repago por la venta de la energía que produzca el complejo a partir de 2027.​ Con este desembolso, el acumulado en este 2023 superará los US$ 1.000 millones.

Así lo aseguró el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, en la antesala de la llegada de la segunda de las tres turbinas Kaplan destinadas a la represa Cepernic, cuyo arribo se espera en el Puerto Santa Cruz procedente de Shanghái, según informó la agencia Télam.

El Tesoro logró renovar todos los vencimientos en la última licitación antes de las elecciones

Esta maquinaria, con un diámetro de rodete de siete metros y seis alabes en total, permitirá, a través del movimiento giratorio de las hélices, sumado a un generador, la transformación del caudal de la corriente del agua en 120 Mw de energía eléctrica, que se produce a través de la línea conexión LEAT, vinculada al Sistema Interconectado Nacional, aportando 1.310 MW de potencia. Esto beneficiará a más de un millón de hogares.

"Es una de las turbinas del complejo hidroeléctrico que va a generar 1.300 megas en total, que va a crear a lo largo de todo el proyecto 20.000 empleos directos e indirectos durante el proceso de construcción, y con una inversión pública de US$ 4.714 millones financiado íntegramente por el estado chino", explicó el directivo.

La empresa china Gezhoba Group está al frente del consorcio de empresas que también integra la nacional Eling Energía con el financiamiento del conjunto de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.

Cepo al dólar: ahora los bancos deben pedir permiso al Banco Central para acceder a más divisas

Esta noticia se dio a conocer en la antesala del viaje de Alberto Fernández a la nación gobernada por Xi Jinping, a la que arribará este sábado, en el que será uno de sus últimos actos como presidente, a menos de dos meses de la finalización de su mandato.

A su vez, tuvo lugar tras la activación, por parte del ministro de Economía, y también candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, del segundo tramo del swap con China, en una etapa que consta de la habilitación de 5 mil millones de dólares que estarían disponibles desde el miércoles que viene. Esto, en medio de la sangría que sufren las reservas del Banco Central, que la próxima semana podrían posicionarse por debajo de la barrera de los 25.000 millones.

RS / Gi