El misterio del alto funcionario de Xi Jinping desaparecido: el régimen no tiene "ninguna información"

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue visto en público por última vez el 25 de junio después de reunirse en Beijing con funcionarios de Sri Lanka, Rusia y Vietnam. Después, se anunció que este alto funcionario del régimen de Xi Jinping canceló su asistencia a la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por "razones de salud" y se le perdió el rastro. Qin Gang debía reunirse, además, con el principal diplomático europeo Josep Borrell este mes en Beijing, pero pospuso la reunión sin dar una explicación.

El sitio web de noticias estadounidense Politico dijo que Qin "ha estado enfermo durante más de dos semanas y aún no parece haberse recuperado". Pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, consultado sobre el artículo que citaba especulaciones de que los problemas de salud pueden estar detrás de la ausencia de Qin en la cumbre de la ASEAN, dijo que "no había oído hablar" del informe.

Cuando se consultó al Ministerio de Asuntos Exteriores cuándo se reincorporará Qin a su trabajo, se dijo que no tenían "ninguna información" que facilitar. "Las actividades diplomáticas de China continuaban normalmente", acotó el portavoz del Ministerio.

"Fuera de China, la prolongada ausencia de Qin desató especulaciones en Internet sobre su salud y su estado", dijo el New York Times. "Las desapariciones repentinas de altos funcionarios chinos de la vida pública suelen considerarse señales potenciales de problemas. El misterio se filtró en las conversaciones entre diplomáticos y políticos de la capital china".

Tras tres semanas de ausencia del canciller chino "provocó una intensa especulación en un país, conocido por su opacidad política", dijo la CNN. "La breve razón de salud citada por las autoridades, sin embargo, no ha logrado sofocar una oleada de especulaciones en gran medida sin fundamento sobre por qué no se ve a Qin". Según el Financial Times, "dio lugar a rumores sobre su vida privada en las redes sociales dentro y fuera de China". "Las publicaciones no parecen haber sido censuradas por completo, algo inusual", dijo.

"Dado el estatus y la influencia de China en el mundo, es realmente muy extraño que su ministro de Relaciones Exteriores no haya aparecido en público durante más de 20 días", dijo Deng Yuwen, exeditor de un periódico del Partido Comunista que ahora vive en Estados Unidos.

Estos rumores están motivados por la falta de transparencia en el sistema político chino, en el que la información se guarda muy de cerca y las decisiones importantes se toman en su mayoría a puerta cerrada, dijo Deng, analista con sede en Estados Unidos.

"Este es un problema de los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios son inherentemente inestables porque todo lo decide solo el líder supremo", dijo el experto. "Si algo inusual le sucede a un alto funcionario, la gente se preguntará si sus relaciones con el máximo líder se han agriado o si es una señal de inestabilidad política".

Embajador de China en Estados Unidos desde 2021 hasta diciembre del año pasado, Qin Gang es considerado como un diplomático que no esconde sus palabras contra Occidente y había asumido el puesto con la ambición de volver a poner "en marcha" la relación bilateral con Estados Unidos.

En diciembre de 2022 fue nombrado por Xi Jinping como su ministro de Asuntos Exteriores en reemplazo de Wang Yi, rostro de la diplomacia china desde 2013 y quien fue ascendido al politburó del Partido Comunista Chino en octubre y se espera que desempeñe un papel más importante en la política exterior china.

Nacido hace 57 años de Tianjin (norte de China), Qin Gang se forjó una reputación de "lobo combatiente", apodo dado a los diplomáticos chinos que responden con vehemencia a un Occidente percibido como sistemáticamente hostil a Beijing. El diplomático, al que le gusta llevar una chaqueta antracita con cuello Mao, fue durante varios años uno de los portavoces del ministerio chino de Asuntos Exteriores.

Trabajó junto al presidente Xi Jinping como jefe de protocolo antes de 2018 y ocupó el cargo de viceministro de Asuntos Exteriores entre 2018 y 2021. Allí se encargaba de Europa y de la información, defendiendo su visión de una China que no tendría lecciones que aprender de Occidente, del que fue víctima durante las guerras del opio del siglo XIX, según él.

La diplomacia de China ofrecerá "la sabiduría china, las iniciativas chinas y la fuerza china", dijo Qin en sus primeros comentarios como ministro de Relaciones Exteriores. Pero aunque se mostró optimista sobre las relaciones entre Estados Unidos y China durante su período relativamente breve de 17 meses como embajador en Washington, su mandato coincidió con el deterioro de los lazos entre las dos superpotencias.

En China, las desapariciones de altos funcionarios, celebridades y empresarios son moneda corriente, y entre de los casos más resonantes de los últimos años está el del exjefe chino de Interpol Meng Hongwei, quien desapareció mientras viajaba por China en 2018.

Beijing tardó meses en explicar que Meng Hongwei era "sospechoso de violar la ley y actualmente se encuentra bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión del Estado" y se lo acusó de aceptar sobornos. Su esposa dijo públicamente que su esposo estaba "en peligro".

Meng Hongwei estuvo desaparecido diez días y en 2020, un tribunal chino lo condenó a 13 años y medio de cárcel por aceptar más de $2 millones en sobornos y se convirtió en uno de los tantos funcionarios chino de alto nivel que cayó por la campaña contra la corrupción lanzada por Xi Jinping desde que llegó al poder a fines de 2012

La estrella de tenis china Peng Shuai también desapareció de la vista del público en 2021 después de acusar a un exviceprimer ministro chino de conducta sexual inapropiada.

La tenista, de 35 años, acusó a través de las redes sociales al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli -que fue de 2013 a 2018 uno de los siete políticos más poderosos de China- de haberla obligado a tener relaciones sexuales hace tres años, antes de convertirla en su amante.

Cuando reapareció, Peng Shuai negó sus propias acusaciones en una entrevista con el periódico deportivo francés L'Equipe, diciendo que la publicación fue un malentendido y que ella misma la había borrado.

En febrero de 2023, desapareció el banquero de inversión Bao Fan, director ejecutivo de China Renaissance y una importante figura en la industria tecnológica china y cumplió un papel clave en el surgimiento de varias empresas emergentes de internet en China.

Una semana más tarde, la firma admitió que se había "dado cuenta" de que Bao estaba cooperando con una investigación.

