Gritos, reproches, empujones y una retirada anticipada del búnker

Los resultados del balotaje que definieron a Javier Milei como presidente estuvieron temprano tal como se esperaba. Pasadas las 20 Sergio Massa asomó por el búnker ubicado en Chacarita.

Los militantes comenzaron a corear su nombre al ingresar acompañado por su pareja, Malena Galmarini, y un grupo de dirigentes del peronismo sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Estaban junto él Axel Kicillof y otros.

Si bien no estaba repleto el Complejo C, estaba lejos de estar vacío. La expectativa era mucha, pero con el correr de las horas no se podía disimular que esas expectativas, no se estaban cumpliendo. Los voceros raleaban la información y las caras exhibían cada vez más una mayor preocupación. En tanto en las pantallas de televisión se transmitían imágenes del búnker de LLA en las que todo era optimismo.

Sergio Massa.

Massa se subió al escenario y comenzó por los agradecimientos. Estaba acompañado por su candidato a vice, Agustín Rossi, además de Kicillof, Carlos Bianco, Máximo Kirchner (quien mantuvo un gesto adusto y distante), Wado de Pedro, Cristina Álvarez Rodríguez, el Cuervo Larroque, y Galmarini claro, firme junto a su lado. También estaban Cecilia Moreau, el intendente de San Fernando Juan Andreotti (quien colaboró en la campaña digital), Sebastián Galmarini y Rubén Eslaiman.

El tigrense dijo que se comunicó con Milei para saludarlo y ratificó su posición dialoguista. Agradeció también los once millones de votos que cosechó su campaña. Todos los asistentes escucharon y aplaudieron salvo por uno, que al grito de “con los asesinos” no se dialoga, marcó una nota discordante.

Hubo algunos pequeños empujones y fue necesario que agentes de seguridad lo rodearan y calmaran. Malena, vestida en rosa completo desde el escenario realizaba ademanes para apaciguar los ánimos. Los gritos no lograron alterar el discurso de Massa que siempre apeló a la moderación y hasta habló de realizar un traspaso ordenado, la cual lógicamente estará a cargo de Alberto Fernández.

Rumbo a lo desconocido

Una vez más, (ya lo ha hecho en varias ocasiones), Massa dijo que su vida pública ingresará en otra etapa, dando a entender que se alejará de la política, aunque no dio mayores pistas. En su equipo no tienen indicios de por dónde seguirá. Massa no dejó de señalar que siempre podrán “contar” con él.

La muchedumbre le respondió con un “NO” y arengó: “Somos de la gloriosa Juventud Peronista, somos los herederos de Perón y de Evita…”, mientras los dirigentes se retiraban del escenario.

Lentamente los militantes de Unión por la Patria se fueron retirando, en silencio, y sin música estridente sonando en los parlantes.

Sergio Massa.

Con todo, en el peronismo creen que hicieron una buena campaña desde el punto de vista político, aunque reconocen que se cumplió con la premisa de que un ministro de Economía con los números que tiene la actual gestión, tiene escasas chances de alzarse con un triunfo.

Pese a ello entienden que desde el punto de vista de la comunicación “hicieron todo bien” y que LLA tenía un mal candidato, pero que el antiperonismo sigue siendo un elemento ordenador de la política argentina.

La resolución de la elección fue tan veloz, que pasadas las 21 ya no quedaba nadie en el búnker, salvo personal del Complejo C, Art Media, y los periodistas escribiendo sus crónicas.