Sergio Massa: "Hoy termina una etapa de mi vida política"

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció este domingo la derrota en el balotaje frente al postulante de La Libertad Avanza (LLA); Javier Milei, a quien llamó para felicitarlo. Durante el discurso que dio en el búnker oficialista, el ministro realizó un sorpresivo anuncio al indicar que "hoy termina una etapa" en su "vida política". En ese sentido, llamó a las "nuevas generaciones" a hacer un "cambio transicional" para seguir "enamorándose de este país".

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda fueron desde el búnker ubicado en el Complejo C, donde además reveló que junto al presidente Alberto Fernández trabajarán desde mañana en la transición democrática. "Hoy termina una etapa en mi vida polítca y seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades pero sepan que siempre van a contar conmigo", expresó Massa tras reconocer la derrota en el balotaje.

Sergio Massa reconoció la derrota y para el equipo de Milei "fue una elección transparente"

Al respecto, exhortó a que "vengan las nuevas generaciones y sigamos haciendo el recambio transicional y democrático, necesitamos que miles de jóvenes de Argentina sigan enamorándose de este gran país, con desarrollo inclusivo e igualdad de oportunidades". Asimismo, el funcionario agradeció a los votantes, a la par que pidió que "sigamos defendiendo la idea de un país justo".

Como adelantó PERFIL esta tarde, el ministro de Economía había asegurado que, en caso de no ganar, sería su última elección. Con 51 años y dos presentaciones a presidente, cree que es suficiente. Sin embargo, Massa podrá cosechar lo conseguido en esta elección. Si bien arrancó la campaña con votos prestados, el candidato cerró el proceso electoral con un operativo a favor de su candidatura que podrá capitalizar cuando Milei llegue a la Casa Rosada.

Durante su discurso, el funcionario destacó que saludó al mandatario electo porque "lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz". Desde el búnker de UxP en Chacarita, Massa planteó que "fue una campaña difícil, que en algún momento tuvo tintes ríspidos" que "ojalá Argentina abandone y el valor de la convivencia democrática y el respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre".

"Milei es el Presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", aseguró Massa pasadas las 20 desde el búnker partidario, momentos antes de que se conocieran los primeros resultados del escrutinio del balotaje que se llevó a cabo este domingo en la Argentina. "Había dos caminos. Claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado. Elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación y la salud pública como valores centrales", afirmó.

Desazón en el búnker del oficialismo

En la misma línea, precisó: "Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, a los trabajadores con derechos, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad, movilidad social ascendente y progreso para nuestra Nación”.

"Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió", sostuvo el funcionario, y completó: “Lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer”.

MB/fl