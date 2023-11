Diego Giacomini: "No creo que en Argentina haya una 'Revolución de la libertad' sino un hastío con la clase política"

Diego Giacomini considera que Milei debería ser más moderado en su discurso económico, porque, al afirmar que "se terminó la decadencia de la Argentina" desalinea las expectativas de la gente con respecto a lo que puede venir. "Milei quería ser presidente hace mucho tiempo y por eso me pone contento, por él como ser humano", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Giacomini es profesor universitario y fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años, entre el año 2005 y 2019. Escribieron juntos cuatro libros, el último en 2019, titulado “Libertad, Libertad, Libertad", y fue quien acercó al nuevo presidente a las ideas libertarias de la escuela austríaca.

Ahora que ya sabemos que, efectivamente, Milei es presidente, ¿cuáles son tus reflexiones sobre el futuro con Milei al mando de la Nación?

No estoy en Buenos Aires y, por ende, no voté. Más allá de que ya saben mi ideas, me sacó una sonrisa que ganara Milei. Sobre todo porque perdió la runfla de Massa, que, a los 3 minutos de haber perdido,pidió licencia. Eso lo expone acerca de qué tipo de ética tiene como ser humano.

Además, la candidatura de Massa mostraba la arrogancia del aparato peronista. Toman a la gente por tontos si pensaron que tenían chances de perpetuarse en el poder con un ministro de Economía que tenía el PBI cayendo en -1,6%, que tiene la construcción cayendo en -2,9%, a la industria al -0,5% y la inflación creciendo al 300%.

Sé que Milei quería ser presidente hace mucho tiempo y por eso me pone contento, por él como ser humano. De hecho, está dando vuelta un meme en el que Alberto le está dando el bastón presidencial a Milei, que lo puse yo en un tuit un día después de que asumiera Alberto aduciendo que “estamos trabajando para esto”.

Ahora bien, se viene algo dificilísimo. La herencia es descomunalmente pesada por parte de Massa, que fue el peor ministro de Economía que yo recuerde, y esos efectos negativos se van a propagar hasta el 2025. Por lo tanto, lo que pase en materia de dólares e inflación después del 10 de diciembre no es responsabilidad exclusiva del gobierno de Milei, es una responsabilidad compartida, pero todo esto es culpa de un Gobierno que todavía no terminó.

Si no se hiciera nada fiscalmente, el plan platita lo seguiríamos pagando el año que viene. Hay que hacer algo con el déficit fiscal, sino, va a ser de 8 puntos del PBI, similar al del 2020.

Si Massa viene produciendo un ajuste con la inflación. ¿Por qué creés que el déficit fiscal va a terminar siendo de 8 puntos cuando este año terminará en 2,4 puntos?

Te hablo del déficit fiscal financiero, que es el primario más los intereses. Ese es el que cuenta porque a los intereses hay que pagarlos.

¿Entonces lo que crecieron fueron los intereses?

El déficit fiscal primario puede terminar este año en -3,6, mientras que el financiero -5,4. Macri había dejado el primario en -0,9 y el financiero lo dejó en -3,4. Ahora bien, Massa venía haciendo un ajuste los primeros 9 meses del año que licuó el gasto público de forma importante. Esa licuación, debido al plan platita, se redujo a un cuarto. O sea, estaba bajando -1,9 y terminará en -0,5.

El punto es que, además, bajó muchos impuestos, a tal punto que hoy la recaudación está en los mínimos históricos de los últimos 4 gobiernos. Si no se hiciera nada y se dejara que opere el plan platita, deberíamos sumar 3 puntos más, llegando a los niveles pandémicos.

Entonces, tenemos un déficit financiero de 8 puntos y el primario de 6 puntos. En este punto, yo le diría a Javier que hay que bajar el gasto público que, aunque él quiera hacerlo en 4 años, es inviable por el sistema gubernamental, político e institucional de Argentina.

Javier Milei.

Es que para hacer eso, hay que cambiar la ley de coparticipación, que es una ley especial que entra por senadores y debe ser aprobada no por mayoría de los presidentes, sino por mayoría de los miembros

Y el problema es que en el Senado, que no son representantes ni de los partidos, ni de la población, sino que representan los intereses de la provincia, hay 18 provincias que le conviene que todo siga como está hoy en día, y hay 6 que le conviene cambiar. Como cada provincia tienen 3 senadores, eso no va a poder ser cambiado. No lo modificó ningún gobierno, mucho menos Milei, que no tiene senadores ni gobernadores.

Entonces, en 2024 no se va a poder bajar el gasto público en un año, porque tampoco te da el tiempo. Hay conflictos, negocios y resistencias. Entonces, si hay 8 puntos, va a terminar habiendo un mix, baja y licuación por un lado y financiamiento, y si se financia, hay dos caminos: subir la presión tributaria o emitir dinero, que son dos cosas que a Milei no le gustan pero tendrá que hacer una de las dos.

Este gobierno ya comprometió monetariamente todo el 2024 y parte del 2025, de por sí no hay chance de que haya menos inflación que este año. Además, seguramente en el primer semestre habrá números negativos de nivel de actividad. Si uno baja el gasto público pero no es compensado con entrada instantánea de inversión privada, esa baja es recesiva.

Vale mencionar que otras de las consecuencias es que habrá un aumento importante del tipo de cambio oficial. Es que, por ejemplo, si lo aumento antes de que termine el año, el impuesto de Bienes Personales del 2023 que se paga el año que viene está valuado al dólar oficial. Entonces, si duplico ese tipo de dólar, se duplica la base imponible sobre la cual se cobra impuestos.

Hipotetizando frente a este escenario que vos mencionás ¿No considerás la posibilidad de que la sociedad demuestre insatisfacción respecto al remedio de la enfermedad que viene a curar Milei y que, consecuentemente, se haga inviable el gobierno?

Es que no creo que en la Argentina haya una ‘Revolución de la libertad’, sino un hastío con la clase política. Y Milei supo captar eso muy bien, a tal punto que sólo el Perón presidente de 1973 lo supera en cuanto a porcentaje de votos. De todas maneras el de Perón fue sin balotaje y acá encima no se cuentan los votos en blanco.

Dicho esto, viene lo complicado ya que la gente lo vota por hastío pero sin convicción a sus ideas. Y hay una idea del público de que “peor no podemos estar, entonces es la hora de empezar mejor”.

Encima, en plena celebración, sostuvo que “se acabó la decadencia argentina”. Yo hubiera sido un poco menos entusiasta y hubiese mantenido los pies en la realidad. Es que esto desalinea las expectativas de la gente con respecto a lo que va a generar el gobierno. Todo esto puede hacer que los resultados de la política económica sean peores y se vuelvan dinámicamente inconsistentes.

