Giacomini a Milei: “Te estás equivocando papá, estás arruinando todo lo que hiciste”

Desde que decidió saltar a la arena política de la mano de José Luis Espert y Luis Rosales, el economista Javier Milei cosechó apoyos pero también rechazos. En particular, el de su amigo personal, y con quien compartía un programa de televisión, Diego Giacomini.

Tras un tweet muy duro contra Espert, Giacomini volvió a insistir en el “error” que cometería Milei si se presenta a elecciones en 2021 con Despertar.

En un duro monólogo, planteó: “Si un liberal quiere entrar a la política y su accionar beneficia a los hiper comunistas de Cristina Fernández de Kirchner, amantes de la mega valija, en detrimento de los super socialistas amarillo, amantes también de la valija, ese es el mejor indicador que los tiempos son prematuros para que los que defendemos las ideas de libertad nos metamos en política. Es la señal contundente de mercado”.

En ese momento, agregó, en alusión directa a su amigo: “Te estás equivocando papá, estás arruinando todo lo que hiciste, te va a devorar el sistema, te van a dejar escrachado”.

“Para empezar el mojón inicial es odiar al Estado y empezar a descreer de la política como instrumento cambiante del individuo y la sociedad”, amplió Giacomini.

La columna, que se emitió en su programa de Canal 22, se llamó “Hermano, LA INMORALIDAD MANCHA, GOLPEA, Y DEVORA. Las instituciones basadas en la inmoralidad están condenadas al fracaso”.

Entre sus íntimos, Giacomini cree que a Milei “lo están usando” y que tendrá inconvenientes cuando lance su candidatura a diputado de manera formal en la Capital Federal. Es más: como parte de la interna entre economistas, ha sido muy duro con Espert. "A la candidatura de Milei la bancaría si Javier fuera solo", ya había planteado a fines de septiembre.

Desde Despertar atribuyeron a presuntos "celos" la actitud de Giacomini y explicaron que no responderán, al igual que en el primer tweet del economista contra Espert.

A la candidatura de @JMilei la bancaria si Javier fuera solo. Si fuera con otro, por ej @rlopezmurphy, a quien siempre he respetado, no diría nada. Ahora bien, #EspertYCía representan la inmoralidad extrema y en todo sentido. Soy consistente. No hablo de +. No puedo bancar ahí