López Murphy va por la "tercera vía", Espert se une a Milei y Gómez Centurión juega solo

El espacio de centro derecha está en proceso de ebullición política. Aunque aún faltan más de seis meses para el cierre de la listas los movimientos de los distintos espacios que confrontan abiertamente con el oficialismo comenzaron a alinearse pensando en las elecciones de 2021.

Uno de los que volvió, luego de diez años sin participar activamente en la política es Ricardo López Murphy. Lo hizo con el sello “Encuentro Republicano”, donde reanima su viejo partido, Recrear, y suma un conjunto de fuerzas nuevas.

La idea que tiene el “Bulldog” es competir en la lista de diputados nacionales pero unificar la boleta en las ocho provincias que eligen senadores nacionales con el fin de impedir que Cristina Kirchner junto los dos tercios en la Cámara Alta.

Para el 2023, López Murphy ya le adelantó a muchos de los líderes de Juntos por el Cambio que se unirá al espacio. Esta idea se la transmitió a Patricia Bullrich y a los radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo, entre otros.

El razonamiento que sostienen quienes asesoran al ex ministro de Defensa es que la oposición deberá sumar un 65% en la Ciudad ya que se renuevan los diputados elegidos en 2017. En esa elección, Elisa Carrió superó el 50% y Martín Lousteau, con Evolución, alcanzó poco más del 13%, tercero cómodo. Con lo cual, creen que el “Bulldog” podría sumar por afuera para alcanzar ese número que permita no perder diputados por la Ciudad.

“El país tiene que tener una alternativa a la coalición anterior y al actual Gobierno, y para eso estamos trabajando desde nuestro espacio”, destacó en estos días López Murphy. De hecho, viene dialogando con José "Pocho" Romero Feris, presidente del Partido Autonomista Nacional, con el Partido Libertario, y el Partido Demócrata Nacional que conduce Carlos Balter.

"El país tiene que tener una alternativa a la coalición anterior y al actual Gobierno, y para eso estamos trabajando desde nuestro espacio", tuiteó López Murphy.

En ese marco, uno de los que lo venía elogiando es el economista Javier Milei. Por ello, el “Bulldog” se sorprendió con la decisión de sumarse a “Despertar”, el espacio que lideran José Luis Espert y Luis Rosales, ex candidatos a presidente y vice.

Es más: Milei no lo habló de manera directa con López Murphy, sino que se lo informó a Agustín Spacessi, presidente del partido Libertario de Córdoba, con quien el “Bulldog” está armando Encuentro Republicano.

Espert y su estrategia

En este marco, según pudo reconstruir PERFIL, el propio Milei ya le había prometido, el año pasado, a Espert que si decidía jugar en política lo haría con él. Por ello, en Despertar juran que no fueron a buscarlo esta vez – lo habían hecho a comienzos de año - pero que fue sencillo ponerse de acuerdo: Espert irá por la Provincia y Milei por Capital. “Ahora no hay espacio para López Murphy, que había hablado con nosotros”, explican las fuentes.

La diferencia central radica en que el ex ministro de Defensa eligió su “tercera vía” pero acordando con Juntos por el Cambio. Espert y Rosales no creen en esa confluencia.

Por ello, por estas horas en Despertar buscan sumar otros actores liberales. Y en ese esquema está la Ucedé, cuyas figuras como Álvaro Alsogaray (hijo) apoyaron a Espert. Sin embargo, el partido está intervenido y hasta lanzó un comunicado ayer para rechazar su incursión en Despertar.

Pero no son todas buenas noticias para el ex candidato a presidente. El histórico amigo y socio de Milei, el también economista Diego Giacomini, salió a criticar duramente el pase a la política de su ex compañero de aventuras. Pero, en particular, por cerrar con Espert y no con López Murphy. “Espert y Cía (sic) representan la inmoralidad extrema y en todo sentido”, los destrozó. En Despertar lo atribuyen a ciertos “celos” de Giacomini.

"Espert y Cía (sic) representan la inmoralidad extrema y en todo sentido", escribió Giacomini en Twitter, criticando duramente el pase a la política de Milei. En Despertar lo atribuyen a ciertos "celos" de Giacomini.

Centurión, por su lado

Por su lado, el otro ex candidato presidencial, Juan José Goméz Centurión, sigue su camino con NOS. De hecho, Rosales se encargó de contactarlo para ver la forma de confluir en un armado político común en las legislativas. “Lo mejor es que vayamos separados”, le respondió. En concreto: Gómez Centurión analiza que su figura puede llevarse a peronistas desencantados mientras que Espert podría sumar a los decepcionados de Cambiemos.

Gabriel Ballerini, en Twitter: "Somos y seremos responsables del futuro de Argentina con las decisiones que tomemos hoy en el presente."

Sin embargo, no está claro que hará aún su ex candidata a vicepresidenta, Cinthya Hotton, con “Valores para mi País”, quien está en conversaciones con otras fuerzas.

