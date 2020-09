Bullrich invitó a López Murphy a JxC y él se ilusiona: "Hay que terminar con los K"

Un encuentro virtual de carácter opositor. Pero no solo eso: un gesto hacia el interior de Juntos por el Cambio justo en el momento en que sobrevuelan los armados políticos para las legislativas del 2021. En ese marco, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y Ricardo López Murphy, coincidieron en un duro diagnóstico sobre la marcha de la economía y la política del Gobierno nacional y hasta hubo elogios cruzados.

“Valoramos mucho a Ricardo. Tenemos que estar juntos y tenemos esa esperanza porque juntos vamos a sumar más”, le dijo Bullrich. “Nos encantaría que esté en Juntos por el Cambio”, agregó. “Nos parece importante que estemos todos juntos y siempre lo hemos buscado y le hemos abierto la puerta para que sea parte de una coalición importante que se ha mantenido unida”, expresó la titular del PRO.

Aunque en el horizonte electoral podrían terminar compitiendo en 2021, ella por Juntos por el Cambio y él por Encuentro Republicano, el economista está pensando en generar un espacio de centro con otras fuerzas, por caso está en diálogo con José Luis Espert, y cree que la oposición debe unirse para poder derrotar al Frente de Todos. Hace más de diez años que López Murphy no se mostraba activo políticamente y en su entorno explican que piensa volver a jugar el año que viene y no descarta confluir con Juntos por el Cambio, al menos en la boleta para el Senado en ocho provincias.

El “Bulldog” viene dialogando, además, con otros actores como el radical Mario Negri, con Alfredo Cornejo (titular de la UCR), pero además cree que hay que sumar una tercera fuerza buscando el voto desencantado con el Gobierno y el macrismo. Por eso trabaja con la rearmado de su histórico partido, Recrear, más el Partido Libertario, Partido Autonomista, y partido Demócrata Nacional, entre otros.

“Vamos a tratar de estar organizados en toda la República porque no le creemos nada a esta gente (por el oficialismo). Con actitud cooperadora con el resto de la oposición”, apuntó López Murphy a su turno. “Vamos a buscar la unidad de la oposición en el 21 donde se disputen los senadores nacionales justamente para evitar que ella (por Cristina Kirchner) pueda acceder a los dos tercios que es el último límite que le queda a la República. Desde ya ahí vamos a buscar la unidad opositora”, agregó.

“Vamos a tratar que allí se dibujen las reglas de juego que permitan en el 23 marchar en una gran coalición opositora para terminar con los K y La Cámpora. Si no terminamos con esto, esto termina con la República”, manifestó el “Bulldog”.

Reunión virtual

En un largo Zoom que compartieron ambos dirigentes, Bullrich expresó: “Estamos sufriendo lo que es un problema del origen del poder que está gobernando la Argentina. Cuando el poder no es genuino, a pesar de haber sacado los votos, evidentemente es una presidencia prestada por un poder que está fuera de la presidencia. Esto genera situaciones en las que Albero Fernández tiene que estar generando un intento de construcción de imagen que no tiene. No construyó su legitimidad. Es un poder delegado, impropio, no es de la persona que gobierna. El primer mes el gobierno estuvo paralizado, no habían nombrado funcionarios”.

Bullrich continuó: “Nos acusaron de anticuarentena, de querer matar gente. En un momento dijeron que con Macri habría 10.000 muertos y hoy estamos arriba de eso, en doce mil y pico. Es un gobernante que necesita poder, y ese poder cree que se lo dan las encuestas y no la buena gestión. Desequilibró totalmente, se convirtió en un talibán de la cuarentena. Hoy vimos el número: 19,1% de caída de PBI. Somos la patria IFE, argentinos empobrecidos, empresas que se van, corralito sobre un corralito, cepo sobre un cepo. Estamos entrando al top ten de los países con más casos y la economía destruída”.

Puso como ejemplo las “tomas de tierras avaladas por el gobierno, anomia, la gente no sabe que es la ley”. Y agregó: “Gobernadores que han cavado fosas para que no entre el de al lado, todo tipo de destrucción de la libertad. Nacieron gnomos dictadores que les nace hacer las cosas fuera de la lógica y la libertad. Parte del poder en un sistema presidencialista no puede estar delegado. El presidente tiene que ser presidente. El está mal en las encuestas y los argentinos estamos en la polarización más absoluta que no nos imaginábamos que íbamos a llegar”.

Por su lado, López Murphy dijo que “el gobierno peor no puede ser: viola las instituciones, viola los principios de los jueces naturales, viola reglamentos de las cámaras, vota sesiones para imponer la agenda de la impunidad de la vicepresidenta de la República, se distrae porque lo único que le preocupa es poder cambiar a los jueces y poner una comisión de abogados de los acusados de hechos de corrupción van a ser los que van a ordenar la corte de justicia. Parece casi hecho por alguien que nos quiere destruir”.

Y añadió: “Se nos prometió la moderación, superar la grieta y devolvernos la capacidad de convivencia. Nos han agredido a más no poder y nos obligan en cada fecha patria a salir a la calle con banderas para decir que no vamos a entregar nuestra libertad, no se la van a llevar. Han creado un clima de zozobra y angustia. No sabemos hasta donde nos quieren empujar y esa zozobra y angustia se correlaciona con una pésima gestión en lo económico y en lo sanitario. Se ha hecho algo que nos ha dañado: rechazan al mérito y al esfuerzo. Han actuado de una manera destructiva y esto va a dejar malos resultados sanitarios y una catástrofe económica. Miremos a Uruguay que no cedió su libertad ni resignó su responsabilidad. Han sabido lidiar con la crisis. Nosotros hemos agudizado una crisis por un gobierno inepto e incapaz. Era simple, había que cohesionar a la nación, llamar a la unidad, dejar de lado los conflictos, la prioridad no es la reforma judicial ni echar a los jueces, ni saquear a los distritos que tienen gobierno de distinto signo que el gobierno nacional. Bajo esas reglas no hay otra cosa que grieta y enfrentamiento. Eso se traduce en crisis económica, que hasta lo que hacen bien lo estropean”.

En términos políticos, Bullrich dijo que es clave empezar a generar más voluntades en el Senado. “Tenemos que trabajar fuerte en revertir esto. No solo en las provincias que se eligen senadores, si no en esas provincias que los senadores ya están puestos, por ser el sistema hecho a medida. El Senado se convierte en una trampa que nosotros no podemos pasar. Hay que tener una estrategia en las provincias que se han ido feudalizando. Hay que romper las trampas que se cometen. Hay que tener estrategia para que no haya una mayoría automática”.

“La estrategia tiene que ser mantener y acrecentar el tercio que tenemos en el Senado, fundamental para que no se nombre un juez de la Corte, para que no se agrande la Corte y se pongan todos jueces Kirchneristas. Para no cambiar la Constitución es fundamental ese tercio que tenemos en Senadores y en Diputados hay que trabajar para que no tengan una mayoría de 131 votos”, concluyó.

López Murhpy se mostró de acuerdo: “hoy estamos construyendo una organización política 7x24. Vamos a tratar de organizarnos en toda la república para estar listos con una actitud cooperadora con el resto de la oposición. Vamos a necesitar cooperar con la oposición para preservar las libertades. Creemos que la competencia es una forma de cooperación”.

“Va a ser una elección difícil, espero que la oposición colabore para la transparencia del sufragio, para la limpieza del comicio y para que la elección sea una inmensa oportunidad para expresar la libertad y ese grito de rechazo a lo que ha sido esta inmensa burla a la ciudadanía”, concluyó.

ES/MC