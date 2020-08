López Murphy: "El 17A fue un aviso, si no prestan atención a los vientos, tendrán tempestades"

Ricardo López Murphy vuelve a estar activo. Y, mientras analiza una candidatura en la Capital Federal el año que viene, mantuvo un encuentro virtual con el jefe del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, donde coincidieron en valorar la marcha del 17A y, a su vez, fueron muy críticos de la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada.

Ante más de 700 personas que participaron vía Zoom de la conferencia denominada “La Argentina que viene”, ambos plantearon la posibilidad de hacer un acuerdo de cara a las legislativas del año que viene en Córdoba y, más aún, pensando en 2023.

Cuando comenzó su alocución, López Murphy planteó: “La reforma judicial tiene tufillo a impunidad. La manifestación de ayer (por el lunes 17) es muy importante. La gente salió en defensa de la República. Defender la República es esencial para nuestro país”.

En otro tramo, agregó: “No podemos seguir liberando presos peligrosos. No podemos seguir persiguiendo ciudadanos honestos. No podemos tener muertes misteriosas en Tucumán, en San Luis y en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos una sociedad lúcida para superar este contexto”.

También dio su mirada sobre la economía: “Las sociedades vigorosas tienen una muy poderosa clase media. Basada en el mérito, en el ahorro, y en la movilidad social. Sin ese insumo no hay democracia exitosa. En las sociedades clientelares, asoladas por la pobreza, no hay futuro. Es vital entender la necesidad de vigorizar nuestras clases medias. Que la prosperidad no nos es ajena. El futuro es digno de ser vivido”.

Marcha

Sobre el 17A, el economista aprovechó para mostrar su aval: “La manifestación de ayer fue muy positiva. A pesar de los riesgos, la sociedad argentina se ha expresado. El pueblo argentino no quiere que se avance sobre las instituciones de la Argentina. No a una reforma judicial subjetiva. No a una reforma para salvar los hechos delictivos del pasado. No desconocer la división de poderes. Si rompemos ese equilibrio, volvemos a la selva. Ese escenario es trágico para el país. Y para el gobierno primero que todos”.

Y añadió: “Lo de ayer fue un aviso. Si no prestan atención a los vientos, tendrán tempestades. Espero que corrijan. Me da la sensación de que en la opinión pública es muy clara la resistencia. La gente registra esa corriente de opinión, y el Parlamento también. Espero que actúen lucidamente. Si lo pasan a como dé lugar, vamos a tener un muy mal desempeño. Lo que necesitamos es cohesión nacional, no vivir peleando. Hay que gestionar los días de educación perdidos, gestionar la recuperación del sistema productivo, gestionar que el sistema sanitario funcione, gestionar recuperar la credibilidad. Mi oposición es total a la reforma judicial. Espero que el Congreso escuche la opinión de la sociedad argentina”.

Sobre el futuro político, dijo que “tenemos que construir una coalición republicana con toda la energía que podamos. En defensa de las libertades públicas, de la República, de la iniciativa privada, de la propiedad privada, en defensa de nuestro preámbulo y nuestra Constitución Nacional. El arreglo electoral será posterior”.

Y cerró: “Nuestro espacio va a competir en el 21 y converger en el 23 a la unidad de todas las fuerzas opositoras. Pero también quiero dejar en claro que voy a trabajar para que en las provincias que votan senadores, vamos a presentar una lista única, porque necesitamos defender la República que está en riesgo”.

El turno de Negri

Por su lado, Negri, locuaz como siempre, planteó: “Llevamos 250 días de gobierno y 150 de cuarentena. El Gobierno se asustó. Nos metimos adentro para no contagiarnos. La cuarentena era para poder recuperar la ineficacia de nuestro sistema de salud, había que prepararse. No hicimos lo que hicieron otros países. Y ahora seguimos encerrados”.

Y agregó, duro: “Tenemos un estado bobo, ineficiente. En lugar de mirar al mundo, queremos que el mundo nos mire a nosotros. No hay nadie pensando cómo vamos a salir de esto en la Argentina. Tenemos certidumbre de la situación deshilachada de nuestra economía. Muchísima gente que no sabe si mañana va a trabajar. Un gobierno que se comenzó a aislar”.

En otro tramo de su alocución, dijo: “Este es un gobierno bifronte. El presidente no construyó su liderazgo, es parte de una estrategia de quien construyó un proceso electoral en base a los errores de nuestro gobierno. CFK es la constructora de los últimos años de un modelo político y económico basado en el populismo. Para llegar al gobierno eligió a quien más la había criticado. Alberto Fernández tomó del kirchnerismo lo peor. Los viernes contamos cuántos muertos menos tenemos que otros países y los sábados les pedíamos disculpas a esos otros países”.

Acuerdo en danza

La charla abierta de hoy de Negri y López Murphy, es un primer acercamiento político de cara a la campaña legislativa del año que viene en Córdoba. López Murphy ha dicho públicamente que buscará un acuerdo en las listas de senadores nacionales con la oposición. Competirá en las listas de diputados nacionales con fuerza propia, pero no quiere dividir el voto opositor en el Senado.

Según contaron cerca del economista, el ex ministro de Defensa y de Economía compartió también charlas virtuales con la presidente del PRO, Patricia Bullrich; con el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; y el ex senador nacional, Miguel Ángel Pichetto.

Lo claro es que López Murphy volvió al ruedo político. Desde noviembre del año pasado trabaja en el relanzamiento de Recrear, al partido que fundó en 2002 para ser candidato a presidente en el 2003. En ese contexto del lanzamiento de Encuentro Republicano, donde confluyen Recrear y el Partido Libertario, López Murphy está en conversaciones con José “Pocho” Romero Feris, titular del Partido Autonomista Nacional, y con Carlos Balter, presidente del Partido Demócrata Nacional. También con los ex candidatos presidenciales como José Luis Espert o Juan José Gómez Centurión, según confiaron en su entorno.

CP