Jonatan Viale, el "Tata Yofre" y los halcones: los invitados de Javier Milei en el búnker

Después de que Sergio Massa reconociera la derrota, el Hotel Libertador se llenó de gente. Los dirigentes de La Libertad Avanza habían comenzaron a llegar al búnker alrededor de las 18 horas. Sin embargo, las figuras que más llamaron la atención se dejaron ver a último momento y una vez que se hizo oficial que Javier Milei había resultado electo. Entre los invitados no libertarios hubo de todo: periodistas como Jonatan Viale, la plana mayor del PRO -con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza- y empresarios amigos.

Viale fue uno de los últimos en llegar. El periodista de La Nación + terminó la transmisión y se fue a cenar con amigos a unas tres cuadras del Libertador. Lo llamó a Milei para felicitarlo y el presidente electo le insistió: "Vení, pasá y saludame", le dijo. Unos minutos después se encontraron en el piso 21 del hotel.

Javier Milei ratificó que privatizará YPF, TV Pública, Télam y Radio Nacional

En más de una oportunidad Milei se refirió al cariño que le tenía Mauro Viale y suele agradecer la oportunidad que le dio para crecer como un personaje de la televisión. En el último tramo de la campaña, el economista eligió los programas del hijo del mítico periodista para dar las entrevistas -junto a un puñado de ciclos-. Como presidente electo no rompió la tradición y el lunes 20 salió al aire en "Pan y circo", en Radio La Red.

Durante la entrevista, Milei contó que otra de las personas que se acercó el domingo al Libertador fue el embajador de Israel en Argentina, Eli Cohen. "Una de las primeras cosas que le dije es que primero iba a viajar al New York, al ohel, y me dijo: 'No hay ningún problema. De ahí nos vamos para Israel", contó el economista.

Juan Bautista "El Tata" Yofre fue otro de los personajes ajenos a La Libertad Avanza que se acercó a acompañar a Milei. Al periodista y ex jefe de la SIDE menemista se lo vio caminar entre la militancia que se había acercado hasta la avenida Córdoba y también adentro del salón principal. En cada charla repetía que estaba contento y que la Argentina "está a punto de comenzar una nueva etapa".

Los empresarios que acompañaron a Milei en su triunfo

Adrián Werthein fue uno de los nombres que más se repitió en el salón principal del Hotel Libertador. En voz baja, algunos dirigentes mencionaban la presencia del presidente del Grupo Werthein para demostrar potencia en el acompañamiento.

Una de las mujeres del círculo rojo que conversó con invitados en el salón principal fue Bettina Bulgheroni, amiga de Karina Milei. No es una novedad que la empresaria respalde al libertario. En el almuerzo que se organizó en Mar del Plata en el contexto del Coloquio de Idea también se había destacado su presencia.

La relación Milei-Villarruel, una incógnita para el futuro

Otro de los que se mostró contento con el triunfo fue Eduardo Elsztain. El presidente de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima tiene una potente influencia en el universo del real state y su respaldo a Milei se observa más allá de su presencia en el búnker. Entre los tantos edificios de su propiedad se cuenta el Hotel Libertador, donde el presidente electo se instaló desde hace semanas y utiliza como base operativa.

Entre los empresarios también llamó la atención la presencia de Thomas Fort, el hijo de Jorge Fort, y quien coordinó la visita de Milei a la fábrica Felfort. El joven deambuló por el salón principal regalando marrocs entre los presentes. Una de las perlitas de la jornada fue que logró que Fátima Florez subiera al escenario de afuera con una caja de bombones: "Fue un pase de manos estratégico. La debe haber visto hasta Donald Trump", bromeó.

Los invitados del PRO en el búnker de Milei

La presencia de Patricia Bullrich y Mauricio Macri en el búnker fue el título de la mayoría de los medios. Sin embargo, los dirigentes apenas se dejaron ver por los invitados y la prensa cuando ingresaron a última hora al Libertador y se metieron directo al ascensor que los llevó a una reunión privada con Mieli.

Desilusión, algoritmos y Milei: la victoria de La Libertad Avanza en un contexto inestable

El resto de los dirigentes del PRO, por el contrario, llegaron en grupo, se mostraron predispuestos a hablar con la prensa y se saludaron con sus nuevos aliados libertarios a los abrazos. Cristian Ritondo, Diego Santilli, Luis Petri, Federico Pinedo, Hernán Lombardi, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro, Fernando Iglesias y Javier Iguacel fueron los nombres más destacados de la tarde.

Todos repitieron que estaban solo para acompañar. Sin embargo, con el correr de las horas y mientras comienzan a circular nombres de posibles funcionarios de Gobierno los rumores que ubican a los halcones en puestos clave comienzan a crecer. Con el transcurso de los días se confirmará qué lugares tendrán en la realidad.

cp