Eduardo Valdés: “Fue un ironía de Eurnekian cuando dijo 'de 3700 ñatos, uno me salió mal', por Milei'

Eduardo Valdés un gran respeto por Eduardo Eurenkian y destaca la construcción que el empresario realizó de un cementerio en Malvinas “para que puedan tener un descanso esos combatientes”. El dirigente opinó sobre los dichos del empresario sobre Javier Milei y recordó su contacto con el candidato a presidente cuando trabajaban juntos en América. “Nunca le escuché esas ideas en ese tiempo, eso de cerrar el Banco Central y la dolarización. Al menos, conmigo no lo habló nunca, pero puede ser que lo pensara”, afimró en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, fue embajador argentino en el Vaticano entre 2014 y 2015, jefe de Gabinete de la Cancillería entre 2003 y 2004. Además, fue fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública entre 1995 y 1998.

Dejame aprovechar para hacer una pregunta que quizás puedas responder mejor que muchos otros junto con Rafael Bielsa. Uno de los cinco títulos de tapa de Clarín dice "Eurnekian sobre Milei: ‘Tengo 3700 empleados en mi empresa, uno me salió fallado’. Luego, La Nación dice que es una ironía. ¿Cuál es tu propia visión respecto de la relación de Milei con Eurnekian? ¿Eurnekian está enojado con Milei o es una ironía?

No lo sé. Yo simplemente digo que yo supe trabajar en ese espacio y guardo un muy buen recuerdo. He trabajado ahí y nunca renegado de mi identidad política. Ahí también había muchos apasionados de la política, algunos pensaban como yo y otros no.

"Vamos Javier, estamos con vos" | Milei llevó tranquilidad al Círculo Rojo

¿Eduardo Eurnekian siempre fue una persona plural?

Absolutamente.

Convivíamos distintas expresiones políticas.

Hubo un tiempo en el que Eduardo tenía un restaurante en la calle Honduras y los que trabajábamos almorzábamos allí.

Eran mesas muy polémicas tanto de política como de deportes. Éramos muy apasionados. También trabajaba conmigo Matías Patanian, que hoy es vicepresidente de River.

Milei confirmó que privatizará los medios públicos: "Son mecanismos de propaganda"

Vilma Ibarra si mal no recuerdo mal trabaja allí además de Rafael Bielsa y Milei, ¿es así?

Sí, claro. Rafael, hincha de Newell's.

Fue un tiempo hermoso de mi vida. Eduardo me convocó para producir ganado vacuno en China, imaginate. Fui y lo hicimos. Cada uno tenía distintas experiencias, distintas situaciones.

Si mal no recuerdo, vos incluso en agradecimiento hasta le celebraste un cumpleaños en tu restaurante.

Eduardo vino cuando yo presenté cartas credenciales para ser embajador en el Vaticano. Él me dio la sorpresa de que se apareció en Roma en esos días, guardo un gran cariño con él. Y sí, alguna vez me ha festejado el cumpleaños.

De Eduardo Eurnekian se conocen muchas cosas, de sus empresas, pero una de las cuestiones por la que le tengo un gran respeto es el cementerio que construyó en Malvinas para que puedan tener un descanso esos combatientes.

Eso lo hizo callado la boca y con orgullo. Llevamos a todos los familiares junto con el equipo de antropología forense que había logrado detectar quién era quién de los cuerpos que estaban en Malvinas. Todo eso fue financiado por Eurnekian y con mucha emoción lo digo.

Ahora se está viendo cómo se mantiene, porque los isleños no han mantenido bien ese cementerio, pero son cosas que quizás no se saben.

Yo las cuento porque cada vez que le llevan una propuestas de estas él es muy argentino y muy armenio. Siempre, las cosas que sirven para unir y construir, yo he visto que él se prende. Guardo mi mejor afecto hacia él.

La declaración de Eurnekian sobre Milei

Dejame compartir con usted y la audiencia las declaraciones que trascendieron ayer por parte de Eurnekian sobre Javier Milei. Él dijo "tuve 3700 ñatos que trabajaron conmigo, uno salió fallado, qué quiere que le haga". Dame tu propia interpretación. ¿Estaba bromeando?

Fue una ironía de Eduardo. No creo que lo haya querido decir en sentido que se pueda interpretar así fríamente esa palabra.

La dura crítica de Eurnekian a Javier Milei: "3.700 personas trabajan en mi empresa, uno salió fallado"

¿Cómo era el clima de trabajo en Corporación América en esos años que estabas vos, Rafael Bielsa, Vilma Ibarra, Javier Milei. ¿Charlaban de política?

Alguna vez puede ser que haya salido la cuestión política en diálogo con Javier Milei.

Él vivía cerca de mi casa y me lo cruzaba en la vereda con sus mastines ingleses. Yo tenía una mastín napolitana. Me acuerdo de haber hablado sobre los perros, él sabía mucho de mastines, yo era un amateur.

Hablábamos sobre todo de esas cosas, alguna vez de fútbol, me acuerdo que un día me contó que había ido a ver a Boca a Japón con su hermana. Luego, en esa misma conversación, me dijo que se había decepcionado de Boca, y eso me llamó la atención el día que me lo contó. Pasaban por ahí las conversaciones, no eran tanto ideológicas.

Y aquel Milei que vos conocías allí. ¿es distinto a este de hoy que ves por televisión?

En algunas sí, en otras no, pero prefiero no opinar sobre lo personal a esta altura del partido.

Milei respondió con ironía a los dichos de Eduardo Eurnekian: "Tiene razón"

¿Las ideas eran las mismas? Él inclusive colaboró en una fundación que apoyaba a Daniel Scioli, si no recuerdo mal.

Estaba bastante cercano a Guillermo Franco y compartían la Fundación Acordar, creo que así se llamaba.

Nunca le escuché esas ideas en ese tiempo, eso de cerrar el Banco Central y la dolarización. Al menos, conmigo no lo habló nunca, pero puede ser que lo pensara.

BL FM